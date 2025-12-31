รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
8LR932P5B/59
ให้พลังแก่อุปกรณ์ที่ต้องใช้พลังสูง
ในปัจจุบัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์และวิทยุขนาดพกพา ล้วนแต่ต้องใช้พลังงานมากขึ้น คุณสามารถเติมพลังให้เครื่องเล่นเหล่านี้ทำงานได้ยาวนานกว่าที่เคยด้วยแบตเตอรี่อัลคาไลน์
5 หน่วย
อัลคาไลน์
กระบวนการผลิตใช้เทคโนโลยีชั้นเยี่ยมเพื่อรับประกันประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และยาวนาน
เหมาะสำหรับรีโมทคอนโทรลรถยนต์ ระบบใช้งานแบบไม่ใช้กุญแจ อุปกรณ์ถ่ายภาพและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ใช้งาน Green Eletron พันธมิตรด้านโลจิสติกส์ของเราในการทิ้งแบตเตอรี่อย่างมีความรับผิดชอบเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ดูเว็บไซต์ https://www.greeneletron.org.br/pilhas สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์รวบรวม
ใช้งาน Green Eletron พันธมิตรด้านโลจิสติกส์ของเราในการทิ้งแบตเตอรี่อย่างมีความรับผิดชอบเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ดูเว็บไซต์ https://www.greeneletron.org.br/pilhas สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์รวบรวม