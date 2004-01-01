65BDL3650Q/02
โดดเด่นออกมาจากฝูงชน
แสดงและสะกดทุกสายตาด้วยจอแสดงผลดิจิทัล Philips Q-Line 4K Ultra HD โซลูชันป้ายโฆษณาที่ขับเคลื่อนโดย Android ซึ่งเชื่อถือได้ ติดตั้งง่าย พร้อม Wave สำหรับการจัดการระยะไกล ทำให้คุณควบคุมได้อย่างเต็มที่ทุกที่ทุกเวลา
Unfortunately this product is no longer available
เชื่อมต่อและควบคุมเนื้อหาของคุณผ่านระบบคลาวด์ด้วยเบราเซอร์ HTML5 ในตัว ใช้เบราเซอร์แบบ Chromium เพื่อออกแบบเนื้อหาทางออนไลน์และเชื่อมต่อกับจอแสดงผลจอเดียวหรือเครือข่ายทั้งหมดของคุณ แสดงเนื้อหาได้ทั้งโหมดแนวนอนและแนวตั้งด้วยความละเอียดแบบ FullHD เพียงเชื่อมต่อจอแสดงผลกับอินเทอร์เน็ตโดยใช้ WiFi หรือด้วยเคเบิล RJ45 แล้วเพลิดเพลินกับรายการเล่นที่คุณสร้างเองได้ทันที
FailOver เป็นเทคโนโลยีปฏิวัติวงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้งานหนักในเชิงพาณิชย์ โดยจะเล่นเนื้อหาสำรองบนหน้าจอโดยอัตโนมัติในกรณีที่แหล่งสัญญาณเข้าหรือแอปพลิเคชันขัดข้อง เพียงเลือกการเชื่อมต่อสัญญาณเข้าแหล่งหลักและการเชื่อมต่อแบบ FailOver เท่านี้คุณก็มีเนื้อหาพร้อมเล่นทันที
กำหนดเวลาการเล่นเนื้อหาจาก USB หรือจากหน่วยความจำภายในได้ง่ายๆ โดยจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips จะตื่นขึ้นมาทำงานและเล่นเนื้อหาที่คุณต้องการ จากนั้นจะกลับเข้าสู่โหมดสแตนด์บายอีกครั้งหลังเล่นเนื้อหาเสร็จ
แชร์หน้าจอแบบไร้สายโดยใช้เครือข่าย Wi-Fi ที่คุณมีอยู่ เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ทันทีอย่างปลอดภัย หรือใช้ดองเกิล HDMI Interact แยกจำหน่ายของเราเพื่อส่งสัญญาณขึ้นไปแสดงบนหน้าจอโดยตรง โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ปลอดภัย
ขับเคลื่อนโดยแพลตฟอร์ม Android 10 SoC ของเรา จอแสดงผลระดับมืออาชีพที่ไม่เกี่ยงงานหนักของ Philips ได้รับการปรับแต่งให้ทำงานร่วมกับแอป Android มาตรฐานได้เป็นอย่างดี ทั้งยังสามารถติดตั้งเว็บแอปลงบนจอแสดงผลได้โดยตรง ยืดหยุ่นและปลอดภัย จึงมั่นใจได้ว่าสเปคของจอแสดงผลจะไม่ตกรุ่นเร็วเกินไป
ปลดล็อกพลัง ความอเนกประสงค์ และความชาญฉลาดภายในจอแสดงผล Philips Q-Line ของคุณจากระยะไกลด้วย Wave แพลตฟอร์มคลาวด์ยุคใหม่ที่จะช่วยให้คุณควบคุมจอแสดงผลได้อย่างเต็มที่ ตั้งแต่การติดตั้งและการตั้งค่าที่เรียบง่าย การเฝ้าตรวจสอบและการควบคุมจอแสดงผล การอัปเกรดเฟิร์มแวร์ การจัดการเพลย์ลิสต์ ไปจนถึงการตั้งค่าตารางการใช้พลังงาน ช่วยคุณประหยัดเวลาและพลังงาน พร้อมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
