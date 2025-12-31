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DLP5529C/97
เครื่องชาร์จในรถยนต์
เครื่องชาร์จในรถยนต์โลหะผสมสังกะสีที่มีเต้ารับ USB 2 ช่อง: เต้าเสียบ USB- A และ USB Type-C
การจ่ายพลังงาน
QC 3.0
พอร์ต USB 2 ช่องที่สามารถชาร์จอุปกรณ์สองชิ้นได้พร้อมกัน
แม้ว่าคุณไม่ได้อยู่ใกล้ผนังหรืออุปกรณ์ชาร์จในรถยนต์ คุณก็สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ได้โดยใช้ชุดแบตเตอรี่ที่สะดวกในการใช้งาน ชุดแบตเตอรี่อัจฉริยะนี้จะเริ่มทำงานด้วยการจ่ายพลังไฟไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ดังนั้นคุณจึงสามารถถอดชุดแบตเตอรี่ออกได้หลังการใช้งานโดยที่อุปกรณ์ของคุณยังคงมีแบตเตอรี่เต็ม
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