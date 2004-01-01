คำค้นหา

    Signage Solutions 55BDL8007X Video Wall Display

    55BDL8007X/00

    Unfortunately this product is no longer available

    Signage Solutions 55BDL8007X Video Wall Display

    ใช้งาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาด้วย CMND & Control

    ใช้งานจอภาพของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเฉพาะ (LAN) โดยให้ CMND & Control พาคุณไปสัมผัสกับฟังก์ชันสำคัญมากมาย เช่น การควบคุมอินพุตต่างๆ และการติดตามสถานะของจอภาพ คุณจึงรับมือกับหน้าจอกว่า 100 เครื่องได้สบาย

    FailOver ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาจะเล่นอยู่เสมอ

    ไม่ว่าจะอยู่ในห้องรอหรือห้องประชุม จอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips ก็ไม่มีวันดับแน่นอน เพราะระบบ FailOver สามารถสับเปลี่ยนระหว่างอินพุตสำรองและอินพุตหลักได้โดยอัตโนมัติ จึงรับรองรองได้ว่าจะมีเนื้อหาแสดงบนหน้าจออยู่ตลอดแม้ว่าแหล่งสัญญาณหลักจะหยุดทำงานไปแล้วก็ตาม เพียงกำหนดรายการอินพุตทางเลือกไว้เพื่อให้มั่นใจทุกอย่างสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

    ช่องเสียบ OPS ช่วยให้สามารถฝังพีซีได้โดยไม่ต้องต่อสายเคเบิล

    ผสานการทำงานของ PC เต็มรูปแบบและโมดูล CRD50 ที่ขับเคลื่อนโดยระบบ Android เข้ากับจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips โดยตรง ซึ่งช่องเสียบ OPS นี้มาพร้อมกับการเชื่อมต่อทั้งหมดที่คุณต้องอาศัยการเสียบสาย รวมไปถึงการใช้งานแหล่งจ่ายไฟ

    เพิ่มพลังประมวลผล Android พร้อมโมดูลเสริม CRD50

    จอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips มาพร้อมกับระบบบนชิป (SoC) ของ Android ด้วยโมดูลเสริม CRD50 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ OPS ที่ทำให้สามารถใช้พลังประมวลผล Android ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้สายไฟ เพียงแค่เลื่อนไปที่ช่องเสียบ OPS ซึ่งบรรจุการเชื่อมต่อทั้งหมดที่จำเป็นในการทำงานของโมดูล (รวมไปถึงการใช้งานแหล่งจ่ายไฟ)

    โหมดการจัดแบบไทล์คือการสร้างวิดีโอวอลล์ระดับ 4K ในทุกขนาด

    เชื่อมต่อจอแสดงผลระดับมืออาชีพของ Philips อย่างน้อย 2 จอขึ้นไปเพื่อสร้างวิดีโอวอลล์แบบไทล์โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ภายนอก เครื่องเล่นเพียงเครื่องเดียวก็สามารถจัดการกับเนื้อหาได้ ไม่ว่าคุณจะมีจอภาพ 4 จอหรือ 40 จอ รองรับเนื้อหาระดับ 4K อย่างเต็มที่ และหากคุณกำลังแสดงเนื้อหาดังกล่าวบนจอ 4 จอ คุณก็จะได้รับภาพที่มีความละเอียดแบบจุดต่อจุดที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

    ขอบจอบางเฉียบเป็นพิเศษ รับชมภาพได้เต็มที่โดยไม่มีสิ่งรบกวน

    ยกระดับคุณภาพของภาพด้วย Pure Color Pro มอบความสว่างที่สูงขึ้นผ่านการตั้งค่าอุณหภูมิสีแบบกำหนดเองและการปรับเทียบแกมมาขั้นสูง เนื้อหาจึงดูคมชัดสดใสยิ่งขึ้น ตื่นตาสมจริงทะลุจอ

