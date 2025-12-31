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ยกเลิกการผลิต
AJ3110/12
จอแสดงผลขนาดใหญ่แสดงข้อความได้อย่างชัดเจน คุณจึงสามารถดูเวลาและสัญญาณเตือนได้ง่าย แม้จากระยะไกล เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้มีข้อจำกัดทางสายตา
ต้อนรับเช้าวันใหม่ด้วยเพลงจากสถานีที่คุณชื่นชอบหรือด้วยเสียง buzzer เพียงตั้งให้วิทยุนาฬิกา Philips ปลุกคุณด้วยสถานีที่คุณเปิดฟังล่าสุดหรือด้วยเสียง buzzer เมื่อถึงเวลาที่ตั้งค่าไว้ วิทยุนาฬิกา Philips จะเปิดสถานีวิทยุนั้นหรือเปิดเสียง buzzer โดยอัตโนมัติ
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