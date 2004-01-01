    Signage Solutions จอแสดงผล Q-Line

    32BDL3510Q/00

    ยกระดับประสบการณ์สื่อประชาสัมพันธ์ของคุณ

    แสดงและสะกดทุกสายตาด้วยจอแสดงผล Philips Q-Line Professional Fulll HD โซลูชันที่น่าเชื่อถือนี้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วตามที่คุณต้องการ

    Signage Solutions จอแสดงผล Q-Line

    ยกระดับประสบการณ์สื่อประชาสัมพันธ์ของคุณ

    จอแสดงผลตั้งค่าอย่างง่ายดายเพื่อการใช้งานตลอด 18 ชั่วโมงทั้ง 7 วัน

    • 32"
    • แสงพื้นหลัง Direct LED
    • Full HD
    ใช้งาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาด้วย CMND & Control

    ใช้งาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาด้วย CMND & Control

    ใช้งานจอภาพของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเฉพาะ (LAN) โดยให้ CMND & Control พาคุณไปสัมผัสกับฟังก์ชันสำคัญมากมาย เช่น การควบคุมอินพุตต่างๆ และการติดตามสถานะของจอภาพ คุณจึงรับมือกับหน้าจอกว่า 100 เครื่องได้สบาย

    FailOver ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาจะเล่นอยู่เสมอ

    FailOver ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาจะเล่นอยู่เสมอ

    ไม่ว่าจะอยู่ในห้องรอหรือห้องประชุม จอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips ก็ไม่มีวันดับแน่นอน เพราะระบบ FailOver สามารถสับเปลี่ยนระหว่างอินพุตสำรองและอินพุตหลักได้โดยอัตโนมัติ จึงรับรองรองได้ว่าจะมีเนื้อหาแสดงบนหน้าจออยู่ตลอดแม้ว่าแหล่งสัญญาณหลักจะหยุดทำงานไปแล้วก็ตาม เพียงกำหนดรายการอินพุตทางเลือกไว้เพื่อให้มั่นใจทุกอย่างสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

    ตั้งเวลาเล่นสิ่งที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อด้วย SmartPlayer

    ตั้งเวลาเล่นสิ่งที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อด้วย SmartPlayer

    เปลี่ยน USB ของคุณเป็นอุปกรณ์สื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอลที่คุ้มค่าอย่างแท้จริง เพียงแค่บันทึกเนื้อหาของคุณ (วิดีโอ เพลง รูปภาพ) ใน USB แล้วเสียบเข้ากับจอแสดงผล สร้างรายการเล่นและตั้งเวลาเล่นเนื้อหาผ่านเมนูบนหน้าจอ แล้วเพลิดเพลินกับรายการเล่นที่คุณสร้างเองได้ทุกที่ทุกเวลา

    เครื่องเล่นสื่อติดตั้งในตัว ให้คุณกำหนดเวลาของเนื้อหาจาก USB ได้สะดวก

    กำหนดเวลาการเล่นเนื้อหาต่างๆ จาก USB โดยจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips จะเริ่มการทำงานและเล่นเนื้อหาที่คุณต้องการ จากนั้นจะกลับเข้าสู่โหมดสแตนด์บายอีกครั้งหลังเล่นเนื้อหาเสร็จแล้ว

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอในแนวทแยง (เมตริก)
      80  ซม.
      ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว)
      31.5  นิ้ว
      อัตราการจัดมุมมอง
      16:9
      ความละเอียดจอ
      1920x1080p
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.36375 x 0.36375 มม.
      ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      ความสว่าง
      350  cd/m²
      สีในการแสดงผล
      16.7 ล้านสี
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      4000:1
      อัตราความเปรียบต่างไดนามิค
      500,000:1
      เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
      6.5  ms
      มุมมองภาพ (แนวนอน)
      178  องศา
      มุมมองภาพ (แนวตั้ง)
      178  องศา
      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • 3D Combfilter
      • 3D MA deinterlacing
      • Dynamic contrast enhancement
      • Motion compens. deinterlacing
      • Progressive scan
      เทคโนโลยีหน้าจอ (Panel)
      VA
      ภาพทางการแพทย์
      การตั้งค่าล่วงหน้า D-Image (ใช้ได้กับ Dicom ส่วนที่ 14)

    • การเชื่อมต่อ

      เอาต์พุตระบบเสียง
      แจ็ค 3.5 มม.
      อินพุตวิดีโอ
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      อินพุตเสียง
      แจ็ค 3.5 มม.
      การควบคุมภายนอก
      • RJ45
      • แจ็ค 2.5 มม. RS232C (เข้า/ออก)
      • แจ็ค 3.5 มม. IR (เข้า/ออก)

