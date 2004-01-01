คำค้นหา

    Energy Label Europe G

    Signage Solutions จอแสดงผล D-Line

    50BDL4550D/00

    สร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้ชมของคุณด้วยจอสื่อประชาสัมพันธ์ที่ฉลาดและรวดเร็วขึ้น มาพร้อม WiFi ในตัวและการออกแบบเพื่อทำงานบนแอปพลิเคชัน Android นับเป็นนวัตกรรมที่ทำให้โซลูชันป้ายโฆษณาล้ำหน้าขึ้นไปอีกขั้น

    Signage Solutions จอแสดงผล D-Line

    โดย Android

    • 50"
    • 4K UHD
    • 500cd/m²
    CMND: ควบคุมจอแสดงผลของคุณ

    CMND ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดการจอแสดงผลประสิทธิภาพสูง จะช่วยให้คุณทำทุกอย่างได้ดั่งใจ อัพเดตและจัดการเนื้อหาด้วย CMND & Create หรือควบคุมการตั้งค่าด้วย CMND & Control ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วย CMND

    จอแสดงผลโฆษณามุมมองกว้าง

    มองเห็นได้จากทุกมุมด้วยเทคโนโลยี ADS มุมมองกว้างแบบ Advanced Super Dimension Switch ให้การประมวลผลภาพบนหน้าจอเร็วขึ้นเพื่อการเปลี่ยนเนื้อหาที่ราบรื่นยิ่งขึ้น ความแม่นยำของภาพที่โดดเด่น และการสร้างสีที่เหนือกว่าด้วยการรับชม 180 องศา

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอในแนวทแยง (เมตริก)
      125.7  ซม.
      ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว)
      49.5  นิ้ว
      อัตราการจัดมุมมอง
      16:9
      ความละเอียดจอ
      3840 x 2160
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.2854 x 0.2854 มม.
      ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
      3840 x 2160 @ 60Hz
      ความสว่าง
      500  cd/m²
      สีในการแสดงผล
      1.07 พันล้าน
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      4000:1
      อัตราความเปรียบต่างไดนามิค
      500,000:1
      เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
      8  ms
      มุมมองภาพ (แนวนอน)
      178  องศา
      มุมมองภาพ (แนวตั้ง)
      178  องศา
      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • 3D Combfilter
      • Motion compens. deinterlacing
      • 3D MA deinterlacing
      • Dynamic contrast enhancement
      • Progressive scan
      เทคโนโลยีหน้าจอ (Panel)
      VA
      ระบบปฏิบัติการ
      Android 8.0

    • การเชื่อมต่อ

      เอาต์พุตระบบเสียง
      แจ็ค 3.5 มม.
      อินพุตวิดีโอ
      • Display Port1.2 (x1)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      อินพุตเสียง
      แจ็ค 3.5 มม.
      เอาต์พุตวิดีโอ
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      การควบคุมภายนอก
      • RJ45
      • แจ็ค 2.5 มม. RS232C (เข้า/ออก)
      • แจ็ค 3.5 มม. IR (เข้า/ออก)
      WiFi
      เสาอากาศคู่ 2.4Ghz และ 5Ghz
      ตัวเชื่อมต่อสายอากาศ 4G/LTE
      mPCIe

    • สะดวกสบาย

      การติดตั้ง
      • แนวนอน (24/7)
      • แนวตั้ง (24/7)
      ตารางแมตริกซ์
      สูงสุดถึง 10 x 15
      ฟังก์ชันรักษาหน้าจอ
      Pixel Shift, Low Bright
      การควบคุมแป้นพิมพ์
      • ซ่อนไว้
      • ล็อคการทำงานได้
      Signal Loop Through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      • DisplayPort
      • HDMI
      ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน
      Smart Power
      สามารถควบคุมเครือข่ายได้
      RS232
      โปรโตคอล WiFi
      a b g n, 802.1x

