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CAM102SB/00
การบันทึกและการแบ่งปันช่วงเวลาที่มีคุณค่าเป็นเรื่องง่าย
กล้องบันทึกวิดีโอ ESee CAM102 ช่วยบันทึกความทรงจำของคุณให้ชัดเจนอยู่เสมอด้วยการบันทึกในรูปแบบ HD พร้อมการถ่ายวิดีโอโดยกดเพียงปุ่มเดียวและแบ่งปันวิดีโอได้ทันทีบนทีวีและการออนไลน์ เสริมความสะดวกด้วยการเชื่อมต่อด้วยปลั๊ก USB ในตัว
บัดนี้คุณสามารถบันทึกภาพได้มากเท่าที่คุณต้องการด้วย การ์ด Micro SD ของกล้องบันทึกวิดีโอ Philips ที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดแต่มีความจุในการจัดเก็บขนาดใหญ่ การ์ด Micro SD จัดเก็บวิดีโอและภาพถ่ายของคุณได้ทั้งหมด ด้วยขนาดที่เล็กมากจึงทำให้สะดวกในการพกพาอีกด้วย ช่องเสียบการ์ดบนกล้องบันทึกวิดีโอสามารถใช้งานได้กับการ์ด Micro SD อเนกประสงค์ทั่วไป สามารถขยายหน่วยความจำได้ถึง 32 GB ซึ่งสามารถถ่ายภาพวิดีโอได้ถึง 16 ในรูปแบบ HD เพียงจับภาพและคลิกเท่านั้น
จับภาพและเพลิดเพลินไปกับวิดีโอความละเอียดสูงที่สมบูรณ์แบบ (Full HD 1080p) "1080" หมายถึงความละเอียดของจอภาพ ในแง่ของจำนวนเส้นภาพแนวนอนบนหน้าจอ “p” หมายถึง Progressive Scan หรือการเรียงลำดับเส้นที่ปรากฏบนหน้าจอ 1080p ให้คุณภาพวิดีโอที่ยอดเยี่ยมที่สามารถพบได้ในโทรศัพท์มือถือและกล้องดิจิตอลทั่วไป นอกจากนี้ กล้องบันทึกวิดีโอยังใช้รูปแบบวิดีโอเดียวกันกับเครื่องเล่นและดิสก์ Blu-ray ซึ่งก็คือ H.264 รูปแบบที่มีความซับซ้อนสูงนี้จะทำให้ได้คุณภาพภาพ HD ที่เป็นหนึ่ง เพื่อให้คุณได้ดื่มด่ำกับความทรงจำที่กระจ่างชัดดุจคริสตัลในวิดีโอ
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