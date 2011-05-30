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ยกเลิกการผลิต
ความเที่ยงตรงอย่างแท้จริงที่สัมผัสได้
ลำโพงเชื่อมต่อของ Philips คือประตูที่สู่ทุกสิ่งที่คุณต้องการจากเสียงเพลง ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุระดับพรีเมียมและไม้ ซึ่งให้เสียงเพลงจาก iPod/iPhone/iPad อย่างชัดเจน ไม่ผิดเพี้ยน ให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์เสียงสมบูรณ์อย่างแท้จริงเหมือนต้นฉบับ
สำหรับ iPod/iPhone/iPad
การออกแบบชุดอุปกรณ์ Passive crossover ช่วยให้คุณได้ยินเสียงจากทุกตัวโน๊ตได้อย่างชัดเจน เพลงของคุณจึงเล่นเต็มเสียงได้อย่างน่าทึ่ง รวมทั้งเป็นธรรมชาติและสมบูรณ์แบบ แต่ละส่วนของย่านความถี่เสียงสมบูรณ์ที่สามารถรับฟังได้ถูกแยกออกและส่งไปยังไดรเวอร์ที่เหมาะสมผ่านระบบวิศวกรรมที่ซับซ้อน สัญญาณที่อยู่เหนือการตอบสนองต่อความถี่ของไดรเวอร์จะไม่ถูกส่งไป ดังนั้น คุณภาพของเสียงจึงได้รับการปรับปรุงอย่างเต็มที่และระดับความผิดเพี้ยนของเสียงลดน้อยลงเป็นอย่างมาก เมื่อบวกเข้ากับส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ระดับชั้นนำแล้ว ชุด Passive crossover จะให้เสียงที่สม่ำเสมอ หนักแน่น และสมจริงอย่างต้นฉบับ
เทคโนโลยีการประมวลผลเสียงดิจิตอลขั้นสูง ให้คุณภาพเสียงยอดเยี่ยมเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีการประมวลผลเสียงอะนาล็อกทั่วไปที่มีอยู่ในเครื่องเล่นแบบเชื่อมต่อซึ่งให้เอาต์พุตเสียงอะนาล็อกจาก iPod/iPhone โดยการรวบรวมคุณภาพเสียงดิจิตอลเอาต์พุตจาก iPod/iPhone และใช้การประมวลผลดิจิตอลในแต่ละขั้นตอนของวงจร ส่งผลให้อัตราเสียงต่อสัญญาณรบกวนสูงขึ้น ผลที่ได้คือเสียงที่คมชัดสมดุลสมบูรณ์แบบ
เค้าโครงและความโค้งมนของฝาปิดด้านหลังไม่เพียงดูดีเท่านั้น แต่ยังให้เสียงอะคูสติกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย การออกแบบความโค้งมนที่พิถีพิถันจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของตู้ลำโพง ลดเสียงก้องภายในและให้เสียงที่ชัดเจนแม่นยำยิ่งขึ้นพร้อมสร้างสำเนาเสียงที่เป็นธรรมชาติ ให้คุณเพลิดเพลินกับลำโพงรูปทรงน่ารักทั้งคู่และเสียงที่ดึงดูดใจ
4.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
WillyLum
30/05/2011
Singapore
The outlooks is sleek and functions are simple to use
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS9000 docking speaker
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS9000 docking speaker