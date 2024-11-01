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  • จอแสดงผลได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จอแสดงผลได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จอแสดงผลได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

    Brilliance จอภาพ LCD, แสงพื้นหลัง LED

    220B4LPCS/00

    จอแสดงผลได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

    จอแสดงผล LED PowerSensor ของ Philips ใช้พลาสติกที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำกลับมารีไซเคิล และ PVC ถึง 65% ทั้งยังปราศจากสาร BFR เหมาะสำหรับผลผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

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    Brilliance จอภาพ LCD, แสงพื้นหลัง LED

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    จอแสดงผลได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

    มี PowerSensor ที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

    • B Line
    • 22" (55.9 ซม.)
    • 1680x1050
    PowerSensor ช่วยประหยัดพลังงานได้สูงสุด 80%

    PowerSensor ช่วยประหยัดพลังงานได้สูงสุด 80%

    PowerSensor คือ 'เซนเซอร์ตรวจจับบุคคล' ทำหน้าที่ส่งและรับสัญญาณอินฟราเรดที่ไม่เป็นอันตรายเพื่อตรวจสอบว่ามีผู้ใช้อยู่หรือไม่และจะลดความสว่างของหน้าจอลงโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ออกห่างจากโต๊ะทำงาน สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ และยืดอายุการใช้งานของหน้าจอ

    SmartErgoBase ให้คุณปรับแต่งการวางหน้าจอให้เหมาะกับการใช้งานมากที่สุด

    SmartErgoBase ให้คุณปรับแต่งการวางหน้าจอให้เหมาะกับการใช้งานมากที่สุด

    SmartErgoBase เป็นฐานจอภาพที่ให้ความสะดวกสบายในการแสดงผลตามหลักการยศาสตร์และให้การจัดการสายเคเบิล ฐานสามารถหมุน เอียง และหมุนได้หลายมุมเพื่อความสบายสูงสุด ขาตั้งที่ปรับความสูงได้รับประกันระดับการรับชมที่เหมาะสมที่สุด ลดภาระทางกายภาพของวันทำงานที่ยาวนาน ในขณะที่การจัดการสายเคเบิลช่วยลดความยุ่งเหยิงของสายเคเบิลและทำให้พื้นที่ทำงานเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ

    ความสูงที่สามารถปรับจากระดับต่ำไปจนถึงระดับสูงได้เพื่อความสะดวกสบายในการอ่านสูงสุด

    ความสูงที่สามารถปรับจากระดับต่ำไปจนถึงระดับสูงได้เพื่อความสะดวกสบายในการอ่านสูงสุด

    จอภาพของ Philips มี SmartErgoBase ล้ำยุคทำให้คุณสามารถปรับระดับจอภาพให้ต่ำเกือบชิดโต๊ะได้เพื่อมุมมองที่สะดวกสบายในการชม ความสูงที่สามารถปรับจากระดับต่ำสุดไปจนถึงระดับสูงได้เป็นการตอบโจทย์ของปัญหาเมื่อคุณใช้แว่นสองเลนส์ แว่นสามเลนส์และแว่นเลนส์โปรเกรสซีฟในการทำงานกับคอมพิวเตอร์ ยิ่งไปกว่านั้นมันทำให้ผู้ใช้สามารถปรับมุมมองของจอภาพและความสูงตามที่ต้องการเพื่อลดความอ่อนล้าและความตึงเครียด

    ลำโพงสเตอริโอในตัวสำหรับมัลติมีเดีย

    ลำโพงสเตอริโอในตัวสำหรับมัลติมีเดีย

    มีลำโพงระบบเสียงสเตอริโอคู่คุณภาพสูงในอุปกรณ์แสดงภาพ สามารถจัดวางได้แบบ Front Firing ซึ่งสามารถมองเห็นได้ หรือแบบ Down Firing ซึ่งมองไม่เห็น, Top Firing, Rear Firing เป็นต้น ขึ้นอยู่กับรุ่นและการออกแบบ

    การตั้งค่าล่วงหน้า SmartImage สำหรับการตั้งค่าภาพให้เหมาะสมที่ใช้งานได้อย่างง่ายดาย

    การตั้งค่าล่วงหน้า SmartImage สำหรับการตั้งค่าภาพให้เหมาะสมที่ใช้งานได้อย่างง่ายดาย

    SmartImage เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ พร้อมอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ ได้ง่าย เช่น ออฟฟิศ (Office), ภาพ (Photo), ภาพยนตร์ (Movie), เกม (Game), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช้ ตัวเลือก SmartImage ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอด้านความเปรียบต่าง ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) ช่วยประหยัดพลังงาน คุณสามารถเลือกตัวเลือกทั้งหมดทันทีด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว!

