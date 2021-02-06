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  • ใช้งานง่ายกับการปั่นที่หนักหน่วง
  • ใช้งานง่ายกับการปั่นที่หนักหน่วง
  • ใช้งานง่ายกับการปั่นที่หนักหน่วง
  • ใช้งานง่ายกับการปั่นที่หนักหน่วง
  • ใช้งานง่ายกับการปั่นที่หนักหน่วง
  • ใช้งานง่ายกับการปั่นที่หนักหน่วง
  • ใช้งานง่ายกับการปั่นที่หนักหน่วง
  • ใช้งานง่ายกับการปั่นที่หนักหน่วง

ยกเลิกการผลิต

Daily Collectionเครื่องปั่น

HR2001/70

5

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ใช้งานง่ายกับการปั่นที่หนักหน่วง

เครื่องปั่น Philips นี้รวมมอเตอร์ขนาด 350 วัตต์ โถปั่นจุ 1.5 ลิตร และใบมีดฟันปลา 5 แฉกเข้าไว้ด้วยกันเพื่อสร้างผลลัพธ์อันสมบูรณ์แบบ ช่วยให้ใช้งานปั่นได้ง่าย

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เครื่องปั่นพร้อมมีใบมีดฟันปลา 5 แฉกและมอเตอร์ 350 วัตต์

ใช้งานง่ายกับการปั่นที่หนักหน่วง

  • 350W

  • โถพลาสติก 1.5 ลิตร

  • พร้อมโถบดแห้ง

  • ความเร็ว 2 ระดับและปั่นชั่วขณะ

รับประกัน 2 ปี

รับประกัน 2 ปี

รับประกัน 2 ปีเต็ม

อุปกรณ์สามารถถอดแยกทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้

อุปกรณ์สามารถถอดแยกทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้

สามารถทำความสะอาดชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ทั้งหมดด้วยเครื่องล้างจาน

โถปั่นทนต่อแรงกระแทก

โถปั่นทนต่อแรงกระแทก

โถปั่นพลาสติกทนต่อการกระแทก

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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5.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

06/02/2021

Indonesia

Indonesia

kualitas dan ketahana produk

saya memilih produk philips dikarenakan sudah dikenal atas ketahanan mesin yg digunakan..sangat awet digunakan utk jangka panjang...

ข้อดี

sangat awet dan tahan lama

ข้อเสีย

pengunaan fuse sakelar sangat dianjurkan dihilangkan..karena disitu letak alat yg sealalu rusak.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2001/70 Blender

Date of Use 2020-01-06

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2001/70 Blender

Date of Use 2020-01-06

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