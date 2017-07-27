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ยกเลิกการผลิต
พลังไอน้ำสม่ำเสมอสูงถึง 35 กรัม/นาที ให้พลังไอน้ำในปริมาณที่เหมาะสมที่สุดเพื่อขจัดรอยยับทุกประเภท
ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 110 กรัม ของเตารีดช่วยให้คุณขจัดรอยยับย่นที่รีดยากได้อย่างง่ายดาย
SteamGlide เป็นแผ่นความร้อนที่ดีที่สุดของ Philips สำหรับเตารีดไอน้ำของคุณ ทนทานต่อการขีดข่วนได้เป็นเยี่ยม รีดผ้าได้เรียบลื่น ทั้งยังทำความสะอาดง่าย
รางวัล
5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
verachai
27/07/2017
ประเทศไทย
ใช้งานได้ดี
ผ่านไป 1 ปี ยังใช้ได้ดี คุณภาพดี คุ้มค่า คุ้มราคา
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerLife GC2930/30 เตารีดไอน้ำ
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerLife GC2930/30 เตารีดไอน้ำ