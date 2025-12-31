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ยกเลิกการผลิต

EcoCareเตารีดไอน้ำ

GC3730/02

1 รางวัล

พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 25%*

คุณสมบัติล้ำสมัยของเตารีดไอน้ำ Philips นี้ทำให้คุณมั่นใจว่าคุณจะได้พลังไอน้ำ 100% เพื่อขจัดรอยยับได้อย่างทั่วถึง ในขณะเดียวกัน ก็สามารถประหยัดพลังงานได้ 25%* เนื่องจากช่วยลดการสิ้นเปลืองไอน้ำ พลาสติกและอะลูมิเนียมในเตารีดนี้ถูกนำมารีไซเคิล 30%

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

พร้อมคุณสมบัติประหยัดพลังงานอัตโนมัติและวัสดุรีไซเคิล 30%

พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 25%*

พลังไอน้ำพิเศษสูงถึง 130 กรัม เพื่อขจัดรอยยับได้ง่ายยิ่งขึ้น

ใช้พลังไอน้ำพิเศษสำหรับการรีดแนวตั้งและขจัดรอยยับที่รีดยากได้

ระบบ Double Active Calc จะช่วยป้องกันการสะสมของตะกรัน

ระบบ Double Active Calc จะช่วยป้องกันการสะสมของตะกรัน

ระบบ Double Active Calc ของเตารีดไอน้ำจาก Philips จะช่วยป้องกันการสะสมของตะกรันด้วยเม็ดป้องกันการเกิดตะกรันและฟังก์ชันขจัดตะกรันที่ใช้งานง่าย

ด้ามจับนุ่มมือ เพิ่มความสบายในการรีดผ้ายิ่งขึ้น

ด้ามจับนุ่มมือของเตารีด Philips ทำให้การรีดผ้าเป็นเรื่องสบายแม้ต้องรีดผ้าเป็นเวลานาน

ข้อมูลทางเทคนิค

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. ประหยัดพลังงานสูงสุด 25% ตาม IEC 603311 เปรียบเทียบกับ RI3320 ที่การตั้งค่าสูงสุด