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        แบตเตอรี่สำรอง USB

        DLP6645CB/97

        แบตเตอรี่สำรอง ความจุ 10000mAh

        แบตเตอรี่ Li-Polymer ความจุสูง 10,000 mAh อินพุต Micro และ Type-C, เอาต์พุต USB-A และ USB-C สองเท่า พร้อมการชาร์จแบบไร้สาย 5W /7.5W /10W

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        ด้วยการชาร์จแบบไร้สาย

        แบตเตอรี่สำรอง ความจุ 10000mAh

        • 10,000 mAh

        • พอร์ตชาร์จ USB 3 พอร์ต

        • เครื่องชาร์จแบบไร้สาย Qi

        • ดำ

        มีสาย Micro-USB เพื่อเชื่อมต่อและชาร์จไฟ

        สาย micro-USB to USB 2.0 ที่ให้มานั้นใช้สำหรับโทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิตอล หรืออุปกรณ์แบบพกพาอื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่อแบบ micro-USB สามารถพกพาไปได้ทุกที่ เก็บไว้ที่โต๊ะ หรือใช้แทนสายที่คุณทำหาย คุณจึงเชื่อมต่อและชาร์จแบตเตอรี่ได้ทุกครั้งที่คุณต้องการ

        พอร์ต USB-C ที่มีการรองรับการจ่ายพลังงาน

        USB-C เป็นช่องเสียบสำหรับการชาร์จล่าสุดซึ่งตอนนี้นำมาใช้ในอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องภายนอกอาคาร และแท็บเล็ต โดย PD (การจ่ายพลังงาน) เป็นมาตรฐาน USB สำหรับการจ่ายพลังงานซึ่งกำหนดมาตรฐานสำหรับการจ่ายพลังงานที่ 15 วัตต์, 27 วัตต์, 45 วัตต์ และสูงสุดถึง 100 วัตต์

        ใช้งานได้ทุกที่ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งจ่ายไฟ

        แม้ว่าคุณไม่ได้อยู่ใกล้ผนังหรืออุปกรณ์ชาร์จในรถยนต์ คุณก็สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ได้โดยใช้ชุดแบตเตอรี่ที่สะดวกในการใช้งาน ชุดแบตเตอรี่อัจฉริยะนี้จะเริ่มทำงานด้วยการจ่ายพลังไฟไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ดังนั้นคุณจึงสามารถถอดชุดแบตเตอรี่ออกได้หลังการใช้งานโดยที่อุปกรณ์ของคุณยังคงมีแบตเตอรี่เต็ม

        ข้อมูลทางเทคนิค

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