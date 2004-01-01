รายการอื่นๆ ในกล่อง
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
- สายเคเบิล RS232
- สายไฟ AC
- สายแพรเซนเซอร์ IR (1.8 ม.)
- รีโมทคอนโทรลและแบตเตอรี่ขนาด AAA
98BDL4550D/00
นวัตกรรมที่ไม่ไกลเกินเอื้อม
สร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้ชมของคุณด้วยจอสื่อประชาสัมพันธ์ที่ฉลาดและรวดเร็วขึ้น มาพร้อม WiFi ในตัวและการออกแบบเพื่อทำงานบนแอปพลิเคชัน Android นับเป็นนวัตกรรมที่ทำให้โซลูชันป้ายโฆษณาล้ำหน้าขึ้นไปอีกขั้น
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
CMND ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดการจอแสดงผลประสิทธิภาพสูง จะช่วยให้คุณทำทุกอย่างได้ดั่งใจ อัพเดตและจัดการเนื้อหาด้วย CMND & Create หรือควบคุมการตั้งค่าด้วย CMND & Control ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วย CMND
มองเห็นได้จากทุกมุมด้วยเทคโนโลยี ADS มุมมองกว้างแบบ Advanced Super Dimension Switch ให้การประมวลผลภาพบนหน้าจอเร็วขึ้นเพื่อการเปลี่ยนเนื้อหาที่ราบรื่นยิ่งขึ้น ความแม่นยำของภาพที่โดดเด่น และการสร้างสีที่เหนือกว่าด้วยการรับชม 180 องศา
ภาพ/การแสดงภาพ
การเชื่อมต่อ
สะดวกสบาย
เสียง
กำลังไฟ
ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ
ขนาด
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
การใช้งานกับมัลติมีเดีย
เครื่องเล่นภายใน
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