    • เสียง

      ลำโพงภายในตัว
      2 x 10W (RMS)

    • กำลังไฟ

      แหล่งจ่ายไฟหลัก
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      การใช้พลังงาน (ทั่วไป)
      100  วัตต์
      การใช้พลังงาน (สูงสุด)
      132 วัตต์
      ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย
      <0.5 วัตต์
      ระดับ Energy Label
      G

    • ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

      รูปแบบคอมพิวเตอร์
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 900, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60Hz
      • 640 x 480, 60Hz
      • 800 x 600, 60Hz
      รูปแบบวิดีโอ
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 576i, 50Hz
      • 576p, 50Hz
      • 480p, 60Hz
      • 480i, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 2160p, 24, 30, 60Hz
      • 720p, 50, 60Hz

    • ขนาด

      ความกว้างของเครื่อง
      1128.4  มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      14.75  กก.
      ความสูงของเครื่อง
      649.0  มม.
      ความหนาของเครื่อง
      63.5  มม.
      ความกว้างตัวเครื่อง (นิ้ว)
      44.43  นิ้ว
      ความสูงตัวเครื่อง (นิ้ว)
      25.55  นิ้ว
      ตัวยึดติดผนัง
      400 (H)x 400 (V) มม., M6
      ความลึกตัวเครื่อง (นิ้ว)
      2.50  นิ้ว
      ความกว้างของขอบจอ
      14.9 มม. (ขอบจอเท่ากัน)
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ปอนด์)
      32.52  lb

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
      0 ~ 3000 ม.
      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  ชั่วโมง
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20 ~ 60  °C
      ช่วงความชื้น (การทำงาน)[RH]
      20 ~ 80% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)
      ช่วงความชื้น (การเก็บรักษา) [RH]
      5 ~ 95% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

    • การใช้งานกับมัลติมีเดีย

      เล่นวิดีโอผ่าน USB
      • MPEG
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      แสดงรูปภาพผ่าน USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      เล่นเสียงผ่าน USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • เครื่องเล่นภายใน

      CPU
      2 x A53 + 2 x A73
      GPU
      ARM Mali G51
      หน่วยความจำ
      3GB DDR
      การจัดเก็บ
      32GB eMMc

    • อุปกรณ์เสริม

      อุปกรณ์เสริมที่มีให้
      • คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      • สายเคเบิล RS232
      • สายไฟ AC
      • สายแพรเซนเซอร์ IR (1.8 ม.)
      • รีโมทคอนโทรลและแบตเตอรี่ขนาด AAA
      อุปกรณ์เสริมที่มีให้
      • สาย RS232 แบบ Daisy Chain
      • โลโก้ Philips (x1)
      • ฝาครอบสวิตช์ไฟ AC
      • ฝากครอบ USB (x1)
      • สกรู
      ขาตั้ง
      BM05922 (เลือกได้)

    • อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

      ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ
      • อังกฤษ
      • ฝรั่งเศส
      • เยอรมัน
      • สเปน
      • โปแลนด์
      • ตุรกี
      • รัสเซีย
      • อิตาลี
      • จีน (แผ่นดินใหญ่)
      • จีน (ไต้หวัน)
      • อาระบิก
      • ญี่ปุ่น
      • เดนมาร์ค
      • เนเธอร์แลนด์
      • ฟินนิช
      • นอร์เวย์
      • โปรตุเกส
      • สวีเดน
      รับประกัน
      รับประกัน 3 ปี
      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • CE
      • CCC
      • RoHS
      • BSMI
      • CB
      • VCCI
      • CU
      • EMF
      • EnergyStar 8.0
      • ETL
      • FCC, Class A
      • PSB

    • คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
    • สายเคเบิล RS232
    • สายไฟ AC
    • สายแพรเซนเซอร์ IR (1.8 ม.)
    • รีโมทคอนโทรลและแบตเตอรี่ขนาด AAA
