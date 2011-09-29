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จอ LCD ที่มีแสงพื้นหลัง LED

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จอ LCD ที่มีแสงพื้นหลัง LED

196V3LSB25/00

จอ LCD ที่มีแสงพื้นหลัง LED

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ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ไดรเวอร์ Windows 7 - English (US)

  • เวอร์ชัน: 196V3LSB2
  • ZIP ไฟล์, 8.2 kB
  • 29 September 2011

ซอฟต์แวร์การควบคุมอัจฉริยะ

  • เวอร์ชัน: V7.0.0
  • ZIP ไฟล์, 136.6 MB
  • 5 February 2026

คู่มือและเอกสาร

เอกสารโฆษณาที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

  • PDF ไฟล์, 492.3 kB
  • 20 July 2026

คู่มือผู้ใช้

  • PDF ไฟล์, 1.4 MB
  • 21 July 2026

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