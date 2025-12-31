รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
DLP6606NW/97
บางเฉียบและสวยงาม
มีพลังไฟใช้ได้ทุกที่และทุกเมื่อที่ต้องการ ชุดแบตเตอรี่ให้พลังไฟมากกว่าสำหรับการชาร์จเต็มหลายครั้ง พอร์ต USB เพิ่มเติมช่วยให้คุณสามารถชาร์จ 2 อุปกรณ์ในเวลาเดียวกัน
อเนกประสงค์
ชุดอเนกประสงค์นี้มีการเชื่อมต่อแบบ USB สำหรับใช้กับอุปกรณ์ USB ผ่านสาย USB ของอุปกรณ์ที่คุณมี หรือสามารถซื้อแยกต่างหากได้
แม้ว่าคุณไม่ได้อยู่ใกล้ผนังหรืออุปกรณ์ชาร์จในรถยนต์ คุณก็สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ได้โดยใช้ชุดแบตเตอรี่ที่สะดวกในการใช้งาน ชุดแบตเตอรี่อัจฉริยะนี้จะเริ่มทำงานด้วยการจ่ายพลังไฟไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ดังนั้นคุณจึงสามารถถอดชุดแบตเตอรี่ออกได้หลังการใช้งานโดยที่อุปกรณ์ของคุณยังคงมีแบตเตอรี่เต็ม
การออกแบบกะทัดรัดมีสไตล์ช่วยให้คุณพกพาข้อมูลไปกับคุณได้ทุกที่ ทำให้มีไฟล์มัลติมีเดียและเอกสารของคุณติดตัวเสมอเมื่อคุณต้องการ