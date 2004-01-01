คำค้นหา

    Signage Solutions จอแสดงผล D-Line

    98BDL4550D/00

    นวัตกรรมที่ไม่ไกลเกินเอื้อม

    สร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้ชมของคุณด้วยจอสื่อประชาสัมพันธ์ที่ฉลาดและรวดเร็วขึ้น มาพร้อม WiFi ในตัวและการออกแบบเพื่อทำงานบนแอปพลิเคชัน Android นับเป็นนวัตกรรมที่ทำให้โซลูชันป้ายโฆษณาล้ำหน้าขึ้นไปอีกขั้น

    Signage Solutions จอแสดงผล D-Line

    โดย Android

    • 98"
    • โดย Android
    • 500cd/m²
    CMND: ควบคุมจอแสดงผลของคุณ

    CMND: ควบคุมจอแสดงผลของคุณ

    CMND ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดการจอแสดงผลประสิทธิภาพสูง จะช่วยให้คุณทำทุกอย่างได้ดั่งใจ อัพเดตและจัดการเนื้อหาด้วย CMND & Create หรือควบคุมการตั้งค่าด้วย CMND & Control ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วย CMND

    จอแสดงผลโฆษณามุมมองกว้าง

    มองเห็นได้จากทุกมุมด้วยเทคโนโลยี ADS มุมมองกว้างแบบ Advanced Super Dimension Switch ให้การประมวลผลภาพบนหน้าจอเร็วขึ้นเพื่อการเปลี่ยนเนื้อหาที่ราบรื่นยิ่งขึ้น ความแม่นยำของภาพที่โดดเด่น และการสร้างสีที่เหนือกว่าด้วยการรับชม 180 องศา

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอในแนวทแยง (เมตริก)
      247.7  ซม.
      ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว)
      97.5  นิ้ว
      อัตราการจัดมุมมอง
      16:9
      ความละเอียดจอ
      3840 x 2160
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.56 (H) x 0.56 (V) [มม.]
      ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
      3840 x 2160 @120HZ
      ความสว่าง
      500  cd/m²
      สีในการแสดงผล
      1.07 พันล้าน
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      1300:1
      อัตราความเปรียบต่างไดนามิค
      500,000:1
      เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
      8  ms
      มุมมองภาพ (แนวนอน)
      178  องศา
      มุมมองภาพ (แนวตั้ง)
      178  องศา
      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • 3D Combfilter
      • Motion compens. deinterlacing
      • 3D MA deinterlacing
      • Dynamic contrast enhancement
      • Progressive scan
      เทคโนโลยีหน้าจอ (Panel)
      IPS
      ระบบปฏิบัติการ
      Android 8.0

    • การเชื่อมต่อ

      เอาต์พุตระบบเสียง
      แจ็ค 3.5 มม.
      อินพุตวิดีโอ
      • Display Port1.2 (x1)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB 2.0 (x2)
      อินพุตเสียง
      แจ็ค 3.5 มม.
      การเชื่อมต่ออื่นๆ
      OPS
      เอาต์พุตวิดีโอ
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      การควบคุมภายนอก
      • RJ45
      • แจ็ค 2.5 มม. RS232C (เข้า/ออก)
      • แจ็ค 3.5 มม. IR (เข้า/ออก)
      WiFi
      เสาอากาศคู่ 2.4Ghz และ 5Ghz
      ตัวเชื่อมต่อสายอากาศ 4G/LTE
      mPCIe

    • สะดวกสบาย

      การติดตั้ง
      • แนวนอน (24/7)
      • แนวตั้ง (24/7)
      ตารางแมตริกซ์
      สูงสุดถึง 10 x 15
      ฟังก์ชันรักษาหน้าจอ
      Pixel Shift, Low Bright
      การควบคุมแป้นพิมพ์
      • ซ่อนไว้
      • ล็อคการทำงานได้
      Signal Loop Through
      • IR Loopthrough
      • DisplayPort
      • HDMI
      • RS232
      ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน
      Smart Power
      สามารถควบคุมเครือข่ายได้
      RS232
      โปรโตคอล WiFi
      a b g n, 802.1x

