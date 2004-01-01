65BDL3650QE/02
แสดงผลได้ดีขึ้น
ดึงดูดผู้ชมของคุณด้วยจอแสดงผลดิจิทัล 4K Ultra HD ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มอบประสิทธิภาพ 4K UHD ที่ไร้ที่ติในขณะที่ใช้พลังงานเพียงครึ่งเดียวเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆ ในตลาด ด้วย PPDS EcoDesign ใหม่ล่าสุด
จอแสดงผล Philips Signage 3650 EcoDesign ได้รับการออกแบบด้วยกระบวนการผลิต คุณสมบัติทางกายภาพ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ และซอฟต์แวร์ในตัวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานมากขึ้น จึงทำงานโดยกินไฟน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของคู่แข่ง ในขณะที่ยังคงมอบสมรรถนะที่ไม่มีใครเทียบได้เช่นเดิม
ขับเคลื่อนโดยแพลตฟอร์ม Android 10 SoC ของเรา จอแสดงผลที่ไม่เกี่ยงงานหนักเหล่านี้ได้รับการปรับแต่งให้ทำงานร่วมกับแอป Android มาตรฐานได้เป็นอย่างดี ทั้งยังสามารถติดตั้งเว็บแอปลงบนจอแสดงผลได้โดยตรง ยืดหยุ่นและปลอดภัย จึงมั่นใจได้ว่าสเปคของจอแสดงผลจะไม่ตกรุ่นเร็วเกินไป
เชื่อมต่อและควบคุมเนื้อหาของคุณผ่านระบบคลาวด์ด้วยเบราว์เซอร์ Chromium ที่รองรับ HTML5 ในตัว ออกแบบเนื้อหาทางออนไลน์ แล้วเชื่อมต่อเข้ากับจอแสดงผลเดียวหรือทั้งเครือข่าย แสดงเนื้อหาได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งด้วยความละเอียดแบบ Full HD เพลิดเพลินไปกับเพลย์ลิสต์ที่คุณสร้างขึ้นเอง เพียงเชื่อมต่อจอแสดงผลกับอินเทอร์เน็ตโดยใช้ CRD22 โมดูล WiFi เสริมหรือผ่าน LAN
ได้รับการยอมรับและจดทะเบียนกับ EPEAT ได้ฉลากประหยัดพลังงานระดับ Gold Climate+ โดยผลิตภัณฑ์ Philips Signage 3650 EcoDesign เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดที่กำหนดโดยฉลากสิ่งแวดล้อมชั้นนำของโลกสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
FailOver เป็นเทคโนโลยีปฏิวัติวงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้งานหนักในเชิงพาณิชย์ โดยจะเล่นเนื้อหาสำรองบนหน้าจอโดยอัตโนมัติในกรณีที่แหล่งสัญญาณเข้าหรือแอปพลิเคชันขัดข้อง เพียงเลือกการเชื่อมต่อสัญญาณเข้าแหล่งหลักและการเชื่อมต่อแบบ FailOver เท่านี้คุณก็มีเนื้อหาพร้อมเล่นทันที
แชร์หน้าจอแบบไร้สายโดยใช้เครือข่าย WiFi ที่คุณมีอยู่ เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ทันทีอย่างปลอดภัย หรือใช้ดองเกิล HDMI Interact แยกจำหน่ายของเราเพื่อส่งสัญญาณขึ้นไปแสดงบนหน้าจอโดยตรง โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ปลอดภัย
ปลดล็อกพลัง ความอเนกประสงค์ และความชาญฉลาดภายในจอแสดงผล Philips Signage 3650 EcoDesign ของคุณจากระยะไกลด้วย Wave แพลตฟอร์มคลาวด์ยุคใหม่ที่จะช่วยให้คุณควบคุมจอแสดงผลได้อย่างเต็มที่ ตั้งแต่การติดตั้งและการตั้งค่าที่เรียบง่าย การเฝ้าตรวจสอบและการควบคุมจอแสดงผล การอัปเกรดเฟิร์มแวร์ การจัดการเพลย์ลิสต์ ไปจนถึงการตั้งค่าตารางการใช้พลังงาน ช่วยคุณประหยัดเวลาและพลังงาน พร้อมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กำหนดเวลาการเล่นเนื้อหาจาก USB หรือจากหน่วยความจำภายในได้ง่ายๆ โดยจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips จะตื่นขึ้นมาทำงานและเล่นเนื้อหาที่คุณต้องการ จากนั้นจะกลับเข้าสู่โหมดสแตนด์บายอีกครั้งหลังเล่นเนื้อหาเสร็จ
