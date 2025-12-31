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DLC5545V/97
สาย USB-C ไปยัง iPhone Lightning 1 ม.
เชื่อมต่อ iPhone ของคุณกับ Macbook เพื่อซิงค์เพลง แอปพลิเคชัน รูปภาพ การอัปเดตและอื่นๆ ชาร์จอุปกรณ์ของคุณเมื่อเชื่อมต่อ และทำงานกับเครื่องชาร์จ USB หรือเครื่องชาร์จอัตโนมัติได้ด้วยเอาต์พุตสูงสุด 3A สายสำรองหรือทดแทนที่ต้องมี
Sync และชาร์จ
1 เมตร / 3.2 ฟุต
USB-C เป็นช่องเสียบสำหรับการชาร์จล่าสุดซึ่งตอนนี้นำมาใช้ในอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องภายนอกอาคาร และแท็บเล็ต โดย PD (การจ่ายพลังงาน) เป็นมาตรฐาน USB สำหรับการจ่ายพลังงานซึ่งกำหนดมาตรฐานสำหรับการจ่ายพลังงานที่ 15 วัตต์, 27 วัตต์, 45 วัตต์ และสูงสุดถึง 100 วัตต์
รองรับอัตราการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง 480Mbps ของ USB 2.0
พกพาไปกับคุณ เก็บไว้ที่โต๊ะของคุณ หรือนำมาใช้ทดแทนของเก่าที่สูญหายไป ดังนั้นคุณจึงสามารถเชื่อมต่อและชาร์จได้เสมอเมื่อคุณต้องการ