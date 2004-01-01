คำค้นหา

    Signage Solutions จอแสดงผล Q-Line

    65BDL3650Q/02

    โดดเด่นออกมาจากฝูงชน

    แสดงและสะกดทุกสายตาด้วยจอแสดงผลดิจิทัล Philips Q-Line 4K Ultra HD โซลูชันป้ายโฆษณาที่ขับเคลื่อนโดย Android ซึ่งเชื่อถือได้ ติดตั้งง่าย พร้อม Wave สำหรับการจัดการระยะไกล ทำให้คุณควบคุมได้อย่างเต็มที่ทุกที่ทุกเวลา

    Signage Solutions จอแสดงผล Q-Line

    โดดเด่นออกมาจากฝูงชน

    จอแสดงผล 18/7 อเนกประสงค์และตั้งค่าง่ายของคุณ

    • 65"
    • แสงพื้นหลัง Direct LED
    • Ultra HD

    เชื่อมต่อและควบคุมเนื้อหาของคุณผ่านระบบ Cloud

    เชื่อมต่อและควบคุมเนื้อหาของคุณผ่านระบบคลาวด์ด้วยเบราเซอร์ HTML5 ในตัว ใช้เบราเซอร์แบบ Chromium เพื่อออกแบบเนื้อหาทางออนไลน์และเชื่อมต่อกับจอแสดงผลจอเดียวหรือเครือข่ายทั้งหมดของคุณ แสดงเนื้อหาได้ทั้งโหมดแนวนอนและแนวตั้งด้วยความละเอียดแบบ FullHD เพียงเชื่อมต่อจอแสดงผลกับอินเทอร์เน็ตโดยใช้ WiFi หรือด้วยเคเบิล RJ45 แล้วเพลิดเพลินกับรายการเล่นที่คุณสร้างเองได้ทันที

    ระบบ FailOver รับประกันว่าหน้าจอของคุณจะไม่มีวันดับแน่นอน

    FailOver เป็นเทคโนโลยีปฏิวัติวงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้งานหนักในเชิงพาณิชย์ โดยจะเล่นเนื้อหาสำรองบนหน้าจอโดยอัตโนมัติในกรณีที่แหล่งสัญญาณเข้าหรือแอปพลิเคชันขัดข้อง เพียงเลือกการเชื่อมต่อสัญญาณเข้าแหล่งหลักและการเชื่อมต่อแบบ FailOver เท่านี้คุณก็มีเนื้อหาพร้อมเล่นทันที

    กำหนดเวลาการเล่นเนื้อหาจาก USB หรือจากหน่วยความจำภายในได้ง่ายๆ

    กำหนดเวลาการเล่นเนื้อหาจาก USB หรือจากหน่วยความจำภายในได้ง่ายๆ โดยจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips จะตื่นขึ้นมาทำงานและเล่นเนื้อหาที่คุณต้องการ จากนั้นจะกลับเข้าสู่โหมดสแตนด์บายอีกครั้งหลังเล่นเนื้อหาเสร็จ

    อุปกรณ์เสริม Interact สำหรับการแชร์หน้าจอแบบไร้สาย

    แชร์หน้าจอแบบไร้สายโดยใช้เครือข่าย Wi-Fi ที่คุณมีอยู่ เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ทันทีอย่างปลอดภัย หรือใช้ดองเกิล HDMI Interact แยกจำหน่ายของเราเพื่อส่งสัญญาณขึ้นไปแสดงบนหน้าจอโดยตรง โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ปลอดภัย

    หน่วยประมวลผลแบบ Android SoC การทำงานบนหน้าเว็บที่เป็นมาตรฐาน

    ขับเคลื่อนโดยแพลตฟอร์ม Android 10 SoC ของเรา จอแสดงผลระดับมืออาชีพที่ไม่เกี่ยงงานหนักของ Philips ได้รับการปรับแต่งให้ทำงานร่วมกับแอป Android มาตรฐานได้เป็นอย่างดี ทั้งยังสามารถติดตั้งเว็บแอปลงบนจอแสดงผลได้โดยตรง ยืดหยุ่นและปลอดภัย จึงมั่นใจได้ว่าสเปคของจอแสดงผลจะไม่ตกรุ่นเร็วเกินไป

    เกาะกระแสคลื่นเพื่อผลลัพธ์พลิกธุรกิจ

    ปลดล็อกพลัง ความอเนกประสงค์ และความชาญฉลาดภายในจอแสดงผล Philips Q-Line ของคุณจากระยะไกลด้วย Wave แพลตฟอร์มคลาวด์ยุคใหม่ที่จะช่วยให้คุณควบคุมจอแสดงผลได้อย่างเต็มที่ ตั้งแต่การติดตั้งและการตั้งค่าที่เรียบง่าย การเฝ้าตรวจสอบและการควบคุมจอแสดงผล การอัปเกรดเฟิร์มแวร์ การจัดการเพลย์ลิสต์ ไปจนถึงการตั้งค่าตารางการใช้พลังงาน ช่วยคุณประหยัดเวลาและพลังงาน พร้อมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอในแนวทแยง (เมตริก)
      163.9  ซม.
      ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว)
      64.5  นิ้ว
      อัตราการจัดมุมมอง
      16:9
      ความละเอียดจอ
      3840 x 2160
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.372 x 0.372 มม.
      ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      ความสว่าง
      400  cd/m²
      สีในการแสดงผล
      1.07 พันล้าน
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      1200:1
      อัตราความเปรียบต่างไดนามิค
      500,000:1
      เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
      8  ms
      มุมมองภาพ (แนวนอน)
      178  องศา
      มุมมองภาพ (แนวตั้ง)
      178  องศา
      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Progressive scan
      • Dynamic contrast enhancement
      เทคโนโลยีหน้าจอ (Panel)
      โฆษณา
      ระบบปฏิบัติการ
      Android 10
      หมอกควัน
      25%

    • การเชื่อมต่อ

      เอาต์พุตระบบเสียง
      แจ็ค 3.5 มม.
      อินพุตวิดีโอ
      • USB 2.0 (x2)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 3.0 (x1)
      อินพุตเสียง
      แจ็ค 3.5 มม.
      การเชื่อมต่ออื่นๆ
      • Micro SD
      • OPS
      การควบคุมภายนอก
      • แจ็ค 2.5 มม. RS232C (เข้า/ออก)
      • แจ็ค 3.5 มม. IR (เข้า/ออก)
      • RJ45

    • สะดวกสบาย

      การติดตั้ง
      • แนวนอน (18/7)
      • แนวตั้ง (18/7)
      ตารางแมตริกซ์
      สูงสุด 3 x 3
      การควบคุมแป้นพิมพ์
      • ซ่อนไว้
      • ล็อคการทำงานได้
      สัญญาณการควบคุมระยะไกล
      ล็อคการทำงานได้
      Signal Loop Through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      ง่ายต่อการติดตั้ง
      Smart insert
      ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน
      Smart Power
      สามารถควบคุมเครือข่ายได้
      • RS232
      • RJ45

    • เสียง

      ลำโพงภายในตัว
      2 x 10W (RMS)

    • กำลังไฟ

      แหล่งจ่ายไฟหลัก
      100 - 240V~, 50/60Hz
      การใช้พลังงาน (ทั่วไป)
      134  วัตต์
      ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย
      <0.5W
      คุณสมบัติประหยัดพลังงาน
      Smart Power
      ระดับ Energy Label
      G

    • ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

      รูปแบบคอมพิวเตอร์
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 1152 x 864, 75Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 800 x 600, 56,60,72 Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      รูปแบบวิดีโอ
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 2160p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50, 60Hz

    • ขนาด

      ความกว้างของเครื่อง
      1462.3  มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      28.5  กก.
      ความสูงของเครื่อง
      837.3  มม.
      ความหนาของเครื่อง
      68.9 มม. (D@ตัวยึดติดผนัง) / 89.9 มม. (D@ที่จับ)  มม.
      ความกว้างตัวเครื่อง (นิ้ว)
      57.57  นิ้ว
      ความสูงตัวเครื่อง (นิ้ว)
      32.96  นิ้ว
      ตัวยึดติดผนัง
      400 มม. x 400 มม., M8
      ความลึกตัวเครื่อง (นิ้ว)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  นิ้ว
      ความกว้างของขอบจอ
      14.9 มม. (ขอบจอเท่ากัน)
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ปอนด์)
      62.83  lb

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
      0 ~ 3000 ม.
      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  ชั่วโมง
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20 ~ 60  °C
      ช่วงความชื้น (การทำงาน)[RH]
      20 ~ 80% RH (ไม่มีการกลั่นตัว)
      ช่วงความชื้น (การเก็บรักษา) [RH]
      5 ~ 95% RH (ไม่มีการกลั่นตัว)

    • การใช้งานกับมัลติมีเดีย

      เล่นวิดีโอผ่าน USB
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      แสดงรูปภาพผ่าน USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      เล่นเสียงผ่าน USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • เครื่องเล่นภายใน

      CPU
      Quad Core Cortex A55
      GPU
      G52 MC1
      หน่วยความจำ
      • 16GB
      • 3GB DDR

    • อุปกรณ์เสริม

      อุปกรณ์เสริมที่มีให้
      • สายแพร์เซนเซอร์ IR (1.8 ม.) (x1)
      • สาย RS232 แบบ Daisy Chain
      • โลโก้ Philips (x1)
      • สายไฟ AC
      • ฝาครอบสวิตช์ไฟ AC
      • คลิปหนีบสาย (x2)
      • สาย HDMI (1.8 ม.) (x1)
      • คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      • รีโมทคอนโทรลและแบตเตอรี่ขนาด AAA
      • สายเคเบิล RS232
      • ฝากครอบ USB (x1)

    • อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

      ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ
      • จีน (แผ่นดินใหญ่)
      • จีน (ไต้หวัน)
      • อังกฤษ
      • ฝรั่งเศส
      • เยอรมัน
      • อิตาลี
      • โปแลนด์
      • รัสเซีย
      • สเปน
      • ตุรกี
      • ญี่ปุ่น
      • อาระบิก
      รับประกัน
      รับประกัน 3 ปี
      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • CE
      • CB
      • FCC, Class A
      • VCCI
      • RoHS
      • UL

