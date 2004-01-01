55BDL8007X/00
Unfortunately this product is no longer available
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ใช้งานจอภาพของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเฉพาะ (LAN) โดยให้ CMND & Control พาคุณไปสัมผัสกับฟังก์ชันสำคัญมากมาย เช่น การควบคุมอินพุตต่างๆ และการติดตามสถานะของจอภาพ คุณจึงรับมือกับหน้าจอกว่า 100 เครื่องได้สบาย
ไม่ว่าจะอยู่ในห้องรอหรือห้องประชุม จอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips ก็ไม่มีวันดับแน่นอน เพราะระบบ FailOver สามารถสับเปลี่ยนระหว่างอินพุตสำรองและอินพุตหลักได้โดยอัตโนมัติ จึงรับรองรองได้ว่าจะมีเนื้อหาแสดงบนหน้าจออยู่ตลอดแม้ว่าแหล่งสัญญาณหลักจะหยุดทำงานไปแล้วก็ตาม เพียงกำหนดรายการอินพุตทางเลือกไว้เพื่อให้มั่นใจทุกอย่างสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
ผสานการทำงานของ PC เต็มรูปแบบและโมดูล CRD50 ที่ขับเคลื่อนโดยระบบ Android เข้ากับจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips โดยตรง ซึ่งช่องเสียบ OPS นี้มาพร้อมกับการเชื่อมต่อทั้งหมดที่คุณต้องอาศัยการเสียบสาย รวมไปถึงการใช้งานแหล่งจ่ายไฟ
จอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips มาพร้อมกับระบบบนชิป (SoC) ของ Android ด้วยโมดูลเสริม CRD50 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ OPS ที่ทำให้สามารถใช้พลังประมวลผล Android ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้สายไฟ เพียงแค่เลื่อนไปที่ช่องเสียบ OPS ซึ่งบรรจุการเชื่อมต่อทั้งหมดที่จำเป็นในการทำงานของโมดูล (รวมไปถึงการใช้งานแหล่งจ่ายไฟ)
เชื่อมต่อจอแสดงผลระดับมืออาชีพของ Philips อย่างน้อย 2 จอขึ้นไปเพื่อสร้างวิดีโอวอลล์แบบไทล์โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ภายนอก เครื่องเล่นเพียงเครื่องเดียวก็สามารถจัดการกับเนื้อหาได้ ไม่ว่าคุณจะมีจอภาพ 4 จอหรือ 40 จอ รองรับเนื้อหาระดับ 4K อย่างเต็มที่ และหากคุณกำลังแสดงเนื้อหาดังกล่าวบนจอ 4 จอ คุณก็จะได้รับภาพที่มีความละเอียดแบบจุดต่อจุดที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
ยกระดับคุณภาพของภาพด้วย Pure Color Pro มอบความสว่างที่สูงขึ้นผ่านการตั้งค่าอุณหภูมิสีแบบกำหนดเองและการปรับเทียบแกมมาขั้นสูง เนื้อหาจึงดูคมชัดสดใสยิ่งขึ้น ตื่นตาสมจริงทะลุจอ
