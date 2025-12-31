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จอ LCD ที่มี Touch Control

192E2SB/00

จอแสดงผล HD สวยหรูคุ้มค่าสมราคา

ด้วยดีไซน์ที่หรูหรา, SmartContrast และ SmartImage Lite จอแสดงผล HD รุ่น 192E2 จึงเป็นตัวเลือกที่ตอบสนองทุกความต้องการของคุณได้อย่างลงตัว

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จอแสดงผล HD สวยหรูคุ้มค่าสมราคา

  • 18.5''w (47 ซม.) E-line

  • HD

SmartImage Lite ยกระดับประสบการณ์การรับชม LCD

SmartImage Lite เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณ SmartImage Lite สามารถเพิ่มความเปรียบต่าง ความอิ่มตัวของสี และความคมชัดของภาพและวิดีโอได้อย่างรวดเร็วในแบบเรียลไทม์ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว เพื่อประสิทธิภาพการแสดงผลอันยอดเยี่ยมตามรูปแบบที่คุณเลือกไว้

ระบบควบคุมแบบสัมผัสทันสมัย

ระบบควบคุมแบบสัมผัสเป็นไอคอนอัจฉริยะที่ไวต่อสัมผัสซึ่งเข้ามาแทนที่ปุ่มแบบกด ผู้ใช้สามารถปรับจอภาพได้ตามต้องการ ด้วยการตอบสนองต่อสัมผัสที่เบาที่สุดของคุณ ระบบควบคุมแบบสัมผัสทำให้จอภาพของคุณดูทันสมัย

Energy Star เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง

Energy Star คือ โปรแกรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก EPA สหรัฐอเมริกาและถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลายๆ ประเทศ การรับรอง Energy Star ทำให้คุณมั่นใจว่าคุณกำลังซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานล่าสุดของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือ อุปกรณ์ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกระดับการทำงาน จอแสดงผลใหม่ของ Philips ได้รับการรับรอง Energy Star 5.0 ในเรื่องข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ และจอแสดงผลยังมีความสอดคล้องหรือเกินกว่ามาตรฐานอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ในโหมดรอทำงาน (sleep mode) ตามมาตรฐาน Energy Star 5.0 กำหนดว่าต้องสิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่า 1 วัตต์ ในขณะที่จอแสดงผลของ Philips สิ้นเปลืองพลังงานเพียงแค่ 0.5 วัตต์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.energystar.gov

ข้อมูลทางเทคนิค

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