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ยกเลิกการผลิต
DLP6316C/97
เครื่องชาร์จแบบติดผนัง 45W
เครื่องชาร์จเอาต์พุตคู่ความเร็วสูงพิเศษ
การจ่ายพลังงาน
QC 3.0
สีขาว
พอร์ต USB 2 ช่องที่สามารถชาร์จอุปกรณ์สองชิ้นได้พร้อมกัน
แม้ว่าคุณไม่ได้อยู่ใกล้ผนังหรืออุปกรณ์ชาร์จในรถยนต์ คุณก็สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ได้โดยใช้ชุดแบตเตอรี่ที่สะดวกในการใช้งาน ชุดแบตเตอรี่อัจฉริยะนี้จะเริ่มทำงานด้วยการจ่ายพลังไฟไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ดังนั้นคุณจึงสามารถถอดชุดแบตเตอรี่ออกได้หลังการใช้งานโดยที่อุปกรณ์ของคุณยังคงมีแบตเตอรี่เต็ม
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