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ยกเลิกการผลิต
AJ3915B/12
ระบบตั้งเวลาปิดเครื่องช่วยให้คุณสามารถกำหนดระยะเวลาที่ต้องการฟังเพลงหรือรายการจากสถานีวิทยุที่คุณชื่นชอบก่อนที่คุณจะหลับไป คุณเพียงแค่ตั้งเวลา (สูงสุดถึง 1 ชั่วโมง) แล้วเลือกแผ่นซีดีหรือสถานีวิทยุที่ต้องการฟังแล้วเพลิดเพลินจนกระทั่งหลับไปได้ เครื่องจะยังคงเปิดอยู่จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาที่ตั้งไว้แล้วปิดสวิตช์โดยอัตโนมัติเพื่อเข้าสู่โหมดสแตนด์บายที่เงียบเสียงและประหยัดพลังงาน ระบบตั้งเวลาปิดเครื่องจะช่วยให้คุณหลับไปกับเสียงเพลงที่ชื่นชอบโดยไม่ต้องนับแกะจนกว่าจะหลับหรือกังวลเกี่ยวกับการสิ้นเปลืองไฟฟ้าแต่อย่างใด
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