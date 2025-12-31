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สาย USB-C ไปยัง Lightning

DLC5545V/97

สาย USB-C ไปยัง iPhone Lightning 1 ม.

เชื่อมต่อ iPhone ของคุณกับ Macbook เพื่อซิงค์เพลง แอปพลิเคชัน รูปภาพ การอัปเดตและอื่นๆ ชาร์จอุปกรณ์ของคุณเมื่อเชื่อมต่อ และทำงานกับเครื่องชาร์จ USB หรือเครื่องชาร์จอัตโนมัติได้ด้วยเอาต์พุตสูงสุด 3A สายสำรองหรือทดแทนที่ต้องมี

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สาย USB-C ไปยัง iPhone Lightning 1 ม.

  • Sync และชาร์จ

  • 1 เมตร / 3.2 ฟุต

พอร์ต USB-C ที่มีการรองรับการจ่ายพลังงาน

USB-C เป็นช่องเสียบสำหรับการชาร์จล่าสุดซึ่งตอนนี้นำมาใช้ในอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องภายนอกอาคาร และแท็บเล็ต โดย PD (การจ่ายพลังงาน) เป็นมาตรฐาน USB สำหรับการจ่ายพลังงานซึ่งกำหนดมาตรฐานสำหรับการจ่ายพลังงานที่ 15 วัตต์, 27 วัตต์, 45 วัตต์ และสูงสุดถึง 100 วัตต์

รองรับการถ่ายโอนข้อมูล USB 2.0

รองรับอัตราการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง 480Mbps ของ USB 2.0

เพื่อเป็นสายสำรอง หรือใช้แทนสายที่มี

พกพาไปกับคุณ เก็บไว้ที่โต๊ะของคุณ หรือนำมาใช้ทดแทนของเก่าที่สูญหายไป ดังนั้นคุณจึงสามารถเชื่อมต่อและชาร์จได้เสมอเมื่อคุณต้องการ

ข้อมูลทางเทคนิค

คู่มือและเอกสาร

เอกสารโฆษณาที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

  • PDF ไฟล์, 186.2 kB
  • 21 July 2026

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