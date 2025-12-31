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ยกเลิกการผลิต

ระบบเชื่อมต่อความบันเทิง

DC570/98

เพลิดเพลินกับเพลง iPod เร้าใจในพลังเสียงคุณภาพเยี่ยม

ระบบเชื่อมต่อความบันเทิง DC570 ของ Philips รูปทรงโฉบเฉี่ยว ให้คุณเติมเต็มห้องต่างๆ ด้วยเพลงโปรดจาก iPod ของคุณ ดีไซน์หรูหราแต่ใช้พื้นที่น้อย ระบบที่ทันสมัยให้พลังเสียง Hi-Fi ที่ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อจากซับวูฟเฟอร์ในตัว

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยลำโพงตั้งพื้น

เพลิดเพลินกับเพลง iPod เร้าใจในพลังเสียงคุณภาพเยี่ยม

พลังเสียง Hi-Fi ที่ทรงพลัง เติมเต็มให้ห้องคุณ

พลังเสียง Hi-Fi ที่ทรงพลัง เติมเต็มให้ห้องคุณ

ระบบ 2.1 พร้อมซับวูฟเฟอร์ในตัว

กำลังขับทั้งหมด 100W RMS

กำลังขับทั้งหมด 100W RMS

RMS หมายถึง Root Mean Square ซึ่งเป็นการวัดพลังงานเสียง หรือวัดพลังงานไฟฟ้าที่ถ่ายโอนจากออดิโอแอมพลิไฟเออร์ ไปยังลำโพงที่มีการวัดค่าเป็นวัตต์ จำนวนพลังงานไฟฟ้าที่นำส่งไปที่ลำโพงและความไว เป็นตัวกำหนดพลังเสียงที่ถูกสร้างขึ้น โดยหลักแล้ว แอมพลิไฟเออร์ถูกจำกัดด้วยพลังงานไฟฟ้าที่สามารถขยายเสียงและลำโพง โดยการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงโดยไม่ทำให้สัญญาณเสียงผิดเพี้ยน ยิ่งจำนวนวัตต์มากขึ้นเท่าใด พลังเสียงที่ได้จากลำโพงจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

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