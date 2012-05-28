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GC1903/21

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การเทน้ำออกจากแท้งค์น้ำง่ายและรวดเร็วเป็นพิเศษ

การเทน้ำออกจากแท้งค์น้ำง่ายและรวดเร็วเป็นพิเศษ

การเทน้ำออกจากแท้งค์น้ำทำได้ง่ายและรวดเร็วเป็นพิเศษ ด้วยปากแท้งค์ขนาดใหญ่และช่องเปิดด้านข้าง

การเติมน้ำออกจากแท้งค์น้ำง่ายและรวดเร็วเป็นพิเศษ

การเติมน้ำออกจากแท้งค์น้ำง่ายและรวดเร็วเป็นพิเศษ

การเติมน้ำออกจากแท้งค์น้ำทำได้ง่ายและรวดเร็วเป็นพิเศษ ด้วยปากแท้งค์ขนาดใหญ่และช่องเปิดด้านข้างของเตารีด Philips

พลังไอน้ำสม่ำเสมอสูงถึง 17 กรัม/นาที

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1

28/05/2012

Singapore

Singapore

AWSOME PERFORMANCE BY THIS IRON BOX. DONT WASTE YOUR MONEY IN OTHER PRODUCTS . JUST FINE AND EASY TO USE.; THANK YOU VERY MUCH TO PHILIPS

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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed GC1905/21 Steam iron

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11/07/2011

Singapore

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Simple and easy to use. Effective and fast.

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28/04/2012

Singapore

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Good product. Smooth iron. No water dripping. :)

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