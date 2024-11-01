คำค้นหา

  • ภาพ LED สีสันสดใสคุณภาพเยี่ยม ภาพ LED สีสันสดใสคุณภาพเยี่ยม ภาพ LED สีสันสดใสคุณภาพเยี่ยม

    จอภาพ LCD

    206V6QSB/74

    ภาพ LED สีสันสดใสคุณภาพเยี่ยม

    เพลิดเพลินไปกับภาพบนจอแสดงผล LED ของ Philips ที่มีสีสันสดใส และทำงานด้วย SmartContrast จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมจริงๆ

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    Unfortunately this product is no longer available

    จอภาพ LCD

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู จอภาพสำหรับใช้งานในบ้าน ทั้งหมด

    ภาพ LED สีสันสดใสคุณภาพเยี่ยม

    • V Line
    • 20 (ชมภาพได้ 19.5 นิ้ว / 49.4 ซม.)
    จอแสดงผล AH-IPS ให้ภาพอันยอดเยี่ยมด้วยมุมมองภาพกว้าง

    จอแสดงผล AH-IPS ให้ภาพอันยอดเยี่ยมด้วยมุมมองภาพกว้าง

    จอแสดงผล AH-IPS ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งให้มุมมองภาพที่กว้างขึ้นเป็นพิเศษที่มุม 178/178 องศา ทำให้สามารถรับชมภาพได้จากทุกมุม จอแสดงผล AH-IPS ให้คุณได้สัมผัสกับภาพที่คมชัดพร้อมสีสันสดใสไม่เหมือนกับแผง TN มาตรฐานทั่วไป ทำให้ AH-IPS เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับภาพถ่าย ภาพยนตร์ และการเบราส์เว็บ รวมไปถึงการใช้งานแบบมืออาชีพที่ต้องการความเที่ยงตรงของสีและความสว่างที่ต่อเนื่องตลอดเวลา

    SmartContrast ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิท

    SmartContrast ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิท

    SmartContrast เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Philips ที่จะวิเคราะห์ชนิดของเนื้อหาที่คุณกำลังชม และจะปรับสีและควบคุมความเปรียบต่างของแสงฉากหลังโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ภาพและวิดีโอดิจิตอลที่ดีเยี่ยม หรือเมื่อเล่นเกมส์ที่มีโทนสีดำค่อนข้างมาก เมื่อคุณเลือกโหมดประหยัดพลังงาน เครื่องจะปรับความเปรียบต่างของภาพและแสงฉากหลังอย่างละเอียดเพื่อให้เข้ากับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ใช้งานสำนักงาน และยังลดการใช้พลังงานอีกด้วย

    จอภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไร้สารปรอท

    จอภาพ Philips ที่มีแสงฉากหลัง LED ปราศจากสารปรอท ซึ่งเป็นหนึ่งในสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์มากที่สุด จอภาพไร้สารปรอทนี้จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการกำจัดทิ้ง

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอภาพ
      19.45 นิ้ว / 49.4 ซม.
      อัตราการจัดมุมมอง
      16:10
      ประเภทจอ LCD
      จอ LCD แบบ AH-IPS
      ชนิดแสงพื้นหลัง
      ระบบ W-LED
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.291 x 0.291 มม.
      ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
      1440 x 900 @ 60 Hz
      ความสว่าง
      250  cd/m²
      สีในการแสดงผล
      16.7 ล้าน
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      1000:1
      SmartContrast
      10,000,000:1
      เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
      14 (GtG)  ms
      มุมมองภาพ
      • 178º (H) / 178º (V)
      • @ C/R > 10
      พื้นที่แสดงภาพจริง
      418.61 (H) x 262.35 (V)
      ความถี่ในการสแกน
      30 -83 kHz (H) / 56 -76 Hz (V)
      sRGB
      ใช่
      การเคลือบจอแสดงผล
      ลดแสงสะท้อน 3H ความทึบแสง 25%

    • การเชื่อมต่อ

      สัญญาณอินพุต
      • VGA (อะนาล็อก)
      • DVI-D (ดิจิตอล, HDCP)
      Sync Input
      • Separate Sync
      • Sync on Green

    • สะดวกสบาย

      การใช้งานกับระบบพลักแอนด์เพลย์
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      • Windows 8
      ความสะดวกสำหรับผู้ใช้
      • เปิด/ปิดเครื่อง
      • เมนู/ตกลง
      • ความสว่าง/ย้อนกลับ
      • 4:3 กว้าง/ขึ้น
      • อัตโนมัติ/ลง
      ภาษา OSD
      • โปรตุเกสบราซิล
      • เชค
      • เนเธอร์แลนด์
      • อังกฤษ
      • ฟินนิช
      • ฝรั่งเศส
      • เยอรมัน
      • กรีก
      • ฮังการี
      • อิตาลี
      • ญี่ปุ่น
      • เกาหลี
      • โปแลนด์
      • โปรตุเกส
      • รัสเซีย
      • จีน (แผ่นดินใหญ่)
      • สเปน
      • สวีเดน
      • จีน (ไต้หวัน)
      • ตุรกี
      • Ukrainian
      อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ
      • ล็อค Kensington
      • ขาตั้ง VESA (100x100 มม.)

    • ขาตั้ง

      เอียง
      -5/20  องศา

    • กำลังไฟ

      แหล่งจ่ายไฟ
      • ภายนอก
      • 100-240VAC, 50-60Hz
      โหมดปิด
      0.5 W (ทั่วไป)
      ในโหมดเปิด
      17.17 W (ทั่วไป), 18.1 W (สูงสุด)
      โหมดสแตนด์บาย
      0.5 W (ทั่วไป)
      สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง
      • การใช้งาน - สีขาว
      • โหมดสแตนด์บาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)

    • ขนาด

      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (มม.)
      452 x 371 x 200  มม.
      บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก)
      508 x 432 x 111  มม.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.)
      452 x 304 x 40  มม.

    • น้ำหนัก

      ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.)
      3.70  กก.
      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.)
      2.28  กก.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)
      2.00  กก.

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
      ขณะทำงาน: +12,000 ฟุต (3,658 ม.), ขณะไม่ทำงาน: +40,000 ฟุต (12,192 ม.)
      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0°C ถึง 40°C  °C
      MTBF
      50,000 (ไม่รวม Backlight)  ชั่วโมง
      ความชื้นสัมพัทธ์
      20%-80  %
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20° C ถึง 60° C  °C

    • ความยั่งยืน

      สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
      • RoHS
      • ปราศจากสารปรอท
      วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
      100  %

    • มาตรฐานและการรับรอง

      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • เครื่องหมาย CE
      • WEEE
      • CECP
      • CCC

    • ตัวเครื่อง

      สี
      ดำ
      เคลือบ
      เคลือบเงา (ขอบจอภาพด้านหน้า) /หยาบละเอียด (กรอบจอภาพด้านหลัง)

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • สัญลักษณ์ตัวอักษร "IPS" / เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นของเจ้าของรายนั้นๆ
    • เวลาการตอบสนองอย่างอัจฉริยะคือ ค่าที่ดีที่สุดจากการทดสอบ GtG หรือ GtG (BW)

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด