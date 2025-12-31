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จอภาพ LCD, แสงพื้นหลัง LED

273P3LPHEB/00

นวัตกรรมของจอแสดงผล PowerSensor ช่วยประหยัดพลังงาน

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, การรับรอง EPEAT Gold ให้การรับรองจอแสดงผล LED Philips Professional 273P3 ที่มี PowerSensor ตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ใช้และปรับการใช้พลังงานให้ประหยัดได้ถึง 80%!

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นวัตกรรมของจอแสดงผล PowerSensor ช่วยประหยัดพลังงาน

  • P Line

  • 27" (68.6 ซม.)

ลำโพงในตัวสำหรับระบบเสียงที่ไม่ทำให้โต๊ะรกรุงรัง

มีลำโพงระบบเสียงสเตอริโอคู่ในอุปกรณ์แสดงภาพ สามารถจัดวางได้แบบ Front Firing ซึ่งสามารถมองเห็นได้ หรือแบบ Down Firing ซึ่งมองไม่เห็น, Top Firing, Rear Firing เป็นต้น ขึ้นอยู่กับรุ่นและการออกแบบ

การปรับความสูงเพื่อให้ปรับตำแหน่งได้ตามต้องการ

Super Ergo Base คือ 'จอภาพที่เป็นมิตรกับผู้ใช้' ของ Philips ที่ไม่เพียงแต่ปรับเอียงและมีแกนหมุนได้เท่านั้น แต่ยังสามารถปรับความสูงและหมุนได้ถึง 90 องศา ผู้ใช้จึงสามารถปรับจอภาพให้เหมาะสมกับความต้องการ เพื่อการรับชมภาพที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพสูงสุด

การปรับจอภาพให้ก้มเงยหรือหันซ้ายขวาเพื่อมุมมองภาพที่ดีที่สุด

ที่ฐานของจอภาพมีกลไกการปรับก้มเงยและหันซ้ายขวาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถหันจอภาพไปทางซ้ายหรือขวาและปรับก้มเงยได้ตามต้องการ

ข้อมูลทางเทคนิค

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. EPEAT Gold มีผลในประเทศที่ Philips จดทะเบียนผลิตภัณฑ์เท่านั้น โปรดเยี่ยมชม www.epeat.net เพื่อดูสถานะการจดทะเบียนในประเทศของคุณ