    • สะดวกสบาย

      การติดตั้ง
      • แนวนอน
      • แนวตั้ง
      ตารางแมตริกซ์
      สูงสุดถึง 15 x 15
      การควบคุมแป้นพิมพ์
      • ล็อคการทำงานได้
      • ซ่อนไว้
      สัญญาณการควบคุมระยะไกล
      ล็อคการทำงานได้
      Signal Loop Through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน
      Smart Power
      สามารถควบคุมเครือข่ายได้
      • RS232
      • RJ45
      การเริ่มใช้งาน
      • เปิดดีเลย์
      • เปิดสถานะ
      • เปิดใช้งานแหล่งที่มา
      หน้าต่างเริ่มต้น
      เปิดใช้งาน / ปิดใช้งานโลโก้ Philips

    • เสียง

      ลำโพงภายในตัว
      2 x 10W (RMS)

    • กำลังไฟ

      แหล่งจ่ายไฟหลัก
      100 - 240V~, 50-60Hz, 1.5A
      การใช้พลังงาน (ทั่วไป)
      40  วัตต์
      การใช้พลังงาน (สูงสุด)
      65 วัตต์
      ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย
      <0.5 วัตต์
      คุณสมบัติประหยัดพลังงาน
      Smart Power
      ระดับ Energy Label
      G

    • ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

      รูปแบบคอมพิวเตอร์
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1152 x 870, 75Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 1152 x 864, 75Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      รูปแบบวิดีโอ
      • 720p, 60Hz
      • 576p, 50Hz
      • 576i, 50Hz
      • 480p, 60Hz
      • 480i, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz

    • ขนาด

      ความกว้างของเครื่อง
      726.5  มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      5.31  กก.
      ความสูงของเครื่อง
      425.4  มม.
      ความหนาของเครื่อง
      69.1(D@ที่จับ) / 65.1(D@ตัวยึดติดผนัง)  มม.
      ความกว้างตัวเครื่อง (นิ้ว)
      28.6  นิ้ว
      ความสูงตัวเครื่อง (นิ้ว)
      16.75  นิ้ว
      ตัวยึดติดผนัง
      100 มม. X100 มม. , 200 มม. x 200 มม. ,M4
      ความลึกตัวเครื่อง (นิ้ว)
      2.72 (D@Handle) / 2.56 (D@Wall mount)  นิ้ว
      ความกว้างของขอบจอ
      11.9 (TLR) / 17.2 (B) มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ปอนด์)
      11.71  lb

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
      0 ~ 3000 ม.
      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  ชั่วโมง
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20 ~ 60  °C
      ช่วงความชื้น (การทำงาน)[RH]
      20 ~ 80% RH (ไม่มีการกลั่นตัว)
      ช่วงความชื้น (การเก็บรักษา) [RH]
      5 ~ 95% RH (ไม่มีการกลั่นตัว)

    • การใช้งานกับมัลติมีเดีย

      เล่นวิดีโอผ่าน USB
      • MPEG
      • H.264
      • JPEG
      • WMV3
      แสดงรูปภาพผ่าน USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      เล่นเสียงผ่าน USB
      • AAC
      • WMA
      • HEAAC
      • MPEG

    • อุปกรณ์เสริม

      อุปกรณ์เสริมที่มีให้
      • สายไฟ AC
      • สายเคเบิล RS232
      • รีโมทคอนโทรล
      • แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล
      • คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      อุปกรณ์เสริมที่มีให้
      • สายแพร์เซนเซอร์ IR (1.8 ม.) (x1)
      • สาย RS232 แบบ Daisy Chain
      • ฝากครอบ USB (x1)
      • ฝาครอบ USB และสกรู (x2)
      ขาตั้ง
      BM02541/BM05911(เลือกได้)

    • อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

      ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ
      • อังกฤษ
      • ฝรั่งเศส
      • เยอรมัน
      • อิตาลี
      • โปแลนด์
      • ตุรกี
      • รัสเซีย
      • จีน (แผ่นดินใหญ่)
      • สเปน
      • จีน (ไต้หวัน)
      • อาระบิก
      • ญี่ปุ่น
      รับประกัน
      รับประกัน 3 ปี
      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • CB
      • CE
      • BSMI
      • CU
      • EPA
      • ETL
      • FCC, Class A
      • VCCI

    มีอะไรในกล่อง

    รายการอื่นๆ ในกล่อง

    • สายไฟ AC
    • สายเคเบิล RS232
    • รีโมทคอนโทรล
    • แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล
    • คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
