GC2145/20R1
รวดเร็ว ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุด
EasySpeed Plus ทำให้รีดผ้าได้เร็วขึ้นด้วยไอน้ำอันทรงพลังเพื่อจัดการรอยยับที่รีดยาก แผ่นความร้อนผลิตจากเซรามิกคงทนช่วยให้รีดลื่นได้ง่าย และระบบป้องกันน้ำหยดของเราจะป้องกันการรั่วซึม เป็นสามวิธีที่ทำให้งานรีดผ้าของคุณรวดเร็วขึ้น
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
บริษัทต่างๆ มีคำจำกัดความของการปรับปรุงใหม่เป็นของตัวเอง ที่ Philips เราปรับปรุงสินค้าส่วนใหญ่ที่ลูกค้าส่งคืนมาภายใน 30 วันหลังจากซื้อหรือจากโปรแกรมสมัครสมาชิกของเรา ผลก็คือสินค้าส่วนใหญ่ยังไม่ถูกใช้งานหรือใช้งานไปไม่มาก
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The product is completely clean! Each device is put through rigorous quality and performance testing. All products are sanitized, and hygiene-related components or accessories are replaced when needed (for example, the shaver blades or kitchen appliances). Minor signs of use might be visible.
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สินค้าจะถูกจัดส่งด้วยกล่องเดิมหรือกล่องรีไซเคิลธรรมดาที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล
พลังไอน้ำที่แรงและคงที่ช่วยขจัดรอยยับได้เร็วขึ้น
แผ่นความร้อนเซรามิคอันทนทานของเรารีดลื่นไปบนเนื้อผ้าทุกชนิดที่สามารถรีดได้ ไม่ติดเนื้อผ้า ทนรอยขีดข่วน และง่ายต่อการรักษาความสะอาด
ให้อุ่นเครื่องเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง
ระบบป้องกันน้ำหยดช่วยป้องกันการรั่วไหลเพื่อหลีกเลี่ยงคราบที่เกิดจากหยดน้ำ คุณจึงรีดผ้าได้อย่างมั่นใจในทุกอุณหภูมิ
เตารีดนี้ทำงานได้ด้วยน้ำประปาทั่วไป โดยมีฟังก์ชันทำความสะอาด Calc-Clean ในตัวเพื่อขจัดแคลเซียมที่ก่อตัวขึ้น หรือคราบหินปูน เพื่อคงประสิทธิภาพสูงสุดเอาไว้
แท้งค์น้ำขนาดใหญ่พิเศษจุ 270 มล. คุณจึงรีดผ้าได้มากขึ้นต่อการเติมน้ำหนึ่งครั้ง
ปลายแหลมของเตารีดเพิ่มความสะดวกในการรีด 3 รูปแบบ คือ ปลายแหลม ร่องกระดุม และรูปทรงที่เพรียวบาง แผ่นความร้อนปลายแหลมบางเป็น 3 เท่า แผ่นความร้อนปลายแหลมบางเป็น 3 เท่าของเราช่วยให้คุณรับมือได้แม้แต่จุดที่รีดยากที่สุด เช่น บริเวณรอบๆ กระดุม หรือระหว่างรอยจีบ
แทรกซึมลึกลงไปยังเนื้อผ้า เพื่อขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีดได้ง่าย
ฟังก์ชันพลังไอน้ำในแนวตั้งช่วยคืนความสดชื่นให้เสื้อของคุณได้จากที่แขวน และยังขจัดรอยยับจากผ้าม่านที่แขวนอยู่ได้ โดยไม่ต้องใช้โต๊ะรองรีด
เป็นสินค้าที่ส่งคืนโดยผ่านการตรวจสอบ ทดสอบแล้วว่าใช้งานได้เหมือนใหม่ และทำความสะอาดอย่างทั่วถึง สินค้าอาจจัดส่งในกล่องสีน้ำตาลและมีอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้ครบถ้วน สินค้ามาพร้อมการรับประกัน 2 ปี ราคาที่น่าดึงดูด และสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 30 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ดีไซน์
ใช้งานง่าย
ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว
ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการคราบตะกรัน
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