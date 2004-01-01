คำค้นหา

    Signage Solutions 50BDL3511Q Q-Line Display

    50BDL3511Q/00

    Unfortunately this product is no longer available

    Signage Solutions 50BDL3511Q Q-Line Display

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู ไม่ปรากฏ ทั้งหมด

    ใช้งาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาด้วย CMND & Control

    ใช้งาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาด้วย CMND & Control

    ใช้งานจอภาพของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเฉพาะ (LAN) โดยให้ CMND & Control พาคุณไปสัมผัสกับฟังก์ชันสำคัญมากมาย เช่น การควบคุมอินพุตต่างๆ และการติดตามสถานะของจอภาพ คุณจึงรับมือกับหน้าจอกว่า 100 เครื่องได้สบาย

    FailOver ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาจะเล่นอยู่เสมอ

    FailOver ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาจะเล่นอยู่เสมอ

    ไม่ว่าจะอยู่ในห้องรอหรือห้องประชุม จอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips ก็ไม่มีวันดับแน่นอน เพราะระบบ FailOver สามารถสับเปลี่ยนระหว่างอินพุตสำรองและอินพุตหลักได้โดยอัตโนมัติ จึงรับรองรองได้ว่าจะมีเนื้อหาแสดงบนหน้าจออยู่ตลอดแม้ว่าแหล่งสัญญาณหลักจะหยุดทำงานไปแล้วก็ตาม เพียงกำหนดรายการอินพุตทางเลือกไว้เพื่อให้มั่นใจทุกอย่างสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

    ตั้งเวลาเล่นสิ่งที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อด้วย SmartPlayer

    ตั้งเวลาเล่นสิ่งที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อด้วย SmartPlayer

    เปลี่ยน USB ของคุณเป็นอุปกรณ์สื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอลที่คุ้มค่าอย่างแท้จริง เพียงแค่บันทึกเนื้อหาของคุณ (วิดีโอ เพลง รูปภาพ) ใน USB แล้วเสียบเข้ากับจอแสดงผล สร้างรายการเล่นและตั้งเวลาเล่นเนื้อหาผ่านเมนูบนหน้าจอ แล้วเพลิดเพลินกับรายการเล่นที่คุณสร้างเองได้ทุกที่ทุกเวลา

    เครื่องเล่นสื่อติดตั้งในตัว ให้คุณกำหนดเวลาของเนื้อหาจาก USB ได้สะดวก

    กำหนดเวลาการเล่นเนื้อหาต่างๆ จาก USB โดยจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips จะเริ่มการทำงานและเล่นเนื้อหาที่คุณต้องการ จากนั้นจะกลับเข้าสู่โหมดสแตนด์บายอีกครั้งหลังเล่นเนื้อหาเสร็จแล้ว

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด