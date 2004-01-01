50BDL3511Q/00
Unfortunately this product is no longer available
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ใช้งานจอภาพของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเฉพาะ (LAN) โดยให้ CMND & Control พาคุณไปสัมผัสกับฟังก์ชันสำคัญมากมาย เช่น การควบคุมอินพุตต่างๆ และการติดตามสถานะของจอภาพ คุณจึงรับมือกับหน้าจอกว่า 100 เครื่องได้สบาย
ไม่ว่าจะอยู่ในห้องรอหรือห้องประชุม จอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips ก็ไม่มีวันดับแน่นอน เพราะระบบ FailOver สามารถสับเปลี่ยนระหว่างอินพุตสำรองและอินพุตหลักได้โดยอัตโนมัติ จึงรับรองรองได้ว่าจะมีเนื้อหาแสดงบนหน้าจออยู่ตลอดแม้ว่าแหล่งสัญญาณหลักจะหยุดทำงานไปแล้วก็ตาม เพียงกำหนดรายการอินพุตทางเลือกไว้เพื่อให้มั่นใจทุกอย่างสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
เปลี่ยน USB ของคุณเป็นอุปกรณ์สื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอลที่คุ้มค่าอย่างแท้จริง เพียงแค่บันทึกเนื้อหาของคุณ (วิดีโอ เพลง รูปภาพ) ใน USB แล้วเสียบเข้ากับจอแสดงผล สร้างรายการเล่นและตั้งเวลาเล่นเนื้อหาผ่านเมนูบนหน้าจอ แล้วเพลิดเพลินกับรายการเล่นที่คุณสร้างเองได้ทุกที่ทุกเวลา
กำหนดเวลาการเล่นเนื้อหาต่างๆ จาก USB โดยจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips จะเริ่มการทำงานและเล่นเนื้อหาที่คุณต้องการ จากนั้นจะกลับเข้าสู่โหมดสแตนด์บายอีกครั้งหลังเล่นเนื้อหาเสร็จแล้ว
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด