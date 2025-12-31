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        Minicellsแบตเตอรี่

        CR2/97

        เทคโนโลยี Lithium คุณภาพสูงสุดสำหรับกล้องถ่ายรูปของคุณ

        หากคุณปรารถนาสิ่งที่ดีสุด เลือกใช้แบตเตอรี่ถ่ายรูปความจุสูง แบตเตอรี่ที่ดีเยี่ยมสำหรับกล้องถ่ายรูปของคุณ

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        เทคโนโลยี Lithium คุณภาพสูงสุดสำหรับกล้องถ่ายรูปของคุณ

        • Lithium

        เทคโนโลยีถ่ายรูป Lithium มอบความมั่นใจเพื่อการทำงานที่ยาวนานยิ่งขึ้น

        เทคโนโลยีถ่ายรูป Lithium ให้กล้องถ่ายรูปของคุณมีเวลาการทำงานที่ยาวนาน ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สภาพอุณหภูมิที่หลากหลายเพียงใด

        แบตเตอรี่สามารถเก็บพลังงานไว้ได้นาน 3 ปี

        แบตเตอรี่ทั่วไปมักจะประสบปัญหาพลังงานลดลงหากไม่ใช้งาน เรารับประกันว่าแบตเตอรี่ของเราจะยังคงรักษาระดับพลังงานได้ถึง 80% ของแบตเตอรี่ใหม่เป็นอย่างน้อย ภายในระยะเวลาหมดอายุของแบตเตอรี่

        เหมาะสำหรับกล้องถ่ายรูป APS (CR2)

        ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับกล้องถ่ายรูป APS (CR2)

        ข้อมูลทางเทคนิค

        คู่มือและเอกสาร

        เอกสารโฆษณาที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

        • PDF ไฟล์, 297.7 kB
        • 21 July 2026

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        • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี