    Signage Solutions 75BDL6051C C-Line Display

    75BDL6051C/00

    Unfortunately this product is no longer available

    Signage Solutions 75BDL6051C C-Line Display

    ใช้งาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาด้วย CMND & Control

    ใช้งานจอภาพของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเฉพาะ (LAN) โดยให้ CMND & Control พาคุณไปสัมผัสกับฟังก์ชันสำคัญมากมาย เช่น การควบคุมอินพุตต่างๆ และการติดตามสถานะของจอภาพ คุณจึงรับมือกับหน้าจอกว่า 100 เครื่องได้สบาย

    ช่องเสียบ OPS ช่วยให้สามารถฝังพีซีได้โดยไม่ต้องต่อสายเคเบิล

    ผสานการทำงานของ PC เต็มรูปแบบและโมดูล CRD50 ที่ขับเคลื่อนโดยระบบ Android เข้ากับจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips โดยตรง ซึ่งช่องเสียบ OPS นี้มาพร้อมกับการเชื่อมต่อทั้งหมดที่คุณต้องอาศัยการเสียบสาย รวมไปถึงการใช้งานแหล่งจ่ายไฟ

    โหมดไวท์บอร์ดในตัว

    จุดประกายการทำงานร่วมกันอย่างคล่องตัวด้วยโหมดไวท์บอร์ด เพียงเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อเปลี่ยนจอแสดงผลของคุณให้เป็นผืนผ้าใบเปล่าให้ผู้ใช้วาดด้วยมือหรือด้วยปากกาวาดภาพสำหรับใช้กับจอแสดงผลโดยเฉพาะได้พร้อมกันหลายๆ คน สามารถบันทึกทุกสิ่งบนหน้าจอได้เพื่อนำไปพิมพ์หรือแชร์เป็นไฟล์

    หน่วยประมวลผลแบบ Android SoC การทำงานบนหน้าเว็บที่เป็นมาตรฐาน

    ควบคุมจอแสดงผลของคุณผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หน้าจอระดับมืออาชีพของ Philips ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ Android เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันมาตรฐานของ Android คุณจึงติดตั้งระบบการทำงานบนหน้าเว็บลงบนหน้าจอแสดงผลได้ทันที ระบบปฏิบัติการ Android ใหม่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์จะได้รับการรักษาความปลอดภัยและเป็นข้อมูลจำเพาะที่ใหม่อยู่เสมออย่างยาวนาน

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

