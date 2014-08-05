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ยกเลิกการผลิต
191EL2SB/00
เพรียวบาง น่าหลงใหล จอแสดงผล LED ที่ให้สีสันเป็นธรรมชาติ
ด้วยรูปทรงที่เพรียวบาง การออกแบบที่น่าหลงใหล จอแสดงผล LED รุ่นใหม่ 191E2 ที่มี SmartContrast และ SmartImage Lite ตัวเลือกที่ตอบสนองทุกความต้องการของคุณได้อย่างลงตัว
18.5''w (47 ซม.) E-line
HD
Energy Star คือ โปรแกรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก EPA สหรัฐอเมริกาและถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลายๆ ประเทศ การรับรอง Energy Star ทำให้คุณมั่นใจว่าคุณกำลังซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานล่าสุดของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือ อุปกรณ์ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกระดับการทำงาน จอแสดงผลใหม่ของ Philips ได้รับการรับรอง Energy Star 5.0 ในเรื่องข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ และจอแสดงผลยังมีความสอดคล้องหรือเกินกว่ามาตรฐานอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ในโหมดรอทำงาน (sleep mode) ตามมาตรฐาน Energy Star 5.0 กำหนดว่าต้องสิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่า 1 วัตต์ ในขณะที่จอแสดงผลของ Philips สิ้นเปลืองพลังงานเพียงแค่ 0.5 วัตต์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.energystar.gov
คุณต้องการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด และภาพสว่างสดใสสมจริงมากที่สุด การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ำหน้าของ Philips ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งทำให้สีมืดมีความมืดลงที่สุด และเพิ่มความสว่างอย่างที่สุด จึงให้ภาพสว่างสดใส SmartContrast จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดำให้ดำสนิท และให้ปริมาณสีที่แตกต่างกันระหว่างสีมืดกับสีสว่างได้อย่างแม่นยำและให้ภาพสว่างสดใส สมจริงด้วยสีที่มีความคมชัด และสดใส
ผิวเคลือบมันที่สวยงาม สะดุดตาดูกลมกลืนและลงตัวกับการตกแต่งของคุณ
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4.0
จาก 5
2
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Mamshad
05/08/2014
Singapore
A Decent FHD Monitor
I bought this monitor as it is a FHD monitor. My req. were FHD resolution and LED backlit display with DVI/HDMI connectivity. I connected it with a DVI-D cable with my GPU. The picture quality is decent, good viewing angle, but the blacks are not completely black as like many panels. Response is good, nice to watch movies or play games. Using for 2 years+ no trouble yet. Recommended.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 224EL2SB LED monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 224EL2SB LED monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Ba Roy
02/05/2021
Malaysia
The monitor displays pictures perfectly
I want to be assisted. My monitor used to work perfectly until it started flashing on and off the screen very fast whenever l switch it on. Later on after about 3 hours if l keep on switching on and off. Sometimes l it try after an hour or 2 until it eventually show up the screen until l switch it off again. Sometimes I just leave So the problem is on switching it on only. It takes a lot of time flashing. This is the only problem l'm facing but everything else it works perfectly.
ข้อดี
Magnificent picture quality
ข้อเสีย
Flashing on and off when switched on
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 221EL2SB LED monitor with Touch Control
วันที่ใช้ 2019-05-02
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 221EL2SB LED monitor with Touch Control
วันที่ใช้ 2019-05-02