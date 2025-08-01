ฟิลิปส์ จัดงานสุดล้ำในอะควาเรียม เปิดตัว Philips Azurion Release 3.0 นวัตกรรมเครื่องตรวจสวนหลอดเลือดสมองรุ่นใหม่ล่าสุด

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – ฟิลิปส์ ประเทศไทย ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพระดับโลกจัดงานเปิดตัวนวัตกรรมเครื่องตรวจสวนหลอดเลือดสมองรุ่นล่าสุด Philips Azurion Release 3.0 ที่มาพร้อมเทคโนโลยี SmartCT ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมองและประสาทวิทยาในประเทศไทย โดยชูคอนเซปต์พลังเครื่องสุดล้ำลึกดั่งท้องทะเล ออกแบบมาเพื่อปฏิวัติการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางประสาทวิทยาที่มีความซับซ้อน ตอกย้ำความเป็นผู้นำในพอร์ทโฟลิโอ Image-guided Therapy ณ SEA LIFE Bangkok Ocean World ศูนย์การค้าสยามพารากอน
จากข้อมูลขององค์การโรคหลอดเลือดสมองโลก(WSO) พบว่า 1 ใน 4 ของผู้ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป มักมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต [1] ซึ่งมีการประเมินว่าค่าใช้จ่ายทั่วโลกที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมอาจสูงถึง 891,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี [2] สำหรับประเทศไทย โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับ [2] และเป็นสาเหตุของการพิการทุพพลภาพในระยะยาว โดยมีรายงานพบผู้พิการและทุพพลภาพกว่า 250,000 รายต่อปี [3] และจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในปีพ.ศ. 2567 พบผู้ป่วยสะสมโรคหลอดเลือดสมอง 358,062 ราย และเสียชีวิตมากถึง 39,086 ราย [4] ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ และภาวะไขมันในเลือดสูงและโรคเบาหวาน [5] กุญแจสำคัญในการลดผลกระทบจากโรคหลอดเลือดสมอง ทั้งต่อชีวิต สังคม และค่าใช้จ่ายในการรักษา คือหลัก ‘รู้ เร็ว รอด’ เพราะยิ่งตรวจพบโรคและรักษาได้เร็ว ส่งผลต่ออัตราการรอดชีวิตและผลการรักษาที่ดีได้ การทำหัตถการชนิดแผลเล็ก (Minimally Invasive Procedures) ถือเป็นส่วนสำคัญในการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อเวลาทุกนาทีล้วนมีความหมายต่อการรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ด้วยเครื่องตรวจสวนหลอดเลือดสมองรุ่นล่าสุด Philips Azurion Release 3.0 มาพร้อมโซลูชั่นส์ที่ช่วยวางแผนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่ซับซ้อนได้ เช่น การซ่อมแซมหลอดเลือดโป่งพองในสมอง และความผิดปกติของหลอดเลือดแต่กำเนิด และยังช่วยให้การวินิจฉัยผู้ป่วยสามารถข้ามบางขั้นตอนการถ่ายภาพเอกซเรย์ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในห้องฉุกเฉิน ด้วยการนำผู้ป่วยเข้าสู่เครื่องตรวจสวนหลอดเลือดสมองโดยตรง เพื่อลดระยะเวลาในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้สั้นลงอย่างมีนัยสำคัญ เพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวของผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของโรคหลอดเลือดสมองตีบ (Large Vessel Occlusion - LVO)
ยกระดับการทำหัตถการแผลเล็กของโรคหลอดเลือดสมอง
การทำหัตถการชนิดแผลเล็ก (Minimally Invasive Procedures) ถือเป็นส่วนสำคัญในการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อเวลาทุกนาทีล้วนมีความหมายต่อการรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ด้วยเครื่องตรวจสวนหลอดเลือดสมองรุ่นล่าสุด Philips Azurion Release 3.0 มาพร้อมโซลูชั่นส์ที่ช่วยวางแผนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่ซับซ้อนได้ เช่น การซ่อมแซมหลอดเลือดโป่งพองในสมอง และความผิดปกติของหลอดเลือดแต่กำเนิด และยังช่วยให้การวินิจฉัยผู้ป่วยสามารถข้ามบางขั้นตอนการถ่ายภาพเอกซเรย์ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในห้องฉุกเฉิน ด้วยการนำผู้ป่วยเข้าสู่เครื่องตรวจสวนหลอดเลือดสมองโดยตรง เพื่อลดระยะเวลาในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้สั้นลงอย่างมีนัยสำคัญ เพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวของผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของโรคหลอดเลือดสมองตีบ (Large Vessel Occlusion - LVO)
