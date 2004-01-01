คำค้นหา

    Signage Solutions จอแสดงผล D-Line

    32BDL4511D/00

    โดดเด่นกว่าด้วยจอแสดงผลที่รวดเร็ว Philips D-Line Professional FHD คุณภาพของภาพอันยอดเยี่ยมของ Philips รับประกันเรื่องสีสันที่สมจริงและความเปรียบต่างที่ชัดเจน คุณสามารถแสดงเนื้อหาจากหลายแหล่งบนจอเดียวได้อย่างง่ายดาย

    Unfortunately this product is no longer available

    บอกกล่าวเรื่องราวให้มากขึ้น

    จอแสดงผลอัจฉริยะที่รวดเร็วเพื่อการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมงทั้ง 7 วัน

    • 32"
    • Full HD (1920x1080p)
    • 400cd/m²
    ใช้งาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาด้วย CMND & Control

    ใช้งาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาด้วย CMND & Control

    ใช้งานจอภาพของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเฉพาะ (LAN) โดยให้ CMND & Control พาคุณไปสัมผัสกับฟังก์ชันสำคัญมากมาย เช่น การควบคุมอินพุตต่างๆ และการติดตามสถานะของจอภาพ คุณจึงรับมือกับหน้าจอกว่า 100 เครื่องได้สบาย

    FailOver ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาจะเล่นอยู่เสมอ

    FailOver ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาจะเล่นอยู่เสมอ

    ไม่ว่าจะอยู่ในห้องรอหรือห้องประชุม จอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips ก็ไม่มีวันดับแน่นอน เพราะระบบ FailOver สามารถสับเปลี่ยนระหว่างอินพุตสำรองและอินพุตหลักได้โดยอัตโนมัติ จึงรับรองรองได้ว่าจะมีเนื้อหาแสดงบนหน้าจออยู่ตลอดแม้ว่าแหล่งสัญญาณหลักจะหยุดทำงานไปแล้วก็ตาม เพียงกำหนดรายการอินพุตทางเลือกไว้เพื่อให้มั่นใจทุกอย่างสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

    SmartPower สำหรับการประหยัดพลังงาน

    SmartPower สำหรับการประหยัดพลังงาน

    ความเข้มของแบ็คไลท์สามารถควบคุมได้และตั้งค่าล่วงหน้าได้โดยระบบ เพื่อลดการใช้พลังงานได้สูงสุดถึง 50% ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของพลังงานได้มาก

    ตั้งเวลาเล่นสิ่งที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อด้วย SmartPlayer

    ตั้งเวลาเล่นสิ่งที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อด้วย SmartPlayer

    เปลี่ยน USB ของคุณเป็นอุปกรณ์สื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอลที่คุ้มค่าอย่างแท้จริง เพียงแค่บันทึกเนื้อหาของคุณ (วิดีโอ เพลง รูปภาพ) ใน USB แล้วเสียบเข้ากับจอแสดงผล สร้างรายการเล่นและตั้งเวลาเล่นเนื้อหาผ่านเมนูบนหน้าจอ แล้วเพลิดเพลินกับรายการเล่นที่คุณสร้างเองได้ทุกที่ทุกเวลา

    จอแสดงผลโฆษณามุมมองกว้าง

    มองเห็นได้จากทุกมุมด้วยเทคโนโลยี ADS มุมมองกว้างแบบ Advanced Super Dimension Switch ให้การประมวลผลภาพบนหน้าจอเร็วขึ้นเพื่อการเปลี่ยนเนื้อหาที่ราบรื่นยิ่งขึ้น ความแม่นยำของภาพที่โดดเด่น และการสร้างสีที่เหนือกว่าด้วยการรับชม 180 องศา

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอในแนวทแยง (เมตริก)
      81.28  ซม.
      ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว)
      32  นิ้ว
      อัตราการจัดมุมมอง
      16:9
      ความละเอียดจอ
      1920x1080p
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.36375 x 0.36375 มม.
      ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
      1920 x 1080 @ 60Hz
      ความสว่าง
      400 cd/m² Typical, 500 cd/m² Maximum  cd/m²
      สีในการแสดงผล
      16.7 ล้าน
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      1200:1
      อัตราความเปรียบต่างไดนามิค
      500,000:1
      เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
      8  ms
      มุมมองภาพ (แนวนอน)
      178  องศา
      มุมมองภาพ (แนวตั้ง)
      178  องศา
      เทคโนโลยีหน้าจอ (Panel)
      โฆษณา
      หมอกควัน
      25%

