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ยกเลิกการผลิต
ทำให้การเชื่อมต่อง่ายและเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบพกพา เพียงเสียบปลั๊กอุปกรณ์กับพอร์ต AUDIO-IN (3.5 มม.) ของชุด Philips สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์การเชื่อมต่อจะอยู่ที่เอาต์พุตหูฟัง เมื่อเชื่อมต่อได้สำเร็จคุณสามารถเพลิดเพลินกับคอลเลคชันเพลงของคุณทั้งหมดได้โดยตรงจากชุดลำโพงคุณภาพเยี่ยม Philips ให้เสียงที่ไพเราะยิ่งขึ้น
Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้
ในโหมด USB Direct เพียงเสียบอุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับช่องเสียบ USB บนอุปกรณ์ Philips และเล่นเพลงดิจิตอลจากอุปกรณ์ Philips ได้โดยตรง
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5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Alberteffendy92
01/07/2019
Indonesia
Boombox remajanya
[Employee of philipsglobal] Juaranya HITS Anak Muda Remaja Musik Pop Muskal Ya
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ385 CD Soundmachine
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ385 CD Soundmachine