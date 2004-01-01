32BDL4511D/00
บอกกล่าวเรื่องราวให้มากขึ้น
โดดเด่นกว่าด้วยจอแสดงผลที่รวดเร็ว Philips D-Line Professional FHD คุณภาพของภาพอันยอดเยี่ยมของ Philips รับประกันเรื่องสีสันที่สมจริงและความเปรียบต่างที่ชัดเจน คุณสามารถแสดงเนื้อหาจากหลายแหล่งบนจอเดียวได้อย่างง่ายดาย
Unfortunately this product is no longer available
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ใช้งานจอภาพของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเฉพาะ (LAN) โดยให้ CMND & Control พาคุณไปสัมผัสกับฟังก์ชันสำคัญมากมาย เช่น การควบคุมอินพุตต่างๆ และการติดตามสถานะของจอภาพ คุณจึงรับมือกับหน้าจอกว่า 100 เครื่องได้สบาย
ไม่ว่าจะอยู่ในห้องรอหรือห้องประชุม จอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips ก็ไม่มีวันดับแน่นอน เพราะระบบ FailOver สามารถสับเปลี่ยนระหว่างอินพุตสำรองและอินพุตหลักได้โดยอัตโนมัติ จึงรับรองรองได้ว่าจะมีเนื้อหาแสดงบนหน้าจออยู่ตลอดแม้ว่าแหล่งสัญญาณหลักจะหยุดทำงานไปแล้วก็ตาม เพียงกำหนดรายการอินพุตทางเลือกไว้เพื่อให้มั่นใจทุกอย่างสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
ความเข้มของแบ็คไลท์สามารถควบคุมได้และตั้งค่าล่วงหน้าได้โดยระบบ เพื่อลดการใช้พลังงานได้สูงสุดถึง 50% ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของพลังงานได้มาก
เปลี่ยน USB ของคุณเป็นอุปกรณ์สื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอลที่คุ้มค่าอย่างแท้จริง เพียงแค่บันทึกเนื้อหาของคุณ (วิดีโอ เพลง รูปภาพ) ใน USB แล้วเสียบเข้ากับจอแสดงผล สร้างรายการเล่นและตั้งเวลาเล่นเนื้อหาผ่านเมนูบนหน้าจอ แล้วเพลิดเพลินกับรายการเล่นที่คุณสร้างเองได้ทุกที่ทุกเวลา
มองเห็นได้จากทุกมุมด้วยเทคโนโลยี ADS มุมมองกว้างแบบ Advanced Super Dimension Switch ให้การประมวลผลภาพบนหน้าจอเร็วขึ้นเพื่อการเปลี่ยนเนื้อหาที่ราบรื่นยิ่งขึ้น ความแม่นยำของภาพที่โดดเด่น และการสร้างสีที่เหนือกว่าด้วยการรับชม 180 องศา
