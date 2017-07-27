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  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron

ยกเลิกการผลิต

GC2930/02

GC2930/02

5

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1 รางวัล

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พลังไอน้ำสม่ำเสมอสูงถึง 35 กรัม/นาที

พลังไอน้ำสม่ำเสมอสูงถึง 35 กรัม/นาที

พลังไอน้ำสม่ำเสมอสูงถึง 35 กรัม/นาที ให้พลังไอน้ำในปริมาณที่เหมาะสมที่สุดเพื่อขจัดรอยยับทุกประเภท

เพิ่มพลังไอน้ำได้ถึง 110 กรัม เพื่อขจัดรอยยับได้ง่ายยิ่งขึ้น

เพิ่มพลังไอน้ำได้ถึง 110 กรัม เพื่อขจัดรอยยับได้ง่ายยิ่งขึ้น

ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 110 กรัม ของเตารีดช่วยให้คุณขจัดรอยยับย่นที่รีดยากได้อย่างง่ายดาย

SteamGlide เป็นแผ่นความร้อนระดับพรีเมี่ยมของ Philips

SteamGlide เป็นแผ่นความร้อนระดับพรีเมี่ยมของ Philips

SteamGlide เป็นแผ่นความร้อนที่ดีที่สุดของ Philips สำหรับเตารีดไอน้ำของคุณ ทนทานต่อการขีดข่วนได้เป็นเยี่ยม รีดผ้าได้เรียบลื่น ทั้งยังทำความสะอาดง่าย

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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5.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

27/07/2017

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ใช้งานได้ดี

ผ่านไป 1 ปี ยังใช้ได้ดี คุณภาพดี คุ้มค่า คุ้มราคา

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerLife GC2930/30 เตารีดไอน้ำ

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerLife GC2930/30 เตารีดไอน้ำ

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