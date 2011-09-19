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เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีทุกๆ วัน คุณต้องการเตารีดที่ไม่ทำให้คุณผิดหวัง ด้วยแผ่นความร้อน SteamGlide ใหม่ กำลังไฟ 2100 W ปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่องและปุ่มขจัดตะกรัน เตารีดเพื่อการรีดผ้าที่คุ้มค่าเงินของคุณอย่างยาวนาน!
กำลังไฟ 2100 วัตต์
ไอน้ำ 32 กรัม/นาที
ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 95 กรัม
พลังไอน้ำสม่ำเสมอ 32 กรัม/นาที ช่วยขจัดรอยยับดีเยี่ยม
กำลังไฟ 2100 วัตต์ ปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่อง
ระบบป้องกันน้ำหยดของเตารีดไอน้ำจาก Philips ช่วยให้คุณสามารถรีดผ้าที่มีเนื้อบางเบาด้วยอุณหภูมิต่ำได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดรอยด่างจากหยดน้ำ
รางวัล
3.9
จาก 5
9
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Geok_WahOng
19/09/2011
Singapore
very good and handy. Easy to use
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 2800 series GC2860/02 Steam iron
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 2800 series GC2860/02 Steam iron
그런사람
04/11/2013
한국
가볍고 잘다려짐
참좋은 상품이라고 생각합니다. 전에도 필립스제품을 썼고, 지금도 쓰고 있고, 앞으로도 또 쓸 수 있는 믿을 수 있고 계속 진화하는 제품이라 좋습니다
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 2800 series GC2860/02 스팀 다리미
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 2800 series GC2860/02 스팀 다리미
Siew_FongChong
11/10/2011
Singapore
Alvin Xu of Philips Showroom has been a great help, guiding me along how to register this; otherwise I would have great difficulties to do so Thanks, Alvin!
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 2800 series GC2860/02 Steam iron
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 2800 series GC2860/02 Steam iron