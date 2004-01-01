GC3135/02
ความเร็วและผลลัพธ์
ระบบตัดไฟอัตโนมัติจะปิดเตารีดโดยอัตโนมัติ เมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้หรือเตารีดคว่ำ
เตารีด Philips มีฟังก์ชันพลังไอน้ำรีดในแนวตั้งเหมาะสำหรับรีดผ้าที่แขวนอยู่
กำลังไฟ 2000 วัตต์ ปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่อง
ระบบป้องกันน้ำหยดของเตารีดไอน้ำจาก Philips ช่วยให้คุณสามารถรีดผ้าที่มีเนื้อบางเบาด้วยอุณหภูมิต่ำได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดรอยด่างจากหยดน้ำ
ไม่ต้องเติมน้ำบ่อยด้วยแท้งค์น้ำขนาดใหญ่ 300 มล. คุณจึงสามารถรีดเสื้อผ้าได้มากขึ้นในคราวเดียว
ระบบ Double Active Calc ของเตารีดไอน้ำจาก Philips จะช่วยป้องกันการสะสมของตะกรันด้วยเม็ดป้องกันการเกิดตะกรันและฟังก์ชันขจัดตะกรันที่ใช้งานง่าย
ให้พลังไอน้ำสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อขจัดรอยยับได้ง่าย
ด้ามจับนุ่มมือของเตารีด Philips ทำให้การรีดผ้าเป็นเรื่องสบายแม้ต้องรีดผ้าเป็นเวลานาน
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
น้ำหนักและขนาด
ใช้งานง่าย
รีดผ้าได้ลื่น
สะดวกสบาย
ขจัดรอยยับ