แพทย์หญิงคอนคอน โมลิน่า Head of Image Guided Therapy Systems ฟิลิปส์ เอเชีย-แปซิฟิก (APAC) และ Marketing Leader, Growth Region, ฟิลิปส์ กล่าวว่า “ด้วยจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย เราจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สามารถสนับสนุนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทำหัตถการ สำหรับเครื่องตรวจสวนหลอดเลือดสมอง Philips Azurion รุ่นใหม่นี้ออกแบบมาจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก เพื่อตอบโจทย์ด้านความรวดเร็ว ความแม่นยำ และความมั่นใจในการทำหัตถการ โดยเราเชื่อว่าด้วยนวัตกรรมรุ่นใหม่นี้จะช่วยให้การรักษาโรคหลอดเลือดสมองมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และช่วยลดผลกระทบระยะยาวของโรคหลอดเลือดสมองได้”
Philips Azurion Release 3.0 นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ขั้นตอนการทำหัตถการเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องใช้ภาพแสกนทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติร่วมกัน และเมื่อใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ Neuro Suite รุ่นล่าสุดของฟิลิปส์ จะกลายเป็นโซลูชั่นส์ที่ครบวงจรในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการผสานภาพที่ได้จากเทคโนโลยี ClarityIQ ซึ่งให้ภาพคมชัดแต่ใช้ปริมาณรังสีน้อย กับเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับโรคทางระบบประสาทและสมอง ช่วยสนับสนุนการทำงานของแพทย์ในห้องหัตการให้มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น และสามารถควบคุมได้
นอกจากนี้ ฟีเจอร์ใหม่ของ Philips Azurion Release 3.0 ยังประกอบด้วยการปรับปรุงทิศทางการหมุนและความเร็วในการเคลื่อนที่ของแขน C-arm ของเครื่อง ให้ได้มุมองศาของการถ่ายภาพที่ดีขึ้น และระบบหยุดแขนกลที่ช่วยให้สามารถเปลี่ยนจากภาพ 2 มิติ ไปเป็น 3 มิติ ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีแผงควบคุมที่สามารถใช้งานได้บริเวณเตียงผ่าตัด โดยแพทย์ไม่ต้องเดินออกจากเขตปลอดเชื้อ, ฟังก์ชันการหมุนลำแสงอัตโนมัติเพื่อให้ได้ภาพที่แม่นยำและเห็นชัดในทุกมุมมอง, และอุปกรณ์รองรับศีรษะรุ่นใหม่เพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะ นอกจากนี้ Philips Azurion Release 3.0 รุ่นใหม่นี้ยังมาพร้อมออพชั่น SmartCT Soft Tissue Helical ซึ่งช่วยให้สามารถวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองได้ด้วยภาพที่ใกล้เคียงกับการทำ CT สแกนภายในห้องหัตถการเลยในคราวเดียว
ขับเคลื่อนนวัตกรรมผ่านความร่วมมือทางคลินิก
งานเปิดตัวในครั้งนี้ได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมองของไทยและนานาชาติ เพื่อร่วมพูดคุยถึงอนาคตของการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์ Kuniyasu Niizuma จากมหาวิทยาลัยโทโฮคุ ประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากการทดลองใช้เครื่องตรวจสวนหลอดเลือดสมองรุ่นล่าสุด Philips Azurion Release 3.0 ขณะที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากไทย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จาตุรนต์ ตัณติวัฒนะ หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อิทธิชัย สาครัญชัย ศัลยแพทย์ระบบประสาทและรังสีร่วมรักษาระบบประสาท โรงพยาบาลตากสิน, นายแพทย์วิน ธีรพันธ์เจริญ ศัลยแพทย์ระบบประสาทและรังสีร่วมรักษาระบบประสาท โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และนายแพทย์ภูมิธรรม ลิ้มวัฒนานนท์ ศัลยแพทย์ระบบประสาทและรังสีร่วมรักษาระบบประสาท โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ยังได้ร่วมเสวนาถึงความสำคัญต่อการพัฒนาแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย
