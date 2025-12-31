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เครื่องเล่นซีดีพร้อมวิทยุ

AZ1021N/79

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Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน

Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน

Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้

ใช้กับแผ่น CD-Recordable และ CD-ReWritable ได้

การใช้กับแผ่น CD-Rewritable ได้ หมายถึงเครื่องเล่นของคุณสามารถเล่นได้ทั้งแผ่น CD-Recordable (CD-R) และ CD-Rewritable (CD-RW) โดยแผ่น CD-R จะบันทึกได้ครั้งเดียวและเล่นกับเครื่องเล่น Audio CD ได้ ขณะที่แผ่น CD-RW สามารถบันทึกและเขียนใหม่ได้หลายครั้ง และเล่นกับเครื่องเล่น Audio CD ที่ใช้แผ่นดังกล่าวได้เท่านั้น หัวอ่านเลเซอร์และวงจรถอดรหัส CD ของเครื่องเล่นที่ใช้กับแผ่น CD-RW ได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่ออ่านชั้นบันทึกข้อมูลที่เปลี่ยนเฟสของ Audio CD-RW คุณจะมั่นใจได้ว่าสามารถเล่นแผ่นที่บันทึกเองภายในบ้านกับเครื่อง Audio CD ได้

เครื่องรับวิทยุ FM/MW เพื่อความเพลิดเพลินในการฟังวิทยุ

เครื่องรับวิทยุ FM/MW เพื่อความเพลิดเพลินในการฟังวิทยุ

เครื่องรับวิทยุ FM/MW (AM) สเตอริโอ

ข้อมูลทางเทคนิค

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