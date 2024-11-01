คำค้นหา

  • รวดเร็ว ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุด รวดเร็ว ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุด รวดเร็ว ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุด

    EasySpeed Plus เตารีดไอน้ำ

    GC2145/20R1

    รวดเร็ว ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุด

    EasySpeed Plus ทำให้รีดผ้าได้เร็วขึ้นด้วยไอน้ำอันทรงพลังเพื่อจัดการรอยยับที่รีดยาก แผ่นความร้อนผลิตจากเซรามิกคงทนช่วยให้รีดลื่นได้ง่าย และระบบป้องกันน้ำหยดของเราจะป้องกันการรั่วซึม เป็นสามวิธีที่ทำให้งานรีดผ้าของคุณรวดเร็วขึ้น

    Unfortunately this product is no longer available

    EasySpeed Plus เตารีดไอน้ำ

    ‘ปรับปรุงใหม่’ คืออะไร?

    บริษัทต่างๆ มีคำจำกัดความของการปรับปรุงใหม่เป็นของตัวเอง ที่ Philips เราปรับปรุงสินค้าส่วนใหญ่ที่ลูกค้าส่งคืนมาภายใน 30 วันหลังจากซื้อหรือจากโปรแกรมสมัครสมาชิกของเรา ผลก็คือสินค้าส่วนใหญ่ยังไม่ถูกใช้งานหรือใช้งานไปไม่มาก

    คุณสามารถคาดหวังอะไรได้บ้าง?

    ฟังก์ชันการใช้งานสินค้าและการรับประกัน

    foundation-catalog.p18v2.refurbished-popup-warranty-desc

    สภาพสินค้า

    The product is completely clean! Each device is put through rigorous quality and performance testing. All products are sanitized, and hygiene-related components or accessories are replaced when needed (for example, the shaver blades or kitchen appliances). Minor signs of use might be visible.

    อุปกรณ์เสริม

    foundation-catalog.p18v2.refurbished-popup-accessories-desc

    foundation-catalog.p18v2.refurbished-popup-packaging-title

    สินค้าจะถูกจัดส่งด้วยกล่องเดิมหรือกล่องรีไซเคิลธรรมดาที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู เตารีดไอน้ำ ทั้งหมด

    รวดเร็ว ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุด

    รีดผ้าได้รวดเร็วขึ้นใน 3 วิธี

    • 2100 W
    • ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 110 ก.
    • พลังไอน้ำต่อเนื่อง 30 ก./นาที
    • แผ่นความร้อนเซรามิก
    พลังไอน้ำสูงสุด 30 ก./นาที เพื่อประสิทธิภาพที่คงที่ดีเยี่ยม

    พลังไอน้ำสูงสุด 30 ก./นาที เพื่อประสิทธิภาพที่คงที่ดีเยี่ยม

    พลังไอน้ำที่แรงและคงที่ช่วยขจัดรอยยับได้เร็วขึ้น

    แผ่นความร้อนเซรามิคทนทานเพื่อให้รีดได้ลื่น

    แผ่นความร้อนเซรามิคทนทานเพื่อให้รีดได้ลื่น

    แผ่นความร้อนเซรามิคอันทนทานของเรารีดลื่นไปบนเนื้อผ้าทุกชนิดที่สามารถรีดได้ ไม่ติดเนื้อผ้า ทนรอยขีดข่วน และง่ายต่อการรักษาความสะอาด

    2100 วัตต์เพื่อให้ทำความร้อนได้อย่างรวดเร็ว

    2100 วัตต์เพื่อให้ทำความร้อนได้อย่างรวดเร็ว

    ให้อุ่นเครื่องเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง

    ระบบป้องกันน้ำหยด ช่วยป้องกันน้ำหยดลงบนเนื้อผ้าขณะรีด

    ระบบป้องกันน้ำหยด ช่วยป้องกันน้ำหยดลงบนเนื้อผ้าขณะรีด

    ระบบป้องกันน้ำหยดช่วยป้องกันการรั่วไหลเพื่อหลีกเลี่ยงคราบที่เกิดจากหยดน้ำ คุณจึงรีดผ้าได้อย่างมั่นใจในทุกอุณหภูมิ