    TrueVision ให้คุณแน่ใจได้ในคุณภาพของภาพขั้นสูง

    TrueVision ให้คุณแน่ใจได้ในคุณภาพของภาพขั้นสูง

    TrueVision เป็นเทคโนโลยีเฉพาะที่เป็นกรรมสิทธ์ของ Philips ที่ใช้อัลกอริธึมขั้นสูง เพื่อทดสอบและจัดเรียงการแสดงผลของจอภาพทำให้ได้ประสิทธิภาพการแสดงผลขั้นสุดยอด Philips ยืนยันว่าจอภาพ TrueVision ที่ออกจากโรงงานของเราจะได้รับการปรับแต่งอย่างดีด้วยระบบการทำงานนี้ ทำให้คุณได้รับชมภาพที่มีคุณภาพและสีสันที่สอดคล้องกัน

    เทคโนโลยี LED ให้สีเป็นธรรมชาติ

    LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง

    USB Hub 2 พอร์ตเพื่อให้เชื่อมต่อได้สะดวก

    USB Hub ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มัลติมีเดียพลักแอนด์เพลย์ได้อย่างสะดวกสบาย เช่น อุปกรณ์หน่วยความจำ USB, กล้อง, HDD แบบพกพา, กล้อง Web, PDA, เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้การเชื่อมต่อ USB ได้ USB 2.0 Hub ที่ติดตั้งบนจอช่วยให้สัญญาณ USB 2.0 ผ่านไปยังคอมพิวเตอร์ได้ โปรดทราบว่าอุปกรณ์หลายตัว เช่น กล้องและ HDD อาจต้องใช้พลังงานแยกต่างหากเนื่องจากอุปกรณ์เหล่านั้นจำเป็นต้องใช้พลังงานมากกว่าพลังงานที่ USB Hub ของจอจ่ายให้

    การใช้พลาสติกที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำกลับมารีไซเคิล 65% มาตรฐาน TCO Edge

    ใบรับรอง TCO Edge จะมอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านโปรแกรมการทดสอบเพื่อรับฉลากการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผ่านข้อกำหนดของ TCO มีข้อบังคับไว้ว่าผลิตภัณฑ์ต้องใช้พลาสติกที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำกลับมารีไซเคิลอย่างน้อย 65% ซึ่งทำให้ประหยัดพลังงาน ใช้วัสดุที่เป็นอันตรายในปริมาณน้อยที่สุด ใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถมารีไซเคิลได้ 100% และออกแบบมาให้ง่ายต่อการรีไซเคิลตามข้อกำหนดอื่นๆ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าจอภาพของ Philips ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดและดีที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ICT ซึ่งทำให้ทั้งคุณและโลกของเราได้รับประโยชน์ ขณะเดียวกันก็ช่วยให้คุณมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อโลกด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ IT ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม!

    ปลอดสาร PVC-BFR

    จอภาพของ Philips รุ่นนี้ไม่มีสารหน่วงไฟประเภทโบรมีน และโพลิไวนิลคลอไรด์ (ไม่มีสาร PVC-BFR)

