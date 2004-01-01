คำค้นหา

    เตารีดไอน้ำ

    GC3135/02

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    ความเร็วและผลลัพธ์

    เตารีดไอน้ำ

    ความเร็วและผลลัพธ์

    ระบบตัดไฟอัตโนมัติจะปิดเตารีดโดยอัตโนมัติ เมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้หรือเตารีดคว่ำ

    เตารีด Philips มีฟังก์ชันพลังไอน้ำรีดในแนวตั้งเหมาะสำหรับรีดผ้าที่แขวนอยู่

    กำลังไฟ 2000 วัตต์ ปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่อง

    ระบบป้องกันน้ำหยดของเตารีดไอน้ำจาก Philips ช่วยให้คุณสามารถรีดผ้าที่มีเนื้อบางเบาด้วยอุณหภูมิต่ำได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดรอยด่างจากหยดน้ำ

    ไม่ต้องเติมน้ำบ่อยด้วยแท้งค์น้ำขนาดใหญ่ 300 มล. คุณจึงสามารถรีดเสื้อผ้าได้มากขึ้นในคราวเดียว

    ระบบ Double Active Calc ของเตารีดไอน้ำจาก Philips จะช่วยป้องกันการสะสมของตะกรันด้วยเม็ดป้องกันการเกิดตะกรันและฟังก์ชันขจัดตะกรันที่ใช้งานง่าย

    พลังไอน้ำสูงอย่างต่อเนื่องเหมาะสำหรับขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีด

    ให้พลังไอน้ำสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อขจัดรอยยับได้ง่าย

    ด้ามจับนุ่มมือ เพิ่มความสบายในการรีดผ้ายิ่งขึ้น

    ด้ามจับนุ่มมือของเตารีด Philips ทำให้การรีดผ้าเป็นเรื่องสบายแม้ต้องรีดผ้าเป็นเวลานาน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      2000
      ความถี่
      50-60
      แรงดันไฟฟ้า
      220 - 240

    • น้ำหนักและขนาด

      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      1,3
      ขนาดผลิตภัณฑ์
      285 x 120 x 145

    • ใช้งานง่าย

      ติดตั้งและจัดเก็บง่าย
      ที่เก็บสายไฟในตัว
      ร้อนเร็ว
      มี

    • รีดผ้าได้ลื่น

      แผ่นความร้อน
      แผ่นความร้อน Careeza

    • สะดวกสบาย

      ความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้น
      • สายไฟหมุนได้ 360 องศา
      • ด้ามจับนุ่มมือ
      จัดการระบบขจัดตะกรัน
      ระบบขจัดตะกรัน Double Active Calc
      ไม่รั่วซึม
      ระบบป้องกันน้ำหยดของแผ่นความร้อน
      ปลอดภัยเมื่อใช้งาน
      ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้
      ความจุแท็งก์น้ำ
      300  ml

    • ขจัดรอยยับ

      พลังไอน้ำรีดแนวตั้ง
      มี
      พลังไอน้ำต่อเนื่อง
      สูงถึง 35 กรัม/นาที
      สเปรย์
      มี
      ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ
      สูงถึง 85 กรัม/นาที

