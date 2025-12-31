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CR2/97
เทคโนโลยี Lithium คุณภาพสูงสุดสำหรับกล้องถ่ายรูปของคุณ
หากคุณปรารถนาสิ่งที่ดีสุด เลือกใช้แบตเตอรี่ถ่ายรูปความจุสูง แบตเตอรี่ที่ดีเยี่ยมสำหรับกล้องถ่ายรูปของคุณ
Lithium
เทคโนโลยีถ่ายรูป Lithium ให้กล้องถ่ายรูปของคุณมีเวลาการทำงานที่ยาวนาน ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สภาพอุณหภูมิที่หลากหลายเพียงใด
แบตเตอรี่ทั่วไปมักจะประสบปัญหาพลังงานลดลงหากไม่ใช้งาน เรารับประกันว่าแบตเตอรี่ของเราจะยังคงรักษาระดับพลังงานได้ถึง 80% ของแบตเตอรี่ใหม่เป็นอย่างน้อย ภายในระยะเวลาหมดอายุของแบตเตอรี่
ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับกล้องถ่ายรูป APS (CR2)