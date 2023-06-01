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  • ภาพ LED สีสันสดใสคุณภาพเยี่ยม ภาพ LED สีสันสดใสคุณภาพเยี่ยม ภาพ LED สีสันสดใสคุณภาพเยี่ยม
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    จอ LCD ที่มี SmartControl Lite

    273V5LHSB/00

    ภาพ LED สีสันสดใสคุณภาพเยี่ยม

    เพลิดเพลินไปกับภาพ LED สีสันสดใสบนจอแสดงผลขนาดใหญ่ของ Philips ด้วย HDMI และ SmartControl Lite นี่จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม!

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    จอ LCD ที่มี SmartControl Lite

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    ภาพ LED สีสันสดใสคุณภาพเยี่ยม

    • V Line
    • 27" (68.6 ซม.)
    SmartContrast ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิท

    SmartContrast ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิท

    SmartContrast เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Philips ที่จะวิเคราะห์ชนิดของเนื้อหาที่คุณกำลังชม และจะปรับสีและควบคุมความเปรียบต่างของแสงฉากหลังโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ภาพและวิดีโอดิจิตอลที่ดีเยี่ยม หรือเมื่อเล่นเกมส์ที่มีโทนสีดำค่อนข้างมาก เมื่อคุณเลือกโหมดประหยัดพลังงาน เครื่องจะปรับความเปรียบต่างของภาพและแสงฉากหลังอย่างละเอียดเพื่อให้เข้ากับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ใช้งานสำนักงาน และยังลดการใช้พลังงานอีกด้วย

    จอแสดงผล 16:9 Full HD เพื่อที่สุดของประสบการณ์การรับชม

    จอแสดงผล 16:9 Full HD เพื่อที่สุดของประสบการณ์การรับชม

    จอภาพ Full HD ที่มีความละเอียดของภาพจอกว้างระดับ 1920 x 1080p ซึ่งเป็นความละเอียดสูงสุดของแหล่งสัญญาณ HD เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ สามารถรองรับสัญญาณ 1080p ได้จากทุกแหล่ง รวมถึงจาก Blu-ray และเกมส์คอนโซล HD รุ่นล่าสุดจึงไม่มีวันล้าสมัย ระบบประมวลสัญญาณได้รับการอัพเกรดเป็นพิเศษเพื่อให้รองรับคุณภาพสัญญาณและความละเอียดที่สูงขึ้น จึงทำให้ภาพ Progressive Scan ไม่มีการสั่นไหว และสีสว่างสดใสสวยงามยิ่งขึ้น

    รองรับ HDMI เพื่อความบันเทิงแบบ Full HD

    รองรับ HDMI เพื่อความบันเทิงแบบ Full HD

    อุปกรณ์ที่รองรับ HDMI มีฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่จำเป็นในการรับอินพุต อินเตอร์เฟซมัลติมีเดียความละเอียดสูง (HDMI), สายเคเบิล HDMI ช่วยให้สัญญาณวิดีโอดิจิตอล และเสียงคุณภาพสูงที่ส่งผ่านเคเบิลจากคอมพิวเตอร์หรือแหล่ง AV ทั้งหมด (รวมถึงกล่องรับสัญญาณ, เครื่องเล่น DVD, และเครื่องรับ A/V และกล้องวิดีโอ)

    เทคโนโลยี LED สำหรับสีสันสดใส

    LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง

    ประสิทธิภาพในการจูนหน้าจอที่ทำได้ง่ายด้วย SmartControl Lite

    SmartControl Lite คือไอคอน 3D ใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมจอภาพ GUI ให้ผู้ใช้ปรับพารามิเตอร์ต่างๆ ของจอภาพ เช่น สี, ความสว่าง, การปรับเทียบหน้าจอ, มัลติมีเดีย, การจัดการ ID และอื่นๆ ได้โดยใช้เมาส์

    จอภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไร้สารปรอท

    จอภาพ Philips ที่มีแสงฉากหลัง LED ปราศจากสารปรอท ซึ่งเป็นหนึ่งในสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์มากที่สุด จอภาพไร้สารปรอทนี้จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการกำจัดทิ้ง

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอภาพ
      27 นิ้ว / 68.6 ซม.
      อัตราการจัดมุมมอง
      16:9
      ประเภทจอ LCD
      TFT-LCD
      ชนิดแสงพื้นหลัง
      ระบบ W-LED
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.311x 0.311 มม.
      ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      ความสว่าง
      300  cd/m²
      สีในการแสดงผล
      16.7 ล้าน
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      1000:1
      SmartContrast
      10,000,000:1
      เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
      1 มิลลิวินาที GtG*
      มุมมองภาพ
      • 170º (H) / 160º (V)
      • @ C/R > 10
      พื้นที่แสดงภาพจริง
      597.88 (H) x 336.31(V)
      ความถี่ในการสแกน
      30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
      sRGB
      มี

    • การเชื่อมต่อ

      สัญญาณอินพุต
      • VGA (อะนาล็อก)
      • HDMI (ดิจิตอล, HDCP)
      Sync Input
      • Separate Sync
      • Sync on Green
      สัญญาณเสียง (เข้า/ออก)
      HDMI เสียงออก

    • สะดวกสบาย

      การใช้งานกับระบบพลักแอนด์เพลย์
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      • Windows 8
      ความสะดวกสำหรับผู้ใช้
      • อัตโนมัติ/ลง
      • 4:3 กว้าง/ขึ้น
      • ความสว่าง/ย้อนกลับ
      • เมนู/ตกลง
      • เปิด/ปิดเครื่อง
      ภาษา OSD
      • โปรตุเกสบราซิล
      • เชค
      • เนเธอร์แลนด์
      • อังกฤษ
      • ฟินนิช
      • ฝรั่งเศส
      • เยอรมัน
      • ฮังการี
      • อิตาลี
      • ญี่ปุ่น
      • เกาหลี
      • โปแลนด์
      • โปรตุเกส
      • รัสเซีย
      • จีน (แผ่นดินใหญ่)
      • สเปน
      • สวีเดน
      • ตุรกี
      • Ukrainian
      อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ
      • ล็อค Kensington
      • ขาตั้ง VESA (100x100 มม.)

    • ขาตั้ง

      เอียง
      -5/20  องศา

    • กำลังไฟ

      แหล่งจ่ายไฟ
      • ภายในตัว
      • 100-240VAC, 50-60Hz
      โหมดปิด
      0.3 W (ทั่วไป)
      ในโหมดเปิด
      18.15 W (ทั่วไป) (วิธีทดสอบ EnergyStar 6.0)
      โหมดสแตนด์บาย
      0.5 W (ทั่วไป)
      สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง
      • การใช้งาน - สีขาว
      • โหมดสแตนด์บาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)

    • ขนาด

      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (มม.)
      646 x 471 x 240  มม.
      บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก)
      698 x 482 x 139  มม.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.)
      646 x 398 x 57  มม.

    • น้ำหนัก

      ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.)
      6.17  กก.
      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.)
      4.53  กก.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)
      4.00  กก.

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
      ขณะทำงาน: +12,000 ฟุต (3,658 ม.), ขณะไม่ทำงาน: +40,000 ฟุต (12,192 ม.)
      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0°C ถึง 40°C  °C
      MTBF
      30,000  ชั่วโมง
      ความชื้นสัมพัทธ์
      20%-80  %
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20° C ถึง 60° C  °C

    • ความยั่งยืน

      สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
      • EnergyStar 6.0
      • RoHS
      • ปราศจากสารปรอท
      วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
      100  %

    • มาตรฐานและการรับรอง

      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • BSMI
      • เครื่องหมาย CE
      • FCC Class B
      • GOST
      • PSB
      • SASO
      • SEMKO
      • ใบรับรอง TCO
      • TUV/ISO9241-307
      • cETLus
      • WEEE

    • ตัวเครื่อง

      สี
      สีดำ
      เคลือบ
      ลวดลายเส้น (ขอบจอภาพด้านหน้า) /หยาบละเอียด (กรอบจอภาพด้านหลัง)

    • มีอะไรในกล่อง

      สาย
      VGA, สายไฟ
      จอภาพพร้อมขาตั้ง
      มี
      เอกสารสำหรับผู้ใช้
      มี

    Badge-D2C

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