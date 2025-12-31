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DLP6645CW/97
แบตเตอรี่สำรอง ความจุ 10000mAh
แบตเตอรี่ Li-Polymer ความจุสูง 10,000 mAh อินพุต Micro และ Type-C, เอาต์พุต USB-A และ USB-C สองเท่า พร้อมการชาร์จแบบไร้สาย 5W /7.5W /10W
10,000 mAh
พอร์ตชาร์จ USB 3 พอร์ต
เครื่องชาร์จแบบไร้สาย Qi
สีขาว
สาย micro-USB to USB 2.0 ที่ให้มานั้นใช้สำหรับโทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิตอล หรืออุปกรณ์แบบพกพาอื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่อแบบ micro-USB สามารถพกพาไปได้ทุกที่ เก็บไว้ที่โต๊ะ หรือใช้แทนสายที่คุณทำหาย คุณจึงเชื่อมต่อและชาร์จแบตเตอรี่ได้ทุกครั้งที่คุณต้องการ
การชาร์จแบบไร้สาย เทคโนโลยี Qi ได้นำไปใช้อย่างกว้างขวางกับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์พกพาอื่นๆ เครื่องชาร์จไร้สาย Philips ใช้งานได้กับโทรศัพท์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถใช้งานเทคโนโลยีไร้สาย Qi เพียงวางอุปกรณ์บนแผ่นนี้ และคุณจะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การชาร์จที่แสนง่ายดาย
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