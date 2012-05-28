รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
การเทน้ำออกจากแท้งค์น้ำทำได้ง่ายและรวดเร็วเป็นพิเศษ ด้วยปากแท้งค์ขนาดใหญ่และช่องเปิดด้านข้าง
การเติมน้ำออกจากแท้งค์น้ำทำได้ง่ายและรวดเร็วเป็นพิเศษ ด้วยปากแท้งค์ขนาดใหญ่และช่องเปิดด้านข้างของเตารีด Philips
พลังไอน้ำสม่ำเสมอสูงถึง 17 กรัม/นาที
รางวัล
3.5
จาก 5
10
ตรวจดู
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
RAJESHJANARTHANAM
28/05/2012
Singapore
AWSOME PERFORMANCE BY THIS IRON BOX. DONT WASTE YOUR MONEY IN OTHER PRODUCTS . JUST FINE AND EASY TO USE.; THANK YOU VERY MUCH TO PHILIPS
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed GC1905/21 Steam iron
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed GC1905/21 Steam iron
Hock_HuaTan
11/07/2011
Singapore
Simple and easy to use. Effective and fast.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed GC1905/21 Steam iron
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed GC1905/21 Steam iron
HajaSalam
28/04/2012
Singapore
Good product. Smooth iron. No water dripping. :)
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed GC1905/21 Steam iron
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed GC1905/21 Steam iron