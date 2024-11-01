คำค้นหา

  • เร็วกว่า ง่ายกว่า และฉลาดกว่า เร็วกว่า ง่ายกว่า และฉลาดกว่า เร็วกว่า ง่ายกว่า และฉลาดกว่า

    Azur Performer เตารีดไอน้ำ

    GC3811/70

    เร็วกว่า ง่ายกว่า และฉลาดกว่า

    เตารีดไอน้ำ Philips Azur Performer ผสานประสิทธิภาพทรงพลังกับการใช้งานง่าย ด้วยระบบ Auto Steam Control จะให้ปริมาณไอน้ำที่เหมาะสมตามประเภทเนื้อผ้า แผ่นความร้อน SteamGlide Plus จะทำให้คุณรีดผ้าลื่นได้สะดวก

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    Unfortunately this product is no longer available

    Azur Performer เตารีดไอน้ำ

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู เตารีดไอน้ำ ทั้งหมด

    เร็วกว่า ง่ายกว่า และฉลาดกว่า

    ด้วยการควบคุมอุณหภูมิและนวัตกรรมด้านพลังไอน้ำของเรา

    • พลังไอน้ำ 40g/min พลังไอน้ำพิเศษ 160g
    • แผ่นความร้อน SteamGlide Plus
    • ขจัดตะกรัน
    • 2400 วัตต์
    กำลังไฟ 2400 วัตต์เตารีดร้อนเร็วยิ่งขึ้น

    กำลังไฟ 2400 วัตต์เตารีดร้อนเร็วยิ่งขึ้น

    ด้วยกำลังไฟ 2400 วัตต์ เตารีดไอน้ำ Azur Performer Plus จะร้อนอย่างรวดเร็วและให้ประสิทธิภาพที่ทรงพลังในการมอบผลลัพธ์การรีดผ้าที่ยอดเยี่ยม

    พลังไอน้ำสูงสุด 40 กรัม/นาที ช่วยขจัดรอยยับดีเยี่ยม

    พลังไอน้ำสูงสุด 40 กรัม/นาที ช่วยขจัดรอยยับดีเยี่ยม

    พลังไอน้ำต่อเนื่องสูงถึง 40 กรัม/นาที ให้พลังไอน้ำในปริมาณที่เหมาะสมที่สุดเพื่อขจัดรอยยับทุกประเภท

    เพิ่มพลังไอน้ำสูงถึง 160 กรัม

    เพิ่มพลังไอน้ำสูงถึง 160 กรัม

    ใช้พลังไอน้ำพิเศษสำหรับการรีดแนวตั้งและขจัดรอยยับที่รีดยากได้

    แผ่นความร้อน SteamGlide Plus: สุดยอดการลื่นไหลเพื่อการรีดที่เร็วขึ้น

    แผ่นความร้อน SteamGlide Plus: สุดยอดการลื่นไหลเพื่อการรีดที่เร็วขึ้น

    แผ่นความร้อน SteamGlide Plus ที่เรียบลื่นที่สุดของเรา ให้คุณรีดผ้าลื่นได้สะดวก ช่องระบายอากาศที่ออกแบบมาอย่างเอาใจใส่เพื่อให้การกระจายไอน้ำที่สมดุล

    ระบบขจัดตะกรันแบบ Double Active เพื่อช่วยป้องกันการสะสมตะกรัน

    ระบบขจัดตะกรันแบบ Double Active เพื่อช่วยป้องกันการสะสมตะกรัน

    ระบบขจัดตะกรันแบบ Double Active ของเตารีดไอน้ำจาก Philips จะช่วยป้องกันการสะสมของตะกรันด้วยเม็ดป้องกันการเกิดตะกรันและฟังก์ชันขจัดตะกรันที่ใช้งานอย่างง่ายดาย การทำความสะอาดเตารีดไอน้ำเป็นประจำช่วยลดคราบขาวจากตะกรันและยืดประสิทธิภาพการทำงานให้ยาวนานยิ่งขึ้น ทำให้ได้ผลการรีดที่ดีกว่า

    ตัวควบคุมพลังไอน้ำอัตโนมัติเพื่อไอน้ำที่เหมาะสมสำหรับประเภทเนื้อผ้า

    ตัวควบคุมพลังไอน้ำอัตโนมัติเพื่อไอน้ำที่เหมาะสมสำหรับประเภทเนื้อผ้า

    ตัวควบคุมพลังไอน้ำอัตโนมัติทำให้คุณไม่ต้องกังวลกับการเลือกปริมาณไอน้ำที่ต้องการ เพียงเลือกอุณหภูมิสำหรับเนื้อผ้าที่คุณรีดอยู่ แล้วรีดได้เลย

    แผ่นความร้อนปลายแหลมบางเป็น 3 เท่า เพื่อการควบคุมและมองเห็นได้ดีที่สุด

    แผ่นความร้อนปลายแหลมบางเป็น 3 เท่า เพื่อการควบคุมและมองเห็นได้ดีที่สุด

    แผ่นความร้อนปลายแหลมของ Philips Azur Performer เพิ่มความสะดวกในการรีด 3 รูปแบบ คือ ปลายแหลม ร่องกระดุม และรูปทรงที่เพรียวบาง แผ่นความร้อนปลายแหลมบางเป็น 3 เท่า ช่วยให้คุณสามารถซอกซอนเข้าถึงบริเวณที่รีดยาก เช่น บริเวณรอบๆ กระดุม หรือระหว่างรอยจีบ

    น้ำหนักที่พอเหมาะเพื่อให้เคลื่อนไหวง่ายยิ่งขึ้นบนเสื้อผ้าของคุณ

    น้ำหนักที่พอเหมาะเพื่อให้เคลื่อนไหวง่ายยิ่งขึ้นบนเสื้อผ้าของคุณ

    เตารีดมีน้ำหนักพอเหมาะเพื่อให้ย้ายเคลื่อนไหวได้ง่ายบนทุกเนื้อผ้า ช่วยให้ความยุ่งยากของการรีดผ้าน้อยลง และยกรีดบนโต๊ะรองรีดอย่างมั่นคงและจับวางตั้งได้อย่างง่ายดาย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • วิธีขจัดตะกรัน

      ระบบขจัดตะกรัน
      ระบบขจัดตะกรันแบบ Double Active

    • ใช้งานง่าย

      การเติมน้ำและเทน้ำออก
      ฝาเปิดด้านข้าง
      ความจุแท็งก์น้ำ
      300  ml
      ระบบป้องกันน้ำหยด
      มี
      ที่เก็บสายไฟ
      ที่รัดสายไฟ
      ความยาวสายไฟ
      2  m
      ซอกซอนเข้าถึงบริเวณที่รีดยาก
      แผ่นความร้อนปลายแหลมบางเป็น 3 เท่า
      เติมน้ำได้รวดเร็วและง่ายดาย
      มี
      ด้ามจับเพิ่มผิวสัมผัส
      มี

    • สะดวกสบาย

      ความยาวสายไฟ
      2  m

    • ความยั่งยืน

      การตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงาน
      ลดการใช้พลังงาน 20%

    • ขจัดรอยยับได้รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ

      แผ่นความร้อน
      SteamGlide Plus
      พลังไอน้ำต่อเนื่อง
      40  g/min
      กำลังไฟ
      2400  W
      สเปรย์
      มี
      สามารถรีดได้ในแนวตั้ง
      มี
      พลังไอน้ำพิเศษ
      160  g

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
    Clippin

    ค้นหาอะไหล่หรืออุปกรณ์เสริม

    ไปที่ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    รางวัล

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด