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แบตเตอรี่สำรอง USB

DLP6645CW/97

แบตเตอรี่สำรอง ความจุ 10000mAh

แบตเตอรี่ Li-Polymer ความจุสูง 10,000 mAh อินพุต Micro และ Type-C, เอาต์พุต USB-A และ USB-C สองเท่า พร้อมการชาร์จแบบไร้สาย 5W /7.5W /10W

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ด้วยการชาร์จแบบไร้สาย

แบตเตอรี่สำรอง ความจุ 10000mAh

  • 10,000 mAh

  • พอร์ตชาร์จ USB 3 พอร์ต

  • เครื่องชาร์จแบบไร้สาย Qi

  • สีขาว

มีสาย Micro-USB เพื่อเชื่อมต่อและชาร์จไฟ

สาย micro-USB to USB 2.0 ที่ให้มานั้นใช้สำหรับโทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิตอล หรืออุปกรณ์แบบพกพาอื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่อแบบ micro-USB สามารถพกพาไปได้ทุกที่ เก็บไว้ที่โต๊ะ หรือใช้แทนสายที่คุณทำหาย คุณจึงเชื่อมต่อและชาร์จแบตเตอรี่ได้ทุกครั้งที่คุณต้องการ

5V/2.4A ชาร์จไฟได้รวดเร็ว

เทคโนโลยีไร้สาย Qi

การชาร์จแบบไร้สาย เทคโนโลยี Qi ได้นำไปใช้อย่างกว้างขวางกับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์พกพาอื่นๆ เครื่องชาร์จไร้สาย Philips ใช้งานได้กับโทรศัพท์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถใช้งานเทคโนโลยีไร้สาย Qi เพียงวางอุปกรณ์บนแผ่นนี้ และคุณจะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การชาร์จที่แสนง่ายดาย

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