รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
ใช้งานง่ายกับการปั่นที่หนักหน่วง
เครื่องปั่น Philips นี้รวมมอเตอร์ขนาด 350 วัตต์ โถปั่นจุ 1.5 ลิตร และใบมีดฟันปลา 5 แฉกเข้าไว้ด้วยกันเพื่อสร้างผลลัพธ์อันสมบูรณ์แบบ ช่วยให้ใช้งานปั่นได้ง่าย
350W
โถพลาสติก 1.5 ลิตร
พร้อมโถบดแห้ง
ความเร็ว 2 ระดับและปั่นชั่วขณะ
รับประกัน 2 ปีเต็ม
สามารถทำความสะอาดชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ทั้งหมดด้วยเครื่องล้างจาน
โถปั่นพลาสติกทนต่อการกระแทก
5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Pomen
06/02/2021
Indonesia
kualitas dan ketahana produk
saya memilih produk philips dikarenakan sudah dikenal atas ketahanan mesin yg digunakan..sangat awet digunakan utk jangka panjang...
ข้อดี
sangat awet dan tahan lama
ข้อเสีย
pengunaan fuse sakelar sangat dianjurkan dihilangkan..karena disitu letak alat yg sealalu rusak.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2001/70 Blender
Date of Use 2020-01-06
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2001/70 Blender
Date of Use 2020-01-06