    • เสียง

      ลำโพงภายในตัว
      2 x 10W (RMS)

    • กำลังไฟ

      แหล่งจ่ายไฟหลัก
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      การใช้พลังงาน (ทั่วไป)
      474  วัตต์
      การใช้พลังงาน (สูงสุด)
      678 W
      ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย
      <0.5 วัตต์
      ระดับ Energy Label
      G

    • ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

      รูปแบบคอมพิวเตอร์
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 900, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60Hz
      • 640 x 480, 60Hz
      • 800 x 600, 60Hz
      รูปแบบวิดีโอ
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 2160p, 24, 30, 60Hz
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576i, 50Hz
      • 576p, 50Hz
      • 720p, 50, 60Hz

    • ขนาด

      ความกว้างของเครื่อง
      2193.2  มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      90.6  กก.
      ความสูงของเครื่อง
      1248.2  มม.
      ความหนาของเครื่อง
      87.9 (D เมื่อติดผนัง) / 97.9 (D เมื่อต่อแขนจับจอ)  มม.
      ความกว้างตัวเครื่อง (นิ้ว)
      86.35  นิ้ว
      ความสูงตัวเครื่อง (นิ้ว)
      49.14  นิ้ว
      ตัวยึดติดผนัง
      800(H) x 400(V) มม., M8
      ความลึกตัวเครื่อง (นิ้ว)
      3.46 (D@Wall mount) /3.85 (D@Handle)  นิ้ว
      ความกว้างของขอบจอ
      16.0 มม. (ขอบจอสม่ำเสมอ)
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ปอนด์)
      199.74  lb

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
      0 ~ 3000 ม.
      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  ชั่วโมง
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20 ~ 60  °C
      ช่วงความชื้น (การทำงาน)[RH]
      20 ~ 80% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)
      ช่วงความชื้น (การเก็บรักษา) [RH]
      5 ~ 95% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

    • การใช้งานกับมัลติมีเดีย

      เล่นวิดีโอผ่าน USB
      • MPEG
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      แสดงรูปภาพผ่าน USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      เล่นเสียงผ่าน USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • เครื่องเล่นภายใน

      CPU
      2 x A53 + 2 x A73
      GPU
      ARM Mali G51
      หน่วยความจำ
      3GB DDR
      การจัดเก็บ
      32GB eMMc

    • อุปกรณ์เสริม

      อุปกรณ์เสริมที่มีให้
      • คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      • สายเคเบิล RS232
      • สายไฟ AC
      • สายแพรเซนเซอร์ IR (1.8 ม.)
      • รีโมทคอนโทรลและแบตเตอรี่ขนาด AAA
      อุปกรณ์เสริมที่มีให้
      • สาย RS232 แบบ Daisy Chain
      • โลโก้ Philips (x1)
      • ฝาครอบสวิตช์ไฟ AC
      • ฝากครอบ USB (x1)
      • สกรู

    • อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

      ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ
      • อังกฤษ
      • ฝรั่งเศส
      • เยอรมัน
      • สเปน
      • โปแลนด์
      • ตุรกี
      • รัสเซีย
      • อิตาลี
      • จีน (แผ่นดินใหญ่)
      • จีน (ไต้หวัน)
      • อาระบิก
      • ญี่ปุ่น
      • เดนมาร์ค
      • เนเธอร์แลนด์
      • ฟินนิช
      • นอร์เวย์
      • โปรตุเกส
      • สวีเดน
      รับประกัน
      รับประกัน 3 ปี
      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • CE
      • RoHS
      • BSMI
      • CB
      • CCC
      • CU
      • EMF
      • EnergyStar 8.0
      • ETL
      • FCC, Class A
      • PSB
      • VCCI

    มีอะไรในกล่อง

    รายการอื่นๆ ในกล่อง

    • คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
    • สายเคเบิล RS232
    • สายไฟ AC
    • สายแพรเซนเซอร์ IR (1.8 ม.)
    • รีโมทคอนโทรลและแบตเตอรี่ขนาด AAA
    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

