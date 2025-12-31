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กล้องบันทึกวิดีโอ HD

CAM102SB/00

การบันทึกและการแบ่งปันช่วงเวลาที่มีคุณค่าเป็นเรื่องง่าย

กล้องบันทึกวิดีโอ ESee CAM102 ช่วยบันทึกความทรงจำของคุณให้ชัดเจนอยู่เสมอด้วยการบันทึกในรูปแบบ HD พร้อมการถ่ายวิดีโอโดยกดเพียงปุ่มเดียวและแบ่งปันวิดีโอได้ทันทีบนทีวีและการออนไลน์ เสริมความสะดวกด้วยการเชื่อมต่อด้วยปลั๊ก USB ในตัว

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ดื่มด่ำกับความทรงจำในรูปแบบ HD

การบันทึกและการแบ่งปันช่วงเวลาที่มีคุณค่าเป็นเรื่องง่าย

การ์ด Micro SD ที่ความจุสูงสุดถึง 32 GB สามารถเล่นวิดีโอ HD ได้ 16 ชั่วโมง

การ์ด Micro SD ที่ความจุสูงสุดถึง 32 GB สามารถเล่นวิดีโอ HD ได้ 16 ชั่วโมง

บัดนี้คุณสามารถบันทึกภาพได้มากเท่าที่คุณต้องการด้วย การ์ด Micro SD ของกล้องบันทึกวิดีโอ Philips ที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดแต่มีความจุในการจัดเก็บขนาดใหญ่ การ์ด Micro SD จัดเก็บวิดีโอและภาพถ่ายของคุณได้ทั้งหมด ด้วยขนาดที่เล็กมากจึงทำให้สะดวกในการพกพาอีกด้วย ช่องเสียบการ์ดบนกล้องบันทึกวิดีโอสามารถใช้งานได้กับการ์ด Micro SD อเนกประสงค์ทั่วไป สามารถขยายหน่วยความจำได้ถึง 32 GB ซึ่งสามารถถ่ายภาพวิดีโอได้ถึง 16 ในรูปแบบ HD เพียงจับภาพและคลิกเท่านั้น

ซอฟต์แวร์การตัดต่อภาพยนตร์สำหรับการปรับแต่งวิดีโอด้วยตนเอง

ดื่มด่ำกับความทรงจำด้วยวิดีโอแบบ Full HD

ดื่มด่ำกับความทรงจำด้วยวิดีโอแบบ Full HD

จับภาพและเพลิดเพลินไปกับวิดีโอความละเอียดสูงที่สมบูรณ์แบบ (Full HD 1080p) "1080" หมายถึงความละเอียดของจอภาพ ในแง่ของจำนวนเส้นภาพแนวนอนบนหน้าจอ “p” หมายถึง Progressive Scan หรือการเรียงลำดับเส้นที่ปรากฏบนหน้าจอ 1080p ให้คุณภาพวิดีโอที่ยอดเยี่ยมที่สามารถพบได้ในโทรศัพท์มือถือและกล้องดิจิตอลทั่วไป นอกจากนี้ กล้องบันทึกวิดีโอยังใช้รูปแบบวิดีโอเดียวกันกับเครื่องเล่นและดิสก์ Blu-ray ซึ่งก็คือ H.264 รูปแบบที่มีความซับซ้อนสูงนี้จะทำให้ได้คุณภาพภาพ HD ที่เป็นหนึ่ง เพื่อให้คุณได้ดื่มด่ำกับความทรงจำที่กระจ่างชัดดุจคริสตัลในวิดีโอ

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