    75HFL6114U Professional TV

    Unfortunately this product is no longer available

    การอัปเดต Android จะให้ฟังก์ชันการทำงานล่าสุด

    Professional Display จาก Philips ที่ขับเคลื่อนด้วย Android สามารถใช้งานได้รวดเร็ว อเนกประสงค์ และใช้งานง่าย จอแสดงผลได้รับการปรับให้เหมาะสมกับแอปมาตรฐานของ Android และคุณยังสามารถติดตั้งเว็บแอปบนหน้าจอได้โดยตรง การอัปเดตอัตโนมัติทำให้แอปพลิเคชันอัปเดตอยู่เสมอ

    Chromecast™ ในตัวสำหรับการแบ่งปันเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย

    ทำให้การสร้างภาพยนตร์ การนำเสนอ และอื่นๆ จากอุปกรณ์อัจฉริยะ (มือถือ, แล็ปท็อป, แท็บเล็ต) ในแบบไร้สายได้รวดเร็วและปลอดภัยในความละเอียดสูงถึงระดับ 4K Chromecast นั้นทำให้ประหยัดมาก ทำให้ไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมและมีความปลอดภัยสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ ผู้ใช้เพียงแค่แตะไอคอน Chromecast บนอุปกรณ์อัจฉริยะเพื่อเริ่มการสตรีมเนื้อหาจากแอปที่สามารถใช้งาน Chromecast ได้นับพันแอปแล้ว โดยอุปกรณ์สมาร์ทของพวกเขาก็จะกลายเป็นรีโมทควบคุม

    การเข้าถึง Google Play Store สำหรับแอปและสื่อ

    การเข้าถึง Google Play Store ทั้งหมดทำให้การเพิ่มแอปพลิเคชัน เกม เพลง ภาพยนตร์ และอื่นๆ ลงในจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips เป็นเรื่องง่าย เครื่องมือทางธุรกิจใหม่ๆ และตัวเลือกความบันเทิงเพิ่มเติมจะถูกเพิ่มลงในแคตตาล็อกทุกวัน เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถเข้าถึงแนวโน้มล่าสุดของโลกได้เสมอ

    UI ที่ปรับแต่งได้สำหรับโลโก้และสีแบบกำหนดเอง

    Philips MediaSuite มีอินเตอร์เฟซผู้ใช้ (UI) ที่ใช้งานง่ายและชัดเจนซึ่งสามารถปรับแต่งได้ด้วยแบรนด์ของคุณเอง เพิ่มโลโก้และสีของคุณลงในแถบค้นหาได้อย่างง่ายดายเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้แบรนด์ของคุณ

    ติดตั้งและจัดการแอปจากระยะไกลด้วย AppControl

    เข้าควบคุมแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบน Professional Display จาก Philips ของคุณจากส่วนกลางได้อย่างเต็มที่ AppControl ช่วยให้คุณติดตั้ง ลบ และจัดการแอปพลิเคชันบน Display ที่เลือกหรือเครือข่ายทั้งหมดของคุณเพื่อที่คุณจะสามารถนำเสนอประสบการณ์ที่ปรับให้เป็นแบบส่วนตัวให้กับแขกและลูกค้าของคุณไม่ว่าคุณจะจัดการทีวีกี่เครื่องก็ตาม

    ใช้งาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาผ่าน CMND & Control

    เรียกใช้เครือข่ายจอแสดงผลผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายในพื้นที่ (LAN หรือ RF) CMND & Control ให้คุณใช้งานฟังก์ชันสำคัญต่างๆ เช่น การอัปเดตซอฟต์แวร์และการตั้งค่า รวมถึงการตรวจสอบสถานะการแสดงผล ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ดูแลโทรทัศน์เครื่องเดียวหรือมากกว่านั้น CMND & Control จะช่วยให้การจัดการทีวีทั้งหมดของคุณเป็นเรื่องง่าย

    สร้างประสบการณ์ที่กำหนดเองด้วย CMND & Check-in

    ทำให้แขกผู้มาเยือนรู้สึกถึงการต้อนรับ CMND & Check-in ช่วยให้คุณสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อและภาษาที่พูดเพื่อสร้างประสบการณ์ส่วนตัว ไม่ว่าคุณจะเพิ่มความประทับใจพิเศษสำหรับแขกของโรงแรม เพิ่มความคล่องตัวในกระบวนการเรียกเก็บเงิน หรือเสนอแพ็คเกจช่องทางที่หลากหลาย

    Netflix ในตัวมาพร้อมกับปุ่มรีโมทเฉพาะ

    การเข้าถึง Netflix ในตัวทำให้สามารถดูภาพยนตร์และรายการล่าสุดจากบัญชีของคุณได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องเล่นภายนอกหรือทีวีดาวเทียม ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการติดตั้งให้เป็นระเบียบ ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งรูปลักษณ์ที่ทันสมัยสำหรับสถานที่ติดตั้งของคุณ ปุ่มสำหรับ Netflix โดยเฉพาะบนรีโมทให้การเข้าถึงทันทีเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ มีข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการเปิดใช้งาน Netflix

    Google Assistant™ ช่วยให้การควบคุมรวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น

    การควบคุมด้วยเสียงและการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นอยู่ที่นี่แล้ว ด้วยการควบคุมระยะไกลที่เปิดใช้งาน Google Assistant™ (22AV2025B/00) เปิด YouTube, เพิ่มระดับความดังของเสียง, เล่นเพลงโปรดของคุณ และรับข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการ เช่น การอัปเดตสภาพอากาศ สิ่งที่ต้องทำ และแม้กระทั่งการแปลเป็นเสียงพูดในทันที ด้วย Google Assistant™ ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด

