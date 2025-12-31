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เครื่องเล่น DVD Mini Hi-Fi

FWD154/98

เพลิดเพลินกับ DVD และ MP3-CD ที่มีเสียงคุณภาพเยี่ยม

ดื่มด่ำกับความสุขสนุกสนานของภาพยนตร์และดนตรีจากเครื่อง Philips DVD ระบบ Mini Hi-Fi โดยระบบ Dolby Digital ช่วยให้รับชมภาพยนตร์พร้อมรับฟังเสียงสมจริง มีความสุขกับระบบเสียงที่ทรงพลังของ Dynamic Bass Boost และกำลังขับขนาด 800W PMPO

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พร้อม USB direct

เพลิดเพลินกับ DVD และ MP3-CD ที่มีเสียงคุณภาพเยี่ยม

  • 40W

Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

จากการที่ Dolby Digital ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม

Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน

Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน

Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้

เครื่องเล่นคาสเซ็ตต์แบบหยุดอัตโนมัติ

เครื่องเล่นคาสเซ็ตต์แบบหยุดอัตโนมัติ

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