นายวิโรจน์ วิทยาเวโรจน์ ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โรคหลอดเลือดสมองยังคงเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตและความพิการในประเทศไทย ในขณะที่ช่วงเวลาทองของการเข้ารับการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง คือ ภายใน 60 นาทีแรกหลังเริ่มมีอาการ หรือภายใน 4.5 ชั่วโมงในผู้ป่วยบางราย [6] ซึ่งหากผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างรวดเร็วจะช่วยให้ได้รับผลการรักษาที่ดี และลดความเสี่ยงต่อการพิการตลอดชีวิต นอกจากนี้ ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งจากฟิลิปส์ ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ กับผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้ดีขึ้นได้ สำหรับการเปิดตัวนวัตกรรมเครื่องตรวจสวนหลอดเลือด Philips Azurion Release 3.0 ในวันนี้ นอกจากเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ของฟิลิปส์ ยังถือเป็นการเสริมทัพพอร์ทโฟลิโอในกลุ่ม Image-guided Therapy ที่เป็นผู้นำในตลาดของเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในฐานะเจ้าตลาด เราหวังว่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ที่นำมาเสนอนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และยกระดับระบบสาธารณสุขไทย เพื่อช่วยในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที และพร้อมรองรับผู้ป่วยที่มากขึ้นในอนาคตด้วย”
สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสถานพยาบาลที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ https://www.philips.co.th/healthcare/image-guided-therapy
References [1] World Stroke Organization (WSO): Global Stroke Fact Sheet 2022 (https://www.world-stroke.org/assets/downloads/WSO_Global_Stroke_Fact_Sheet.pdf) [2] Owolabi MO, Thrift AG, Mahal A, et al.; Stroke Experts Collaboration Group. Primary stroke prevention worldwide: translating evidence into action. Lancet Public Health. 2022 Jan;7(1):e74-e85. doi: 10.1016/S2468-2667(21)00230-9. Epub 2021 Oct 29. Erratum in: Lancet Public Health. 2022 Jan;7(1):e14. PMID: 34756176; PMCID: PMC8727355. https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(21)00230-9/fulltext [3] https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3961816/ [4] ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=47206&deptcode=brc&news_views=1120 [5] https://bmcneurol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12883-024-03640-0 [6] https://www.apollohospitals.com/health-library/the-golden-hour-in-stroke-treatment-fast-action-saves-lives
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is a leading health technology company focused on improving people's health and well-being through meaningful innovation. Philips’ patient- and people-centric innovation leverages advanced technology and deep clinical and consumer insights to deliver personal health solutions for consumers and professional health solutions for healthcare providers and their patients in the hospital and the home. Headquartered in the Netherlands, the company is a leader in diagnostic imaging, ultrasound, image-guided therapy, monitoring and enterprise informatics, as well as in personal health. Philips generated 2023 sales of EUR 18.2 billion and employs approximately 69,700 employees with sales and services in more than 100 countries. News about Philips can be found at www.philips.com/newscenter.