    ระบบขจัดตะกรันเพื่อการทำงานของไอน้ำที่ใช้งานได้ยาวนาน

    ระบบขจัดตะกรันเพื่อการทำงานของไอน้ำที่ใช้งานได้ยาวนาน

    เตารีดนี้ทำงานได้ด้วยน้ำประปาทั่วไป โดยมีฟังก์ชันทำความสะอาด Calc-Clean ในตัวเพื่อขจัดแคลเซียมที่ก่อตัวขึ้น หรือคราบหินปูน เพื่อคงประสิทธิภาพสูงสุดเอาไว้

    แท้งค์น้ำขนาดใหญ่ถึง 270 มล. เพื่อการรีดผ้าได้มากขึ้นต่อการเติมน้ำหนึ่งครั้ง

    แท้งค์น้ำขนาดใหญ่ถึง 270 มล. เพื่อการรีดผ้าได้มากขึ้นต่อการเติมน้ำหนึ่งครั้ง

    แท้งค์น้ำขนาดใหญ่พิเศษจุ 270 มล. คุณจึงรีดผ้าได้มากขึ้นต่อการเติมน้ำหนึ่งครั้ง

    แผ่นความร้อนปลายแหลมบางเป็น 3 เท่า เพื่อการควบคุมและมองเห็นได้ดีที่สุด

    แผ่นความร้อนปลายแหลมบางเป็น 3 เท่า เพื่อการควบคุมและมองเห็นได้ดีที่สุด

    ปลายแหลมของเตารีดเพิ่มความสะดวกในการรีด 3 รูปแบบ คือ ปลายแหลม ร่องกระดุม และรูปทรงที่เพรียวบาง แผ่นความร้อนปลายแหลมบางเป็น 3 เท่า แผ่นความร้อนปลายแหลมบางเป็น 3 เท่าของเราช่วยให้คุณรับมือได้แม้แต่จุดที่รีดยากที่สุด เช่น บริเวณรอบๆ กระดุม หรือระหว่างรอยจีบ

    พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 110 ก. ช่วยขจัดรอยยับที่รีดยาก

    พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 110 ก. ช่วยขจัดรอยยับที่รีดยาก

    แทรกซึมลึกลงไปยังเนื้อผ้า เพื่อขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีดได้ง่าย

    พลังไอน้ำในแนวตั้งสำหรับผ้าที่แขวน

    พลังไอน้ำในแนวตั้งสำหรับผ้าที่แขวน

    ฟังก์ชันพลังไอน้ำในแนวตั้งช่วยคืนความสดชื่นให้เสื้อของคุณได้จากที่แขวน และยังขจัดรอยยับจากผ้าม่านที่แขวนอยู่ได้ โดยไม่ต้องใช้โต๊ะรองรีด

    สินค้าที่ได้รับการปรับสภาพและรับรองแล้ว

    สินค้าที่ได้รับการปรับสภาพและรับรองแล้ว

    เป็นสินค้าที่ส่งคืนโดยผ่านการตรวจสอบ ทดสอบแล้วว่าใช้งานได้เหมือนใหม่ และทำความสะอาดอย่างทั่วถึง สินค้าอาจจัดส่งในกล่องสีน้ำตาลและมีอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้ครบถ้วน สินค้ามาพร้อมการรับประกัน 2 ปี ราคาที่น่าดึงดูด และสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 30 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ดีไซน์

      สี
      สีน้ำเงิน

    • ใช้งานง่าย

      ความจุแท็งก์น้ำ
      270  ml
      ชื่อแผ่นความร้อน
      เซรามิก
      ความยาวสายไฟ
      1.9  m

    • ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว

      กำลังไฟ
      2100  W
      พลังไอน้ำพิเศษ
      110  g
      พลังไอน้ำต่อเนื่อง
      30  g/min

    • ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

      คู่มือการใช้งาน
      100% ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    • การจัดการคราบตะกรัน

      การขจัดคราบตะกรันและการทำความสะอาด
      Calc clean Slider ในตัว

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
    Clippin

    ค้นหาอะไหล่หรืออุปกรณ์เสริม

    ไปที่ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    รางวัล

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด