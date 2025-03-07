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ยกเลิกการผลิต
220V4LAB/00
เพลิดเพลินไปกับภาพจากจอ LED ที่ให้สีสันสดใส
เพลิดเพลินไปกับภาพบนจอแสดงผล LED ที่มีสีสันสดใสพร้อมการออกแบบหน้าจอมันวาวสวยดึงดูดใจ และทำงานด้วยลำโพงสเตอริโอและ SmartControl Lite จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมจริงๆ !
V Line
22" (55.9 ซม.)
Energy Star คือ โปรแกรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก EPA สหรัฐอเมริกาและถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลายๆ ประเทศ การรับรอง Energy Star ทำให้คุณมั่นใจว่าคุณกำลังซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานล่าสุดของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือ อุปกรณ์ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกระดับการทำงาน จอแสดงผลใหม่ของ Philips ได้รับการรับรอง Energy Star 5.0 ในเรื่องข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ และจอแสดงผลยังมีความสอดคล้องหรือเกินกว่ามาตรฐานอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ในโหมดรอทำงาน (sleep mode) ตามมาตรฐาน Energy Star 5.0 กำหนดว่าต้องสิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่า 1 วัตต์ ในขณะที่จอแสดงผลของ Philips สิ้นเปลืองพลังงานเพียงแค่ 0.5 วัตต์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.energystar.gov
5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
black64er
07/03/2025
New Zealand
probably one of the best monitors ever made
I've had it for about 13 years... I literally never turn it off... and now, just today, they are standing side by side – the 27-inch AOC 27B3H2, which I just bought today... The Philips monitor's display is at least 300% better, and not just that... The image remains clear from almost all angles, whereas with this AOC, as soon as you move even slightly—just 5 degrees left, right, up, or down—the entire display gets a milky haze... Terrible display. To summarize, the Philips 236VL is probably one of the best monitors ever made.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 236V4LAB LCD monitor with LED backlight
วันที่ใช้ 2023-03-07
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 236V4LAB LCD monitor with LED backlight
วันที่ใช้ 2023-03-07