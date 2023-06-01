จอแสดงผล 16:9 Full HD เพื่อที่สุดของประสบการณ์การรับชม
จอภาพ Full HD ที่มีความละเอียดของภาพจอกว้างระดับ 1920 x 1080p ซึ่งเป็นความละเอียดสูงสุดของแหล่งสัญญาณ HD เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ สามารถรองรับสัญญาณ 1080p ได้จากทุกแหล่ง รวมถึงจาก Blu-ray และเกมส์คอนโซล HD รุ่นล่าสุดจึงไม่มีวันล้าสมัย ระบบประมวลสัญญาณได้รับการอัพเกรดเป็นพิเศษเพื่อให้รองรับคุณภาพสัญญาณและความละเอียดที่สูงขึ้น จึงทำให้ภาพ Progressive Scan ไม่มีการสั่นไหว และสีสว่างสดใสสวยงามยิ่งขึ้น
LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง
ประสิทธิภาพในการจูนหน้าจอที่ทำได้ง่ายด้วย SmartControl Lite
SmartControl Lite คือไอคอน 3D ใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมจอภาพ GUI ให้ผู้ใช้ปรับพารามิเตอร์ต่างๆ ของจอภาพ เช่น สี, ความสว่าง, การปรับเทียบหน้าจอ, มัลติมีเดีย, การจัดการ ID และอื่นๆ ได้โดยใช้เมาส์
จอภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไร้สารปรอท
จอภาพ Philips ที่มีแสงฉากหลัง LED ปราศจากสารปรอท ซึ่งเป็นหนึ่งในสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์มากที่สุด จอภาพไร้สารปรอทนี้จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการกำจัดทิ้ง