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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02

ยกเลิกการผลิต

2800 seriesเตารีดไอน้ำ

GC2860/02

3.9

| (9) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1 รางวัล

สร้างเพื่อการใช้งาน ทุกเมื่อที่ต้องการ

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีทุกๆ วัน คุณต้องการเตารีดที่ไม่ทำให้คุณผิดหวัง ด้วยแผ่นความร้อน SteamGlide ใหม่ กำลังไฟ 2100 W ปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่องและปุ่มขจัดตะกรัน เตารีดเพื่อการรีดผ้าที่คุ้มค่าเงินของคุณอย่างยาวนาน!

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

พร้อมแผ่นความร้อน SteamGlide ใหม่

สร้างเพื่อการใช้งาน ทุกเมื่อที่ต้องการ

  • กำลังไฟ 2100 วัตต์

  • ไอน้ำ 32 กรัม/นาที

  • ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 95 กรัม

พลังไอน้ำสม่ำเสมอ 32 กรัม/นาที ช่วยขจัดรอยยับดีเยี่ยม

พลังไอน้ำสม่ำเสมอ 32 กรัม/นาที ช่วยขจัดรอยยับดีเยี่ยม

พลังไอน้ำสม่ำเสมอ 32 กรัม/นาที ช่วยขจัดรอยยับดีเยี่ยม

ปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่อง

ปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่อง

กำลังไฟ 2100 วัตต์ ปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่อง

ระบบป้องกันน้ำหยด ช่วยป้องกันน้ำหยดลงบนเนื้อผ้าขณะรีด

ระบบป้องกันน้ำหยด ช่วยป้องกันน้ำหยดลงบนเนื้อผ้าขณะรีด

ระบบป้องกันน้ำหยดของเตารีดไอน้ำจาก Philips ช่วยให้คุณสามารถรีดผ้าที่มีเนื้อบางเบาด้วยอุณหภูมิต่ำได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดรอยด่างจากหยดน้ำ

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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3.9

จาก 5

9

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

2
1

19/09/2011

Singapore

Singapore

very good and handy. Easy to use

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 2800 series GC2860/02 Steam iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 2800 series GC2860/02 Steam iron

04/11/2013

한국

한국

가볍고 잘다려짐

참좋은 상품이라고 생각합니다. 전에도 필립스제품을 썼고, 지금도 쓰고 있고, 앞으로도 또 쓸 수 있는 믿을 수 있고 계속 진화하는 제품이라 좋습니다

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 2800 series GC2860/02 스팀 다리미

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 2800 series GC2860/02 스팀 다리미

11/10/2011

Singapore

Singapore

Alvin Xu of Philips Showroom has been a great help, guiding me along how to register this; otherwise I would have great difficulties to do so Thanks, Alvin!

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 2800 series GC2860/02 Steam iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 2800 series GC2860/02 Steam iron

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