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สาย USB-C ไปยัง USB-C

DLC9530C/97

สาย USB-C ไปยัง USB-C

ชาร์จและเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณด้วยสายเคเบิล USB-C ซึ่งใช้งานได้กับที่ชาร์จ USB แบบเสียบผนังหรือที่ชาร์จในรถยนต์ของคุณด้วยช่องเสียบ USB-C เป็นสายเคเบิลเพื่อการสำรองหรือแทนที่อันยอดเยี่ยม

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ดูดีและความรู้สึกแบบสายเส้นใยถัก

สาย USB-C ไปยัง USB-C

  • Sync และชาร์จ

  • 1 เมตร / 3.2 ฟุต

  • การจ่ายพลังงาน

  • สีขาว

เพื่อเป็นสายสำรอง หรือใช้แทนสายที่มี

พกพาไปกับคุณ เก็บไว้ที่โต๊ะของคุณ หรือนำมาใช้ทดแทนของเก่าที่สูญหายไป ดังนั้นคุณจึงสามารถเชื่อมต่อและชาร์จได้เสมอเมื่อคุณต้องการ

เชื่อมต่อกับเครื่องชาร์จ USB ที่คุณมีหรือเครื่องชาร์จในรถยนต์

เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน USB ที่คุณมี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชาร์จ เครื่องชาร์จอัตโนมัติ หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อการชาร์จที่สะดวกทุกเมื่อที่ต้องการ

ข้อมูลทางเทคนิค

คู่มือและเอกสาร

เอกสารโฆษณาที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

  • PDF ไฟล์, 194.6 kB
  • 21 July 2026

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