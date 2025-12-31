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ทุกรุ่น
สายชาร์จ
ยกเลิกการผลิต
DLP2553AM/97
เครื่องชาร์จพร้อมหัวเสียบชาร์จในรถยนต์
เครื่องชาร์จและหัวเสียบชาร์จในรถยนต์พร้อมสาย Micro USB
โครงสร้างคุณภาพใช้เฉพาะวัสดุเกรดสูงเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทานยาวนาน
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