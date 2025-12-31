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เครื่องชาร์จในรถยนต์

DLP5529C/97

เครื่องชาร์จในรถยนต์

เครื่องชาร์จในรถยนต์โลหะผสมสังกะสีที่มีเต้ารับ USB 2 ช่อง: เต้าเสียบ USB- A และ USB Type-C

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เอาต์พุต 30W

เครื่องชาร์จในรถยนต์

  • การจ่ายพลังงาน

  • QC 3.0

USB 2 ช่องเพื่อชาร์จอุปกรณ์สองชิ้นได้พร้อมกัน

พอร์ต USB 2 ช่องที่สามารถชาร์จอุปกรณ์สองชิ้นได้พร้อมกัน

พอร์ต USB 2 ช่องที่สามารถชาร์จอุปกรณ์สองชิ้นได้พร้อมกัน

ใช้งานได้ทุกที่ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งจ่ายไฟ

แม้ว่าคุณไม่ได้อยู่ใกล้ผนังหรืออุปกรณ์ชาร์จในรถยนต์ คุณก็สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ได้โดยใช้ชุดแบตเตอรี่ที่สะดวกในการใช้งาน ชุดแบตเตอรี่อัจฉริยะนี้จะเริ่มทำงานด้วยการจ่ายพลังไฟไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ดังนั้นคุณจึงสามารถถอดชุดแบตเตอรี่ออกได้หลังการใช้งานโดยที่อุปกรณ์ของคุณยังคงมีแบตเตอรี่เต็ม

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