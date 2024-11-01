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การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน
จอแสดงผล LED ของ Philips ใช้วัสดุรีไซเคิลและ PVC ถึง 25% ทั้งยังปราศจากสาร BFR เหมาะสำหรับผลผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
SmartImage เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ พร้อมอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ ได้ง่าย เช่น ออฟฟิศ (Office), ภาพ (Photo), ภาพยนตร์ (Movie), เกม (Game), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช้ ตัวเลือก SmartImage ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอด้านความเปรียบต่าง ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) ช่วยประหยัดพลังงาน คุณสามารถเลือกตัวเลือกทั้งหมดทันทีด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว!
SmartContrast เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Philips ที่จะวิเคราะห์ชนิดของเนื้อหาที่คุณกำลังชม และจะปรับสีและควบคุมความเปรียบต่างของแสงฉากหลังโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ภาพและวิดีโอดิจิตอลที่ดีเยี่ยม หรือเมื่อเล่นเกมส์ที่มีโทนสีดำค่อนข้างมาก เมื่อคุณเลือกโหมดประหยัดพลังงาน เครื่องจะปรับความเปรียบต่างของภาพและแสงฉากหลังอย่างละเอียดเพื่อให้เข้ากับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ใช้งานสำนักงาน และยังลดการใช้พลังงานอีกด้วย
TrueVision เป็นเทคโนโลยีเฉพาะที่เป็นกรรมสิทธ์ของ Philips ที่ใช้อัลกอริธึมขั้นสูง เพื่อทดสอบและจัดเรียงการแสดงผลของจอภาพทำให้ได้ประสิทธิภาพการแสดงผลขั้นสุดยอด Philips ยืนยันว่าจอภาพ TrueVision ที่ออกจากโรงงานของเราจะได้รับการปรับแต่งอย่างดีด้วยระบบการทำงานนี้ ทำให้คุณได้รับชมภาพที่มีคุณภาพและสีสันที่สอดคล้องกัน
ระบบควบคุมแบบสัมผัสเป็นไอคอนอัจฉริยะที่ไวต่อสัมผัสซึ่งเข้ามาแทนที่ปุ่มแบบกด ผู้ใช้สามารถปรับจอภาพได้ตามต้องการ ด้วยการตอบสนองต่อสัมผัสที่เบาที่สุดของคุณ ระบบควบคุมแบบสัมผัสทำให้จอภาพของคุณดูทันสมัย
LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง
จอภาพของ Philips รุ่นนี้ไม่มีสารหน่วงไฟประเภทโบรมีน และโพลิไวนิลคลอไรด์ (ไม่มีสาร PVC-BFR)
จอภาพ Philips ที่มีแสงฉากหลัง LED ปราศจากสารปรอท ซึ่งเป็นหนึ่งในสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์มากที่สุด จอภาพไร้สารปรอทนี้จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการกำจัดทิ้ง
SmartPower คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อันชาญฉลาดซึ่งทำการวิเคราะห์เนื้อหาของภาพบนหน้าจอเพื่อประหยัดพลังงาน สามารถควบคุมความเข้าของแสงพื้นหลังได้โดยอัตโนมัติและกำหนดล่วงหน้าได้เพื่อลดการใช้พลังงานได้ถึง 50% เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายทั่วไปด้านพลังงาน
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับปรับประสิทธิภาพและตั้งค่าต่างๆ ของจอแสดงผล Philips นำเสนอสองทางเลือกให้กับผู้ใช้ในการปรับแต่งค่าจอแสดงผล โดยเลือกเมนู On Screen Display แบบหลายระดับผ่านปุ่มบนจอภาพ หรือใช้ซอฟต์แวร์ Philips SmartControl เพื่อปรับแต่งค่าต่างๆ ของจอแสดงผลได้ง่ายในแบบที่คุณคุ้นเคย
Philips มุ่งมั่นที่จะใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืนในผลิตภัณฑ์จอภาพทั้งหมด ส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกทั้งหมด ส่วนประกอบโครงเครื่องแบบโลหะ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ในบางรุ่น เราใช้วัสดุจากพลาสติกที่มาจากการรีไซเคิลกว่า 65% ทำให้มั่นใจได้ว่าปริมาณจะขยะลดลง เรายึดมั่นในมาตรฐาน RoHs ที่สร้างความมั่นใจว่าสารที่เป็นอันตราย เช่น ตะกั่วและปรอท จะลดลงหรือถูกกำจัดออกไป โครงหน้าจอของเราผลิตจากวัสดุที่ปราศจาก PVC/BFR สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม Philips ที่ http://www.asimpleswitch.com/global/ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
ภาพ/การแสดงภาพ
การเชื่อมต่อ
สะดวกสบาย
ขาตั้ง
กำลังไฟ
ขนาด
น้ำหนัก
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ความยั่งยืน
มาตรฐานและการรับรอง
ตัวเครื่อง
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