    การใช้พลังงานเป็นศูนย์ด้วยสวิตซ์ใช้พลังงาน 0 วัตต์

    แค่เพียงกดสวิตซ์ใช้พลังงาน 0 วัตต์ซึ่งออกแบบให้อยู่ด้านหลังของจอภาพเพื่อความสะดวกสบาย คุณสามารถปิดการเชื่อมต่อไฟ AC กับจอภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้การใช้พลังงานเป็นศูนย์ทั้งยังช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอภาพ
      22 นิ้ว / 55.9 ซม.
      อัตราการจัดมุมมอง
      16:10
      ประเภทจอ LCD
      TFT-LCD
      ชนิดแสงพื้นหลัง
      ระบบ W-LED
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.282 x 0.282 มม.
      ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
      1680 x 1050 @ 60Hz
      ความสว่าง
      250  cd/m²
      สีในการแสดงผล
      16.7 ล้าน
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      1000:1
      SmartContrast
      20,000,000:1
      เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
      5  ms
      มุมมองภาพ
      • 170º (H) / 160º (V)
      • @ C/R > 10
      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      SmartImage
      พื้นที่แสดงภาพจริง
      473.76 (H) x 296.1 (V)
      ความถี่ในการสแกน
      30 - 83 kHz (H) / 56 - 75 Hz (V)
      sRGB
      ใช่

    • การเชื่อมต่อ

      สัญญาณอินพุต
      • DVI-D (ดิจิตอล, HDCP)
      • VGA (อะนาล็อก)
      USB
      USB 2.0 x 2
      Sync Input
      • Separate Sync
      • Sync on Green
      สัญญาณเสียง (เข้า/ออก)
      • Audio In PC
      • ช่องสัญญาณออกของหูฟัง

    • สะดวกสบาย

      ลำโพงภายในตัว
      1.5Wx2
      การใช้งานกับระบบพลักแอนด์เพลย์
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      ความสะดวกสำหรับผู้ใช้
      • SmartImage
      • ระดับเสียง
      • PowerSensor
      • เมนู
      • เปิด/ปิดเครื่อง
      ภาษา OSD
      • อังกฤษ
      • ฝรั่งเศส
      • เยอรมัน
      • อิตาลี
      • โปรตุเกส
      • รัสเซีย
      • จีน (แผ่นดินใหญ่)
      • สเปน
      อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ
      • ล็อค Kensington
      • ขาตั้ง VESA (100x100 มม.)
      ซอฟต์แวร์ควบคุม
      SmartControl Premium

    • ขาตั้ง

      ระยะการปรับความสูง
      110  มม.
      การหมุน
      90 องศา
      แท่นหมุน/ บิดได้
      -65/65  องศา
      เอียง
      -5/20  องศา

    • กำลังไฟ

      โหมด ECO
      11.7 W (ทั่วไป)
      แหล่งจ่ายไฟ
      • ภายในตัว
      • 100-240VAC, 50-60Hz
      โหมดปิด
      การใช้พลังงานเป็นศูนย์ด้วยสวิตซ์ใช้พลังงาน 0 วัตต์
      ในโหมดเปิด
      14.61 W (ทั่วไป) (วิธีทดสอบ EnergyStar 7.0)
      โหมดสแตนด์บาย
      0.3W
      สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง
      • การใช้งาน - สีขาว
      • โหมดสแตนด์บาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)

    • ขนาด

      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (มม.)
      504 x 509 x 227  มม.
      บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก)
      565 x 391 x 186  มม.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.)
      504 x 349 x 59  มม.

    • น้ำหนัก

      ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.)
      7.05  กก.
      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.)
      5.20  กก.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)
      3.38  กก.

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
      ขณะทำงาน: +12,000 ฟุต (3,658 ม.), ขณะไม่ทำงาน: +40,000 ฟุต (12,192 ม.)
      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0°C ถึง 40°C  °C
      MTBF
      30,000  ชั่วโมง
      ความชื้นสัมพัทธ์
      20%-80  %
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20° C ถึง 60° C  °C

    • ความยั่งยืน

      สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
      • PowerSensor
      • EnergyStar 7.0
      • RoHS
      • ใบรับรอง TCO Edge
      พลาสติกที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำกลับมารีไซเคิล
      65%
      วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
      100  %
      สารจำเพาะ
      • ปลอดสาร PVC / BFR
      • ปราศจากสารปรอท

    • มาตรฐานและการรับรอง

      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • BSMI
      • เครื่องหมาย CE
      • FCC Class B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • ตัวเครื่อง

      เคลือบ
      พื้นผิว
      ส่วนฐาน
      สีเงิน
      กรอบจอภาพด้านหน้า
      สีเงิน
      กรอบจอภาพด้านหลัง
      ดำ

    Badge-D2C

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