    • การเชื่อมต่อ

      เอาต์พุตระบบเสียง
      แจ็ค 3.5 มม.
      อินพุตวิดีโอ
      • Display Port1.2 (x1)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      อินพุตเสียง
      แจ็ค 3.5 มม.
      เอาต์พุตวิดีโอ
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      การควบคุมภายนอก
      • แจ็ค 3.5 มม. IR (เข้า/ออก)
      • RJ45
      • แจ็ค 2.5 มม. RS232C (เข้า/ออก)

    • สะดวกสบาย

      การติดตั้ง
      • แนวนอน (24/7)
      • แนวตั้ง (24/7)
      ฟังก์ชันรักษาหน้าจอ
      Pixel Shift, Low Bright
      การควบคุมแป้นพิมพ์
      • ซ่อนไว้
      • ล็อคการทำงานได้
      Signal Loop Through
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • IR Loopthrough
      ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน
      Smart Power
      สามารถควบคุมเครือข่ายได้
      • RS232
      • RJ45

    • เสียง

      ลำโพงภายในตัว
      2 x 10W (RMS)

    • กำลังไฟ

      แหล่งจ่ายไฟหลัก
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      การใช้พลังงาน (ทั่วไป)
      36  วัตต์
      การใช้พลังงาน (สูงสุด)
      60 วัตต์
      ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย
      0.5 วัตต์
      ระดับ Energy Label
      G

    • ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

      รูปแบบคอมพิวเตอร์
      • 640 x 480, 60Hz
      • 800 x 600, 60Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 900, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      รูปแบบวิดีโอ
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50Hz
      • 576i, 50Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz

    • ขนาด

      ความกว้างของเครื่อง
      726.5  มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      5.7  กก.
      ความสูงของเครื่อง
      425.4  มม.
      ความหนาของเครื่อง
      65.1 (เมื่อติดผนัง)/69.1 (เมื่อ AC)  มม.
      ความกว้างตัวเครื่อง (นิ้ว)
      28.60  นิ้ว
      ความสูงตัวเครื่อง (นิ้ว)
      16.75  นิ้ว
      ตัวยึดติดผนัง
      100(H) x 100(V) มม. / 200(H) x 200(V) มม., M4
      ความลึกตัวเครื่อง (นิ้ว)
      2.56 inch (@Wall mount) /2.72 (@AC))  นิ้ว
      ความกว้างของขอบจอ
      11.9 มม. (T/R/L), 17.2 มม. (B)
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ปอนด์)
      12.57  lb

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
      0 ~ 3000 ม.
      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  ชั่วโมง
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20 ~ 60  °C
      ช่วงความชื้น (การทำงาน)[RH]
      20 ~ 80% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)
      ช่วงความชื้น (การเก็บรักษา) [RH]
      5 ~ 95% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

    • การใช้งานกับมัลติมีเดีย

      เล่นวิดีโอผ่าน USB
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG
      แสดงรูปภาพผ่าน USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      เล่นเสียงผ่าน USB
      • AAC
      • MPEG
      • HEAAC

    • อุปกรณ์เสริม

      อุปกรณ์เสริมที่มีให้
      • โลโก้ Philips (x1)
      • สายไฟ AC
      • ฝาครอบสวิตช์ไฟ AC
      • สายแพร์เซนเซอร์ IR (1.8 ม.) (x1)
      • คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ (x1)
      • รีโมทคอนโทรลและแบตเตอรี่ขนาด AAA
      • สายเคเบิล RS232
      • สาย RS232 แบบ Daisy Chain
      • ฝาครอบ USB และสกรู x1 ตัว
      • แคลมป์ลวด (x3)
      ขาตั้ง
      BM05911 (อุปกรณ์เสริม)

    • อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

      ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ
      • อาระบิก
      • เนเธอร์แลนด์
      • เดนมาร์ค
      • อังกฤษ
      • ฝรั่งเศส
      • ฟินนิช
      • เยอรมัน
      • อิตาลี
      • ญี่ปุ่น
      • นอร์เวย์
      • โปแลนด์
      • โปรตุเกส
      • รัสเซีย
      • สเปน
      • สวีเดน
      • จีน (แผ่นดินใหญ่)
      • ตุรกี
      • จีน (ไต้หวัน)
      รับประกัน
      รับประกัน 3 ปี
      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • CE
      • FCC, Class A
      • CCC
      • RoHS
      • CB
      • BSMI
      • EMF
      • VCCI
      • PSB
      • ETL
      • CECP
      • EAC

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

