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  • เพลิดเพลินไปกับภาพที่ให้สีสันสดใส เพลิดเพลินไปกับภาพที่ให้สีสันสดใส เพลิดเพลินไปกับภาพที่ให้สีสันสดใส

    จอภาพ LCD

    190V3SB5/00

    เพลิดเพลินไปกับภาพที่ให้สีสันสดใส

    เพลิดเพลินไปกับภาพจอแสดงผล LCD สีสันสดใสที่มีผิวเคลือบมันน่ารับชม

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    จอภาพ LCD

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    เพลิดเพลินไปกับภาพที่ให้สีสันสดใส

    • V Line
    • 19" (48.3 ซม.)
    อัตราส่วน SmartContrast 10000000:1 ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ

    อัตราส่วน SmartContrast 10000000:1 ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ

    คุณต้องการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด และภาพสว่างสดใสสมจริงมากที่สุด การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ำหน้าของ Philips ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งทำให้สีมืดมีความมืดลงที่สุด และเพิ่มความสว่างอย่างที่สุด จึงให้ภาพสว่างสดใส SmartContrast จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดำให้ดำสนิท และให้ปริมาณสีที่แตกต่างกันระหว่างสีมืดกับสีสว่างได้อย่างแม่นยำและให้ภาพสว่างสดใส สมจริงด้วยสีที่มีความคมชัด และสดใส

    ประสิทธิภาพในการจูนหน้าจอที่ทำได้ง่ายด้วย SmartControl Lite

    SmartControl Lite คือไอคอน 3D ใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมจอภาพ GUI ให้ผู้ใช้ปรับพารามิเตอร์ต่างๆ ของจอภาพ เช่น สี, ความสว่าง, การปรับเทียบหน้าจอ, มัลติมีเดีย, การจัดการ ID และอื่นๆ ได้โดยใช้เมาส์

    Energy Star เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง

    Energy Star คือ โปรแกรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก EPA สหรัฐอเมริกาและถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลายๆ ประเทศ การรับรอง Energy Star ทำให้คุณมั่นใจว่าคุณกำลังซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานล่าสุดของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือ อุปกรณ์ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกระดับการทำงาน จอแสดงผลใหม่ของ Philips ได้รับการรับรอง Energy Star 5.0 ในเรื่องข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ และจอแสดงผลยังมีความสอดคล้องหรือเกินกว่ามาตรฐานอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ในโหมดรอทำงาน (sleep mode) ตามมาตรฐาน Energy Star 5.0 กำหนดว่าต้องสิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่า 1 วัตต์ ในขณะที่จอแสดงผลของ Philips สิ้นเปลืองพลังงานเพียงแค่ 0.5 วัตต์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.energystar.gov

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอภาพ
      19 นิ้ว / 48.3 ซม.
      อัตราการจัดมุมมอง
      16:10
      ประเภทจอ LCD
      TFT-LCD
      ชนิดแสงพื้นหลัง
      ระบบ CCFL
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.2835x 0.2835 มม.
      ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
      1440 x 900 @ 60 Hz
      ความสว่าง
      250  cd/m²
      สีในการแสดงผล
      16.7 ล้าน
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      1000:1
      SmartContrast
      10,000,000:1
      เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
      5  ms
      มุมมองภาพ
      • 170º (H) / 160º (V)
      • @ C/R > 10
      พื้นที่แสดงภาพจริง
      408.24 (H) x 255.15 (V)
      ความถี่ในการสแกน
      30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
      sRGB
      ใช่

    • การเชื่อมต่อ

      สัญญาณอินพุต
      • VGA (อะนาล็อก)
      • DVI-D (ดิจิตอล, HDCP)
      Sync Input
      • Separate Sync
      • Sync on Green

    • สะดวกสบาย

      การใช้งานกับระบบพลักแอนด์เพลย์
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      ความสะดวกสำหรับผู้ใช้
      • อัตโนมัติ/ลง
      • 4:3 กว้าง/ขึ้น
      • ความสว่าง/ย้อนกลับ
      • เมนู/ตกลง
      • เปิด/ปิดเครื่อง
      ภาษา OSD
      • อังกฤษ
      • ฝรั่งเศส
      • เยอรมัน
      • สเปน
      • อิตาลี
      • รัสเซีย
      • จีน (แผ่นดินใหญ่)
      • โปรตุเกส
      • ตุรกี
      อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ
      • ล็อค Kensington
      • ขาตั้ง VESA (100x100 มม.)

    • ขาตั้ง

      เอียง
      -5/+20  องศา

    • กำลังไฟ

      แหล่งจ่ายไฟ
      • ภายในตัว
      • 100-240VAC, 50/60Hz
      โหมดปิด
      0.5 W
      ในโหมดเปิด
      19.3W (วิธีทดสอบ EnergyStar 5.0)
      โหมดสแตนด์บาย
      0.5 W
      สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง
      • การใช้งาน - สีขาว
      • โหมดสแตนด์บาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)

    • ขนาด

      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (มม.)
      462 x 382 x 204  มม.
      บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก)
      503 x 396 x 125  มม.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.)
      462 x 319 x 54  มม.

    • น้ำหนัก

      ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.)
      4.68  กก.
      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.)
      3.57  กก.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)
      3.28  กก.

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0°C ถึง 40°C  °C
      MTBF
      50,000  ชั่วโมง
      ความชื้นสัมพัทธ์
      20%-80  %
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20° C ถึง 60° C  °C

    • ความยั่งยืน

      สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
      • EnergyStar 5.0
      • EPEAT Silver
      • RoHS
      วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
      100  %

    • มาตรฐานและการรับรอง

      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • BSMI
      • เครื่องหมาย CE
      • FCC Class B
      • GOST
      • PSB
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • ตัวเครื่อง

      สี
      ดำ
      เคลือบ
      ขัดเงา (กรอบจอภาพด้านหน้า) /หยาบละเอียด (กรอบจอภาพด้านหลัง)

    Badge-D2C

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