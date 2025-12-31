รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
DC570/98
เพลิดเพลินกับเพลง iPod เร้าใจในพลังเสียงคุณภาพเยี่ยม
ระบบเชื่อมต่อความบันเทิง DC570 ของ Philips รูปทรงโฉบเฉี่ยว ให้คุณเติมเต็มห้องต่างๆ ด้วยเพลงโปรดจาก iPod ของคุณ ดีไซน์หรูหราแต่ใช้พื้นที่น้อย ระบบที่ทันสมัยให้พลังเสียง Hi-Fi ที่ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อจากซับวูฟเฟอร์ในตัว
RMS หมายถึง Root Mean Square ซึ่งเป็นการวัดพลังงานเสียง หรือวัดพลังงานไฟฟ้าที่ถ่ายโอนจากออดิโอแอมพลิไฟเออร์ ไปยังลำโพงที่มีการวัดค่าเป็นวัตต์ จำนวนพลังงานไฟฟ้าที่นำส่งไปที่ลำโพงและความไว เป็นตัวกำหนดพลังเสียงที่ถูกสร้างขึ้น โดยหลักแล้ว แอมพลิไฟเออร์ถูกจำกัดด้วยพลังงานไฟฟ้าที่สามารถขยายเสียงและลำโพง โดยการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงโดยไม่ทำให้สัญญาณเสียงผิดเพี้ยน ยิ่งจำนวนวัตต์มากขึ้นเท่าใด พลังเสียงที่ได้จากลำโพงจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น
ความคิดเห็น