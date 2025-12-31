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Minicellsแบตเตอรี่

8LR932P5B/59

ให้พลังแก่อุปกรณ์ที่ต้องใช้พลังสูง

ในปัจจุบัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์และวิทยุขนาดพกพา ล้วนแต่ต้องใช้พลังงานมากขึ้น คุณสามารถเติมพลังให้เครื่องเล่นเหล่านี้ทำงานได้ยาวนานกว่าที่เคยด้วยแบตเตอรี่อัลคาไลน์

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ให้พลังแก่อุปกรณ์ที่ต้องใช้พลังสูง

  • 5 หน่วย

  • อัลคาไลน์

เชื่อถือได้สำหรับประสิทธิภาพในระยะยาว

กระบวนการผลิตใช้เทคโนโลยีชั้นเยี่ยมเพื่อรับประกันประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และยาวนาน

เหมาะสำหรับรีโมทคอนโทรลรถยนต์ ระบบใช้งานแบบไม่ใช้กุญแจ

เหมาะสำหรับรีโมทคอนโทรลรถยนต์ ระบบใช้งานแบบไม่ใช้กุญแจ อุปกรณ์ถ่ายภาพและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ใช้พันธมิตรด้านโลจิสติกส์ Green Eletron ในการทิ้งแบตเตอรี่

ใช้พันธมิตรด้านโลจิสติกส์ Green Eletron ในการทิ้งแบตเตอรี่

ใช้งาน Green Eletron พันธมิตรด้านโลจิสติกส์ของเราในการทิ้งแบตเตอรี่อย่างมีความรับผิดชอบเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ดูเว็บไซต์ https://www.greeneletron.org.br/pilhas สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์รวบรวม

ข้อมูลทางเทคนิค

คู่มือและเอกสาร

เอกสารโฆษณาที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

  • PDF ไฟล์, 248 kB
  • 24 August 2026

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. ใช้งาน Green Eletron พันธมิตรด้านโลจิสติกส์ของเราในการทิ้งแบตเตอรี่อย่างมีความรับผิดชอบเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ดูเว็บไซต์ https://www.greeneletron.org.br/pilhas สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์รวบรวม