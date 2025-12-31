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AJ5000/12
หากต้องการนอนหลับต่อ วิทยุนาฬิกา Philips มีคุณสมบัติเลื่อนการปลุก หากเสียงปลุกดังและตัวคุณต้องการนอนพักผ่อนต่ออีกสักนิด เพียงกดปุ่มปลุกซ้ำหนึ่งครั้ง แล้วกลับไปนอนต่อ 9 นาทีหลังจากนั้นเสียงปลุกจะดังขึ้นอีกครั้ง คุณสามารถกดปุ่มปลุกซ้ำได้ทุกๆ 9 นาทีจนกว่าคุณจะปิดเสียงปลุกพร้อมกัน
เมื่อไฟฟ้าดับ นาฬิกาอัจฉริยะเครื่องนี้ยังคงรักษาเวลาและการตั้งค่าที่แน่นอนของคุณไว้ ตารางการปลุกยังทำงานแม้จอแสดงผลจะปิดอยู่ก็ตามเนื่องจากมีแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในเครื่อง เมื่อกระแสไฟทำงานตามปกติอีกครั้ง คุณก็ไม่จำเป็นต้องตั้งเวลาและตั้งค่าต่างๆ ใหม่ และยิ่งไปกว่านี้ แม้ว่าแหล่งจ่ายไฟจะยังคงไม่มีไฟก็ตาม แต่แบตเตอรี่ก็ยังมีพลังงานที่เพียงพอในการให้เสียงปลุกเมื่อถึงเวลาที่คุณตั้งไว้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณจะไม่ตื่นสายอย่างแน่นอน
คุณจะค่อยๆ ตื่นขึ้นมารับวันใหม่ได้ด้วยระดับความดังเสียงปลุกที่เพิ่มขึ้นทีละน้อย เสียงปลุกปกติทั่วไปที่ตั้งค่าระดับความดังมาล่วงหน้านั้น ถ้าไม่มีเสียงที่เบาเกินกว่าจะปลุกคุณได้ ก็จะมีเสียงที่ดังรบกวนอย่างมากซึ่งปลุกคุณตื่นอย่างน่าหงุดหงิด คุณสามารถเลือกเสียงปลุกเป็นเสียงเพลง เสียงจากสถานี หรือเสียงปลุก Buzzer ที่คุณชื่นชอบได้ ระดับความดังเสียงปลุกของ Gentle wake จะค่อยๆ ดังขึ้นจนถึงระดับที่ดังพอสมควรเพื่อปลุกให้คุณตื่นขึ้นอย่างนุ่มนวล
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