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GC3730/02
พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 25%*
คุณสมบัติล้ำสมัยของเตารีดไอน้ำ Philips นี้ทำให้คุณมั่นใจว่าคุณจะได้พลังไอน้ำ 100% เพื่อขจัดรอยยับได้อย่างทั่วถึง ในขณะเดียวกัน ก็สามารถประหยัดพลังงานได้ 25%* เนื่องจากช่วยลดการสิ้นเปลืองไอน้ำ พลาสติกและอะลูมิเนียมในเตารีดนี้ถูกนำมารีไซเคิล 30%
ใช้พลังไอน้ำพิเศษสำหรับการรีดแนวตั้งและขจัดรอยยับที่รีดยากได้
ระบบ Double Active Calc ของเตารีดไอน้ำจาก Philips จะช่วยป้องกันการสะสมของตะกรันด้วยเม็ดป้องกันการเกิดตะกรันและฟังก์ชันขจัดตะกรันที่ใช้งานง่าย
ด้ามจับนุ่มมือของเตารีด Philips ทำให้การรีดผ้าเป็นเรื่องสบายแม้ต้องรีดผ้าเป็นเวลานาน
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ประหยัดพลังงานสูงสุด 25% ตาม IEC 603311 เปรียบเทียบกับ RI3320 ที่การตั้งค่าสูงสุด