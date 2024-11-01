GC2995/30R1
สร้างเพื่อการใช้งาน ทุกเมื่อที่ต้องการ
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีทุกๆ วัน คุณต้องการเตารีดที่ไม่ทำให้คุณผิดหวัง ด้วยแผ่นความร้อนกันรอยขีดข่วน SteamGlide ที่ปล่อยพลังไอน้ำได้สูงและคงที่ อีกทั้งยังมีระบบ Calc-Clean ในตัว ทำให้นี่เป็นเตารีดคุณภาพสูงที่มอบประสิทธิภาพให้กับคุณได้อย่างยาวนานดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
บริษัทต่างๆ มีคำจำกัดความของการปรับปรุงใหม่เป็นของตัวเอง ที่ Philips เราปรับปรุงสินค้าส่วนใหญ่ที่ลูกค้าส่งคืนมาภายใน 30 วันหลังจากซื้อหรือจากโปรแกรมสมัครสมาชิกของเรา ผลก็คือสินค้าส่วนใหญ่ยังไม่ถูกใช้งานหรือใช้งานไปไม่มาก
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The product is completely clean! Each device is put through rigorous quality and performance testing. All products are sanitized, and hygiene-related components or accessories are replaced when needed (for example, the shaver blades or kitchen appliances). Minor signs of use might be visible.
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สินค้าจะถูกจัดส่งด้วยกล่องเดิมหรือกล่องรีไซเคิลธรรมดาที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล
ด้ามจับผิวละเอียดช่วยให้คุณถือได้ถูกหลักการยศาสตร์และสะดวกมือ คุณจึงสามารถือเตารีดได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะลื่นหลุดมือ
เตารีดนี้สามารถใช้ได้กับน้ำประปาทั่วไป พร้อมฟังก์ชัน Calc-clean ในตัว ช่วยขจัดคราบหินปูนหรือแคลเซียมสะสม เพื่อคงประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุดอยู่เสมอ
ฟังก์ชันไอน้ำในแนวตั้งช่วยให้คุณรีดจากไม้แขวนได้ทันที และขจัดรอยยับจากผ้าม่านที่แขวนอยู่ โดยไม่ต้องใช้โต๊ะรีดผ้า
พลังไอน้ำที่แรงและคงที่ช่วยขจัดรอยยับได้เร็วขึ้น
ระบบป้องกันน้ำหยดช่วยให้คุณรีดผ้าที่บอบบางในอุณหภูมิต่ำได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะมีน้ำหยดให้เกิดคราบ
สายไฟเตารีดไอน้ำทั้งหมดของเราได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยและทนทานสูงสุด
แผ่นความร้อน SteamGlide สุดพิเศษของเราช่วยให้รีดผ้าทุกชนิดได้อย่างเรียบลื่น รวมถึงไม่ติดเนื้อผ้า ป้องกันรอยขีดข่วน และทำความสะอาดง่าย
แทรกซึมลึกลงไปยังเนื้อผ้า เพื่อขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีดได้ง่าย
ให้อุ่นเครื่องเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง
เป็นสินค้าที่ส่งคืนโดยผ่านการตรวจสอบ ทดสอบแล้วว่าใช้งานได้เหมือนใหม่ และทำความสะอาดอย่างทั่วถึง สินค้าอาจจัดส่งในกล่องสีน้ำตาลและมีอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้ครบถ้วน สินค้ามาพร้อมการรับประกัน 2 ปี ราคาที่น่าดึงดูด และสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 30 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ใช้งานง่าย
การรับประกัน
ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว
ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการคราบตะกรัน
ขนาดและน้ำหนัก
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