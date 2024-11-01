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จอแสดงผล ErgoSensor เครื่องแรกของโลก
นวัตกรรมจอภาพ ErgoSensor ของ Philips เป็นจอแสดงผลอัจฉริยะเครื่องแรกของโลกที่สามารถแนะนำวิธีนั่งที่ถูกหลักสรีรศาสตร์ในตำแหน่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณดูประโยชน์ทั้งหมด
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จอแสดงผล IPS ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งให้มุมมองภาพที่กว้างขึ้นเป็นพิเศษที่มุม 178/178 องศา ทำให้สามารถรับชมภาพได้จากทุกมุม แม้กระทั่งในมุม 90 องศาในโหมดหมุน! จอแสดงผล IPS ให้คุณได้สัมผัสกับภาพที่คมชัดพร้อมสีสันสดใสไม่เหมือนกับแผง TN มาตรฐานทั่วไป ทำให้ IPS เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับภาพถ่าย ภาพยนตร์ และการเบราส์เว็บ รวมไปถึงการใช้แอปพลิเคชันมืออาชีพที่ต้องการความเที่ยงตรงของสีและความสว่างที่ต่อเนื่องตลอดเวลา
SmartErgoBase เป็นแท่นวางจอภาพ ซึ่งให้ความสะดวกสบายในการดูภาพที่ตรงตามหลักสรีรศาสตร์ และมีระบบการจัดการสาย ผู้ใช้สามารถปรับความสูงของแท่นวาง ปรับหมุน ปรับเอียง และปรับมุมมองภาพ เพื่อให้ได้ตำแหน่งจอภาพที่สะดวกต่อการใช้ได้มากที่สุด ซึ่งจะช่วยลดความเมื่อยล้าจากการทำงานตลอดทั้งวัน การจัดการสายที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยลดปัญหาสายพันกันและให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ
จอภาพของ Philips มี SmartErgoBase ล้ำยุคทำให้คุณสามารถปรับระดับจอภาพให้ต่ำเกือบชิดโต๊ะได้เพื่อมุมมองที่สะดวกสบายในการชม ความสูงที่สามารถปรับจากระดับต่ำสุดไปจนถึงระดับสูงได้เป็นการตอบโจทย์ของปัญหาเมื่อคุณใช้แว่นสองเลนส์ แว่นสามเลนส์และแว่นเลนส์โปรเกรสซีฟในการทำงานกับคอมพิวเตอร์ ยิ่งไปกว่านั้นมันทำให้ผู้ใช้สามารถปรับมุมมองของจอภาพและความสูงตามที่ต้องการเพื่อลดความอ่อนล้าและความตึงเครียด
Philips เชื่อว่างานต้องเหมาะกับคนและคนต้องเหมาะกับงานนั้นๆ เช่นกัน เพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากขึ้น Philips ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมแรกของโลกที่เรียกว่า "ErgoSensor" ซึ่งอยู่ในจอภาพเพื่อตรวจจับและวัดค่าพฤติกรรมของผู้ใช้ ระบบ ErgoSensor จะแนะนำผู้ใช้ถึงวิธีนั่งที่ถูกหลักสรีรศาสตร์ในตำแหน่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยการป้อนกลับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับระยะห่างการรับชมที่เหมาะสม ท่าองศาของคอที่ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์และการแนะนำเวลาหยุดการใช้งาน และยังประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 80% หากผู้ใช้ไม่ได้นั่งอยู่บริเวณหน้าจอโดยการปิดการใช้งานจอภาพ
DisplayPort คือไดรฟ์เชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่มีการเชื่อมต่อสองทางจากคอมพิวเตอร์ไปที่จอภาพโดยไม่มีการแปลงสัญญาณใดๆ DisplayPort มีสัญญาณรองรับสายสัญญาณที่มีความยาวถึง 15 เมตร และการส่งข้อมูลขนาด 10.8 Gbps/วินาทีซึ่งมีประสิทธิภาพที่สูงกว่ามาตรฐาน DVI ทั่วไป ด้วยประสิทธิภาพสูงสุดและไม่มีระยะหน่วงของข้อมูล ทำให้คุณสามารถรับชมภาพและมีอัตรารีเฟรชที่รวดเร็วที่สุด ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ DisplayPort เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนอกเหนือจากการใช้งานทั่วไปในสำนักงานหรือบ้าน แต่ยังรวมถึงการเล่นเกมและรับชมภาพยนตร์ที่ต้องการ การตัดต่อวิดีโอ และอื่นๆ รวมถึงยังสามารถใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์หลากหลายประเภทได้อีกด้วย
แค่เพียงกดสวิตซ์ใช้พลังงาน 0 วัตต์ซึ่งออกแบบให้อยู่ด้านหลังของจอภาพเพื่อความสะดวกสบาย คุณสามารถปิดการเชื่อมต่อไฟ AC กับจอภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้การใช้พลังงานเป็นศูนย์ทั้งยังช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วย
นวัตกรรมจอภาพ ErgoSensor ของ Philips พร้อมด้วยเซนเซอร์ตรวจจับท่าทางอัจฉริยะที่จะแนะนำการนั่งที่ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ในตำแหน่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณแบบอินเตอร์แอกทีฟ
ภาพ/การแสดงภาพ
การเชื่อมต่อ
สะดวกสบาย
ขาตั้ง
กำลังไฟ
ขนาด
น้ำหนัก
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ความยั่งยืน
มาตรฐานและการรับรอง
ตัวเครื่อง
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